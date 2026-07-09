Cơn sốt AI giúp vốn hóa của các nhà sản xuất chip nhớ tăng thêm hơn 4 nghìn tỷ USD

Dựa trên dữ liệu của NASDAQ và Econovis, đồ thị thông tin dưới đây cho thấy tổng vốn hóa thị trường của 5 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới đã tăng vọt trong hơn một năm qua, khi làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) kéo nhu cầu chip nhớ lên mức kỷ lục...

Tính đến tháng 6/2026, tổng vốn hóa của Samsung, Micron, SK Hynix, SanDisk và Kioxia đạt khoảng 4.530 tỷ USD. Con số này cao hơn rất nhiều so với mức 446 tỷ USD vào tháng 1/2025, tương đương mức tăng thêm hơn 4 nghìn tỷ USD chỉ trong khoảng 18 tháng.

Động lực lớn nhất đến từ nhu cầu bùng nổ đối với chip nhớ băng thông cao (HBM). Đây là loại chip nhớ được sử dụng trong các máy chủ AI và trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Khi các tập đoàn công nghệ tăng chi tiêu cho hạ tầng AI, HBM trở thành một trong những linh kiện quan trọng nhất trong chuỗi cung ứng bán dẫn.

Trong nhóm doanh nghiệp trên, SK Hynix và Micron là hai cái tên tăng mạnh nhất nhờ vị thế nổi bật trong mảng HBM. Đến tháng 6/2026, vốn hóa Micron đạt khoảng 1.300 tỷ USD, còn SK Hynix đạt khoảng 1.210 tỷ USD.

Samsung vẫn là doanh nghiệp lớn nhất trong nhóm, với vốn hóa khoảng 1.370 tỷ USD. Tuy nhiên, tốc độ tăng của Samsung chậm hơn một số đối thủ, trong bối cảnh SK Hynix và Micron mở rộng sản xuất HBM nhanh hơn.

Không chỉ các doanh nghiệp dẫn đầu HBM, những công ty tập trung nhiều hơn vào chip nhớ NAND như Kioxia và SanDisk cũng hưởng lợi. Làn sóng đầu tư vào AI đã nâng triển vọng của toàn ngành chip nhớ, biến lĩnh vực vốn có tính chu kỳ cao này trở thành một trong những tâm điểm của thị trường công nghệ toàn cầu.