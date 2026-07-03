Nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2026

6 tháng đầu năm 2026, Thành phố Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận những bước tiến vượt bậc trong phát triển kinh tế, khẳng định vị thế là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung. Với tốc độ tăng trưởng GRDP ấn tượng đạt 9,52%, kinh tế Đà Nẵng tiếp tục mở rộng quy mô, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai...

Trưởng Thống kê Đà Nẵng Trần Văn Vũ, thông tin Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội TP. Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh Ngô Anh Văn

Ngày 02/7, Thống kê Đà Nẵng tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026.

Báo cáo cho thấy kinh tế thành phố trong 6 tháng qua diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen. Tuy vậy, nhờ các chính sách của Trung ương và thành phố được triển khai đồng bộ, môi trường đầu tư được cải thiện, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát huy hiệu quả, nền kinh tế đã tăng trưởng tích cực.

KHU VỰC DỊCH VỤ GIỮ VAI TRÒ CHỦ ĐẠO

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò là động lực tăng trưởng chủ yếu của kinh tế thành phố, với giá trị tăng thêm ước tăng 9,31%, đóng góp 4,95 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng GRDP chung. Điều này phù hợp với cơ cấu kinh tế của Đà Nẵng khi trong nhiều năm qua, khu vực dịch vụ, thương mại, du lịch, vận tải... vẫn giữ vị trí chủ đạo.

Bên cạnh đó, khu vực công nghiệp và xây dựng cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, đạt 11,72%, đóng góp 3,2 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy hoạt động sản xuất công nghiệp và xây dựng đang phục hồi mạnh, góp phần tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững và nâng cao năng lực sản xuất của thành phố.

Hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì ổn định, với tăng trưởng giá trị tăng thêm ước đạt 3,27% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù, tỷ trọng đóng góp của khu vực này vào tăng trưởng GRDP chung không lớn, nhưng vẫn duy trì tăng trưởng ổn định, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, phát triển kinh tế nông thôn và ổn định sinh kế cho người dân.

Toàn cảnh họp báo. Ảnh Ngô Anh Văn

Với mức tăng trưởng đáng ghi nhận ở cả 3 khu vực nông , lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, quy mô kinh tế thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2026 theo giá hiện hành ước đạt 171.267 tỷ đồng, tăng thêm 21.029 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Xét theo khu vực kinh tế, khu vực dịch vụ tiếp tục có mức mở rộng quy mô lớn nhất với giá trị gia tăng thêm đạt 11.495 tỷ đồng, khẳng định vai trò là khu vực chủ lực của nền kinh tế thành phố.

Đặc biệt, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn thành phố trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2025, với tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa hai chiều ước đạt 4.782 triệu USD, tăng 11,5%.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, Đà Nẵng đã chứng tỏ khả năng thích ứng và phát triển mạnh mẽ. Các hoạt động đầu tư, thương mại, du lịch, xuất nhập khẩu, thu ngân sách và thu hút đầu tư đều đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần củng cố vị thế là cực tăng trưởng của khu vực miền Trung.

NỀN KINH TẾ VẪN CÒN NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ

Trưởng Thống kê thành phố Đà Nẵng Trần Văn Vũ nhìn nhận bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế thành phố 6 tháng đầu năm vẫn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như tăng trưởng giữa các ngành chưa thật sự đồng đều; một số lĩnh vực còn tăng trưởng chậm, sức chống chịu của doanh nghiệp chưa vững, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao; tiến độ triển khai một số dự án đầu tư công còn chậm do vướng mắc về thủ tục và giải phóng mặt bằng.

Theo đó, để đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2026 cũng như trung hạn, Đà Nẵng cần tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đặc biệt, cần chú trọng phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có giá trị gia tăng cao, công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; đồng thời có giải pháp hỗ trợ các ngành còn tăng trưởng thấp hoặc suy giảm.

Cùng với đó, thành phố cũng tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA); đồng thời nâng cao năng lực logistics, giảm chi phí vận chuyển và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông quan.

Với những nỗ lực không ngừng, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ kinh tế Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai.