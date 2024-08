Nhân viên sân bay Nội Bài “tiếp tay” vận chuyển ngà voi, sừng tê giác từ Angola về Việt Nam

Ngày 13/8, TAND TP Hà Nội xử phạt 5 bị cáo về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Các bị cáo gồm Dương Ngô Thu (SN 1986, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cựu nhân viên Trung tâm an ninh Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) mức án 9 năm và 2 nhân viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam – chi nhánh Nội Bài là Phạm Huy Hùng (SN 1985, ở Nam Định), Nguyễn Đoàn Giáp (SN 1990, ở huyện Ba Vì, Hà Nội) lĩnh 8 năm tù.

Nguyễn Đình Tú (SN 1993, ở huyện Thường Tín) lĩnh 9 năm, Lê Thị Hằng Nga (SN 1982, ở Hà Tĩnh) 6 năm tù cùng về tội danh trên.

Trước đó, hồi 22h25 ngày 27/6/2023, tại khu vực ngoài đảo hành lý băng chuyền số 01, nhà ga T2, sân bay quốc tế Nội Bài, tổ công tác gồm Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đội 1 – Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan, Đội thủ tục hành lý nhập khẩu – Chi cục Hải quan cửa khẩu sây bay quốc tế Nội Bài, Đội 7 – Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an TP Hà Nội và Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài phát hiện Nguyễn Đoàn Giáp là ca trưởng đội phục vụ hành lý có nghi vấn tự ý lấy 2 kiện hành lý màu xanh.

Kết luận giám định xác định các khúc dạng sừng động vật là sừng loài tê giác trắng có tên khoa học là Ceratotherium simum, các khúc sừng ngà voi là ngà voi Châu Phi có tên khoa học Loxodonta agricana.

Qua đấu tranh, Giáp còn khai ra 2 kiện hành lý màu đỏ khác. Kiểm tra 4 kiện hành lý, cơ quan chức năng phát hiện 127 khối tròn rỗng được làm từ ngà voi, 94 vòng tròn rỗng được làm từ ngà voi, 13 bó khối dài được làm từ ngà voi, 61 khối chữ nhật được làm từ ngà voi và 13 khúc sừng tê giác.

Kết quả điều tra làm rõ, tháng 2/2022, Thu được Nguyễn Hồng Vân (đang bỏ trốn) đặt vấn đề nhận sừng tê giác, ngà voi chuyển từ nước ngoài về sân bay Nội Bài được giấu bên trong các kiện hành vi. Sau khi lấy hành lý, Thu sẽ mang ra sảnh E khu quốc nội giao cho người của Vân đến lấy. Với mỗi kiện hàng, Vân trả công cho Thu 40 triệu đồng.

Thu thuê Hùng – nhân viên lái xe kéo thùng AKE (thùng đựng hành lý) thuộc Phòng phục vụ sân đỗ - Công ty Viags để vận chuyển các kiện hành lý từ khu vực băng chuyền số 1 đến bãi ULD ở gần vị trí số 14 nhà ga T2. Mỗi kiện hàng Thu trả cho Hùng 20 triệu đồng. Thu đưa Hùng đến gặp Vân cùng nhau thống nhất việc lấy hàng.

Do không thể trực tiếp lấy kiện hàng nên Hùng đã thuê Giáp. Vì hám lời nên Giáp đồng ý. Trước khi lấy kiện hàng, Hùng gửi ảnh kiện hàng cho Giáp qua Zalo.

Thống nhất xong thủ đoạn vận chuyển, tháng 6/2023, Vân thuê Tú (đang làm thuê ở Angola) vận chuyển sừng tê giác và ngà voi từ Angola về Việt Nam với tiền công 30 triệu đồng/1 chuyến. Vân đặt vé máy bay cho Tú và đưa thêm 200 USD chi phí đi dường.

Vân cất giấu sừng tê giác và ngà voi vào 2 valy màu đỏ rồi chụp ảnh vào nhóm zalo “Noi Bai” cho Thu và Hùng biết.

Tương tự, Vân còn thuê Nga (đang làm thuê ở Angola) vận chuyển ngà voi từ Angola về Việt Nam. 13 khúc sừng tê giác và các khối hình trụ là ngà voi được bọc nylon màu đen và giấy bạc ở ngoài.

Thông qua mạng Vibe, Vân gọi cho Thu về các chuyến hàng trên đồng thời chuyển khoản 347 triệu đồng vào tài khoản của em trai Thu.

Tối 25/6/2023, Tú và Nga mang 2 valy trên ký gửi và bay từ sân bay quốc tế Luanda – Angola, quá cảnh tại sân bay Dubai – sân bay Incheon – Hàn Quốc về Việt Nam.

Khi máy bay hạ cánh, hành lý được vận chuyển sắp xếp tại băng chuyền số 1. Trong quá trình trả hành lý, Giáp đã tách riêng 2 kiện hàng là vali màu xanh mang tên hành khách Lê Thị Hằng Nga và đặt vào xe đẩy và chuyển ra khu vực để thùng AKE tại vị trí cách băng chuyền số 1 khoảng 15m thì bị tổ công tác phát hiện và thu giữ vật chứng.

Viện kiểm sát cáo buộc Tú thực hiện hành vi vận chuyển 11,74kg ngà voi; 22,63kg sừng tê giác. Nga vận chuyển 42,52kg ngà voi.

Các bị cáo Thu, Hùng, giáp đồng phạm với Tú và Nga vận chuyển 54,26k ngà voi; 22,63 kg sừng tê giác. Do Vân đã bỏ trốn, xuất cảnh ra nước ngoài nên công an ra quyết định truy nã và tách vụ án đối với Vân để truy bắt, điều tra, xử lý sau.