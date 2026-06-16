Nhiều ca bệnh khớp hiếm gặp được điều trị thành công
Hoài Phương
16/06/2026, 14:00
Sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật và y học hiện đại liên tục mang đến những tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh cơ xương khớp, đòi hỏi đội ngũ y bác sĩ phải thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn để đáp ứng yêu cầu thực tiễn...
Một nam bệnh nhân 30 tuổi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm
Anh Hà Nội sau 15 năm hai khớp vai thường xuyên bị trật mỗi khi va chạm, ngã nhẹ
hoặc vận động sai tư thế. Ban đầu bác sĩ chẩn đoán anh trật khớp tái diễn và nắn
khớp. Sau này, anh tự học cách nắn chỉnh khớp và chung sống với bệnh.
Hai năm
nay, hai vai của anh đau kể cả khi không trật khớp. ThS.BS Vũ Trung Hiếu, Khoa Chấn thương chỉnh hình, ghi nhận
người bệnh gập được ngón út ra sau quá 90 độ, khuỷu tay bẻ ngược quá 10 độ, cúi
gập người đặt được cả hai bàn tay xuống sàn, chẩn đoán mắc hội chứng lỏng đa khớp
dựa trên thang điểm tăng động khớp Beighton.
Đây là tình trạng bẩm sinh khi người
bệnh có dây chằng và mô liên kết quanh khớp yếu khiến biên độ cử động vượt mức
bình thường dễ gây trật khớp tái diễn. Bác sĩ Hiếu chỉ định mổ mở khớp vai phải cho bệnh nhân, khâu
sụn viền, ghép xương vào vị trí khuyết và bắt vít xốp để cố định làm vững khớp. Khớp vai trái được phẫu thuật nội soi, khâu và cố định
sụn viền cùng bao khớp trước bằng vít đóng vào ổ chảo.
Theo bác sĩ Hiếu, lỏng đa khớp có thể liên quan di truyền,
do người bệnh có các gene bất thường tham gia vào quá trình tạo collagen gây ra
khiếm khuyết. Người bệnh
có các biểu hiện lỏng đa khớp nên tới bệnh viện chuyên khoa thăm khám. Tùy tình trạng,
bác sĩ sẽ chỉ định điều trị bảo tồn, tập vật lý trị liệu hoặc dùng dụng cụ chuyên dụng để bảo vệ khớp khi vận động.
Mới nhất, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM vừa phát hiện
một bé gái mắc hội chứng “người hóa đá” Stone Man Syndrome, dù bệnh nhi không
có đầy đủ các dấu hiệu điển hình của bệnh. Cụ thể, cách đây 2 năm bé gái 12 tuổi bị té
ngã nhẹ khi tập đi xe đạp. Sau cú ngã, bé gái bị sưng, tê và khó chịu vùng mông
trái, cứng khớp, vận động khó khăn.
Trong 2 năm sau đó, tình trạng này lan rộng, cứng khớp tiến
triển ở cột sống, cổ và hai vai khiến bệnh nhi đi lại khó khăn, hạn chế nghiêm
trọng các sinh hoạt hàng ngày. Suốt 2 năm, các bác sĩ không tìm được nguyên
nhân gây nên tình trạng này, bệnh nhi cũng không có dị tật bẩm sinh ở ngón chân
cái - một trong những dấu hiệu kinh điển thường gặp ở bệnh
nhân hội chứng “người hóa đá”.
Tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố, các bác sĩ chỉ định xét nghiệm giải trình tự gen
nhằm tìm nguyên nhân di truyền. Kết quả phân tích phân tử phát hiện bệnh nhi
mang biến thể dị hợp tử gây bệnh trên gen, xác định mắc hội chứng “người hóa
đá” - bệnh di truyền với tỷ lệ mắc cực hiếm 1/2.000.000 người trên thế giới.
Từ kết quả chẩn đoán, ê-kíp điều trị quyết định tập trung chủ
yếu vào việc hạn chế quá trình hóa xương mô mềm bằng corticosteroid liều cao ngắn
ngày và thuốc kháng viêm không steroid, tùy vào vị trí tổn thương khi bệnh nhi
có các đợt tái phát.
Hiện trên thế giới vẫn chưa có thuốc điều trị triệt để hội
chứng “người hóa đá”, việc quản lý bệnh chủ yếu tập trung vào phát hiện sớm, kiểm
soát các đợt bùng phát, duy trì chức năng vận động trong khả năng cho phép và
phòng ngừa các yếu tố có thể kích hoạt hóa xương.
Ở tuyến địa phương, các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình -
Bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, mới đây cũng đã thực hiện thành công ca phẫu
thuật nội soi cắt bỏ khối u bao hoạt dịch khớp vai hiếm gặp. Bệnh nhân Đ.T.H.,
42 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau kéo dài vùng khớp vai phải, cơn đau
tăng khi vận động, ảnh hưởng đến sinh hoạt và giấc ngủ.
Qua thăm khám lâm sàng kết hợp chẩn đoán hình ảnh, các bác
sĩ xác định bệnh nhân mắc u bao hoạt dịch khớp vai phải - một bệnh lý ít gặp
trong thực hành lâm sàng. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy khối u kích
thước khoảng 4×2 cm, gây hẹp khoang mỏm cùng vai và chèn ép các cấu trúc xung
quanh.
Theo BSCKII Đào Văn Quang, Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh
hình - Bỏng, việc tiếp cận và xử lý khối u nằm sâu trong khớp vai bằng phương
pháp mổ hở truyền thống tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là tổn thương cơ, gân
và dây chằng. Do đó, ê-kíp đã lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi khớp vai.
Thông qua các đường rạch nhỏ cùng hệ thống camera nội soi, các bác sĩ tiếp cận
chính xác vị trí khối u, tiến hành cắt bỏ triệt để, đồng thời bảo tồn tối đa
các mô lành xung quanh. Phương pháp này mang lại nhiều ưu điểm như ít xâm lấn,
giảm đau sau mổ, đảm bảo tính thẩm mỹ và rút ngắn thời gian phục hồi cho người
bệnh.
Thực tế, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn bản lề của y học
với tốc độ già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng. Các bệnh lý cơ xương khớp
không chỉ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế, làm suy giảm chất
lượng cuộc sống của người bệnh mà còn tạo ra áp lực rất lớn cho hệ thống y tế.
Tại hội thảo khoa học “Tối ưu điều trị đau và quản lý đa yếu
tố nguy cơ trên bệnh nhân cơ xương khớp” vừa qua, PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng, Giám
đốc Trung tâm Cơ xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ một thực tế: Chúng ta không thể chỉ chữa trị bệnh lý ở khớp, mà phải
điều trị cả một con người với đầy đủ các yếu tố nguy cơ kèm theo có trên người
đó.
“Đặc biệt, thoái hóa khớp nặng
gây đau mãn tính, thời gian đau kéo dài không chỉ làm hỏng sụn khớp mà còn dẫn
đến các hậu quả cho toàn bộ cơ thể. Vì vậy, việc điều trị đa mô
thức là hướng đi tốt nhất, nếu không muốn nói là bắt buộc, để tránh tình trạng
"chữa được bệnh ở khớp lại làm tổn thương, gây bệnh cho các bộ phận khác của
cơ thể," PGS.TS.BS. Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, dù thuốc kháng viêm giảm đau (NSAIDs) là
"vũ khí" đắc lực, nhưng đây cũng là con dao hai lưỡi. ThS. DSCKII.
Nguyễn Thị Thu, Khoa Dược Bệnh viện Bạch Mai, cảnh báo: Có tới 30% ca nhập viện
do tác dụng phụ của thuốc có thể phòng ngừa được nếu chúng ta cẩn trọng hơn
trong việc dùng thuốc.
Đồng thời, khi các biện pháp điều trị bảo tồn như dùng
thuốc, can thiệp đơn giản, tối thiểu không còn hiệu quả hoặc bệnh nhân bị thoái
hóa khớp ở giai đoạn 4, phẫu thuật thay khớp bị thoái hóa sẽ là giải
pháp cuối cùng để khôi phục lại khả năng vận động và chất lượng sống cho người
bệnh.
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