Nhà sáng lập DeepSeek trở thành doanh nhân AI giàu nhất thế giới

Tài sản của ông Liang Wenfeng, nhà sáng lập công ty khởi nghiệp AI DeepSeek, đã tăng gấp hơn hai lần sau vòng gọi vốn mới nhất của công ty, đưa doanh nhân Trung Quốc này trở thành người giàu nhất trong số các nhà sáng lập doanh nghiệp phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo (AI)...

Ông Liang Wenfeng, nhà sáng lập DeepSeek - Ảnh: Visual China Group (VCG)

Theo bảng xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index của hãng tin Bloomberg, tài sản ròng của ông Liang Wenfeng hiện đạt 36 tỷ USD, gấp hơn hai lần mức khoảng 16,7 tỷ USD vào đầu tháng 5/2026.

Với khối tài sản này, nhà sáng lập DeepSeek bỏ xa ông Dario Amodei, nhà đồng sáng lập Anthropic và ông Greg Brockman, nhà đồng sáng lập OpenAI. Anthropic và OpenAI đều là các công ty AI của Mỹ, phát triển các mô hình AI tiên tiến hàng đầu thị trường hiện nay.

Khi so sánh khối tài sản của các nhà sáng lập doanh nghiệp AI, Bloomberg chỉ xem xét những công ty có hoạt động kinh doanh cốt lõi và phần lớn doanh thu đến trực tiếp từ việc phát triển các mô hình AI. Vì vậy, danh sách không bao gồm các tập đoàn đa ngành như Alibaba và Tencent, cũng như những doanh nghiệp hoạt động ở các lĩnh vực khác trong chuỗi cung ứng AI, như trung tâm dữ liệu và con chip bán dẫn.

Phần lớn tài sản của ông Wenfeng đến từ cổ phần tại DeepSeek. Nhu cầu đầu tư lớn đã giúp định giá của công ty này tăng khoảng 5 lần so với mức 10 tỷ USD được ghi nhận vào tháng 4.

Trong vòng gọi vốn vào tháng 6/2026, DeepSeek huy động được 7,4 tỷ USD và được định giá 50 tỷ USD. Liang Wenfeng cũng trực tiếp rót 3 tỷ USD vào vòng gọi vốn này. Sau khi công ty phát hành thêm cổ phần cho các nhà đầu tư, tỷ lệ sở hữu của ông được Bloomberg ước tính giảm xuống còn khoảng 78%.

Ông Liang sinh năm 1985 tại thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Cha ông là giáo viên tiểu học. Ông Liang theo học ngành kỹ thuật điện tử tại Đại học Chiết Giang ở thành phố Hàng Châu, sau đó tiếp tục lấy bằng thạc sĩ về kỹ thuật thông tin và truyền thông tại đây.

Năm 2023, ông Liang thành lập DeepSeek bằng cách tách bộ phận nghiên cứu AI khỏi Zhejiang High-Flyer Asset Managemen, công ty quản lý quỹ đầu cơ do ông và hai người bạn đại học sáng lập.

Ông Liang và hai người bạn này bắt đầu tham gia giao dịch tài chính khi còn là sinh viên, trong thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu. Nhờ khoản lợi nhuận lớn từ hoạt động giao dịch, High-Flyer đã mua và tích trữ một lượng lớn con chip đồ họa tiên tiến trước khi Mỹ siết chặt các hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc. Nguồn con chip này hiện mang lại cho DeepSeek năng lực điện toán cần thiết để phát triển các mô hình AI đột phá mà không phải phụ thuộc vào vốn đầu tư mạo hiểm truyền thống.

Đầu năm 2025, DeepSeek gây chấn động ngành công nghệ toàn cầu khi công bố mô hình AI có hiệu suất tương đương sản phẩm của các đối thủ Mỹ như OpenAI, nhưng được phát triển với chi phí thấp hơn nhiều.

DeepSeek tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng khi gần đây giới thiệu mô hình V4 có khả năng vận hành trên con chip do tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei sản xuất.

Trong nhiều năm qua, giới tỷ phú công nghệ Trung Quốc chủ yếu được đại diện bởi các tỷ phú internet như nhà sáng lập Alibaba Jack Ma. Tuy nhiên, tâm điểm của ngành công nghệ nước này đang dần chuyển sang các doanh nghiệp AI nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ chính phủ.

Dòng vốn từ chính phủ và các tập đoàn lớn đang đưa DeepSeek từ một dự án phần mềm tư nhân trở thành doanh nghiệp công nghệ có tầm quan trọng chiến lược đối với Trung Quốc.

Điểm khác biệt lớn giữa ông Liang và nhiều nhà sáng lập doanh nghiệp AI tại Thung lũng Silicon là ông vẫn nắm giữ tỷ lệ cổ phần rất cao tại công ty. Ở Mỹ, để xây dựng một doanh nghiệp AI tiên phong có mức định giá 50 tỷ USD, các nhà sáng lập thường phải huy động lượng vốn lớn và nhượng lại một phần đáng kể cổ phần cho nhà đầu tư gồm các tập đoàn công nghệ cùng các quỹ đầu tư mạo hiểm.

Trong khi đó, ông Liang hiện vẫn sở hữu gần 78% DeepSeek. Tỷ lệ này không chỉ giúp tài sản cá nhân của ông tăng mạnh theo định giá của công ty, mà còn cho phép ông duy trì quyền kiểm soát hiếm thấy so với các nhà sáng lập doanh nghiệp AI hiện nay.

OpenAI và Anthropic, hai công ty AI hàng đầu của Mỹ, có mức định giá cao hơn DeepSeek. Tuy nhiên, cổ phần tại các doanh nghiệp này được chia cho nhiều nhà đầu tư và nhà đồng sáng lập, khiến tỷ lệ sở hữu của từng cá nhân thấp hơn đáng kể so với ông Liang.

Với khối tài sản 36 tỷ USD, ông Liang hiện là người giàu thứ 8 tại Trung Quốc, xếp ngay sau ông Chen Tianshi, nhà đồng sáng lập hãng con chip AI Cambricon Technologies.