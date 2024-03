Nhiều chỉ tiêu kinh tế của Hải Phòng tăng cao

Tháng 2/2024 trùng với Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng, mua sắm tết, đi du lịch của người dân tăng, nên tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn Hải Phòng tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó bán lẻ hàng hóa ước đạt 30.107,5 tỷ đồng, tăng 14,05% so với cùng kỳ ở hầu hết các ngành hàng như: lương thực, thực phẩm tăng 13,72%; hàng may mặc tăng 13,99%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 13,97%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 12,18%; ô tô con dưới 9 chỗ ngồi tăng 12,18%; phương tiện đi lại khác tăng 14,58%; xăng dầu các loại tăng 14,69%; doanh thu dịch vụ sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác tăng 13,76%...

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 2 tháng đầu năm 2024 tại Hải Phòng tăng 3,38% so với cùng kỳ, các yếu tố làm tăng CPI thuộc nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 7,56%, giá các mặt hàng lương thực tăng 17,56% so với cùng kỳ, trong đó giá gạo tăng 24,48%; giá bột mỳ và ngũ cốc khác tăng 11,75%. Giá các mặt hàng thực phẩm tăng 2,06%, trong đó thịt lợn tăng 3,61%; thịt quay, giò, chả tăng 3,66%; mỡ lợn tăng 2,18%.

Giá dịch vụ y tế tăng 7,54%, học phí giáo dục tăng 3,84% so với cùng kỳ năm 2023 do một số trường đã tăng học phí.

Tính chung 02 tháng đầu năm, tồng lượng khách do các cơ sở lưu trú và lữ hành đến hải phòng đạt khoảng 1.016,25 nghìn lượt, tăng 10,03 %, trong đó khách quốc tế đạt hơn 151,5 nghìn lượt - tăng 1.63%. Doanh thu lưu trú ước đạt 298,9 tỷ đồng, tăng 9,53% so với cùng kỳ, dịch vụ ăn uống ước đạt 3.475,6 tỷ đồng tăng 10,63%, doanh thu hoạt động lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ ước đạt 16,7 tỷ đồng, tăng 3,89% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số sản xuất công nghiệp của Hải Phòng trong 2 tháng đầu năm 2024 ước tính tăng 13,89% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, các ngành kinh tế cấp 1 đều tăng trưởng dương như, ngành khai khoáng tăng 16,88%, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,20%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,60%, ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 9,77%...

Sản xuất một số sản phẩm công nghiệp đạt giá trị tăng cao so với cùng kỳ năm 2023 như: tàu hải quân sản xuất đạt giá trị 303,8 tỷ đồng, tăng 556,40%; sản phẩm gỗ ốp lát sản xuất đạt 9.582 m3, tăng 469,76%; máy tính xách tay sản xuất đạt 92,2 nghìn cái, tăng 283,41%; bộ sản phẩm tổ hợp bằng kim loại sản xuất đạt 4,9 triệu cái, tăng 260,03%; bao bì và túi bằng giấy sản xuất đạt 39,2 triệu chiếc, tăng 194,24%; tủ lạnh sản xuất đạt 120.135 chiếc, tăng 174,60%; thiết bị ngoại vi của máy vi tính sản xuất đạt 5,6 triệu sản phẩm, tăng 125,61%; mạch điện tử tích hợp sản xuất đạt 10,3 triệu sản phẩm, tăng 76,43%...

Tuy nhiên, cũng có một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước như : sản xuất thuốc lá có đầu lọc sản xuất đạt 9,6 triệu bao, giảm 33,12%; cà phê đen hòa tan sản xuất đạt 186,6 tấn, giảm 27,33%; bia đóng chai sản xuất đạt 247,79 nghìn lít, giảm 22,17%...

Năng lực vận chuyển và chất lượng hoạt động vận tải của Hải Phòng tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023. Tổng khối lượng vận chuyền hàng hóa ước đạt 52,8 triệu tấn, tăng 11,21% so với cùng kỳ năm trước, khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt hơn 22.513 triệu tấn.km, tăng 14,09%. Vận chuyển hành khách 2 tháng đạt 13,2 triệu lượt khách, tăng 22,35 %... so với cùng kỳ năm 2023.

Hai tháng đầu năm 2024, ngành ngân hàng trên địa bàn Hải Phòng huy động vốn ước đạt 332.600 tỷ đồng, tăng 12,18 % so với cùng kỳ năm 2023. Dư nợ cho vay đạt 209.015 tỷ đồng tăng 14,27% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Hải Phòng trong 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt 18.618,9 tỷ đồng, bằng 17,44% dự toán Hội đồng nhân dân và bằng 118,44% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: thu nội địa đạt 9.982,8 tỷ đồng, bằng 22,18% dự toán Hội đồng nhân dân và bằng 181,62% so với cùng kỳ năm trước; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 8.533,1 tỷ đồng, bằng 14,22% dự toán Hội đồng nhân dân và bằng 95,47% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu hút vốn đầu tư nước ngoài toàn thành phố tính từ đầu năm đến 20/02/2024 đạt 165,24 triệu USD, trong đó cấp mới 18 dự án với số vốn là 150,27 triệu USD. Cấp mới trong khu công nghiệp, khu kinh tế 11 dự án, đạt 149,18 triệu USD, (chiếm 99,27%); cấp mới ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế 07 dự án đạt 1,09 triệu USD (chiếm 0,73%)...