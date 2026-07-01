Nhìn lại những yếu tố khiến giá vàng lao dốc, “giao cắt tử thần” nói lên điều gì?

Giá vàng thế giới kết thúc nửa đầu năm trên mốc quan trọng 4.000 USD/oz, nhưng đã giảm hơn 11% trong quý 2 do tác động cùng lúc của nhiều yếu tố bất lợi.
Biểu đồ kỹ thuật giá vàng gần đây còn xuất hiện một dấu hiệu đáng lo ngại, nhưng một số chuyên gia chỉ ra rằng lịch sử cho thấy giá kim loại quý này vẫn có nhiều cơ hội tăng trở lại.
Từ giữa tháng 6 tới nay, giá vàng đã chịu áp lực lớn khi tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh có lập trường cứng rắn, làm gia tăng kỳ vọng về việc tăng lãi suất trong năm nay.
NHỮNG YẾU TỐ KHIẾN VÀNG GIẢM GIÁ
Ông Tom Price, nhà phân tích tại Panmure Liberum, nhận định với tờ báo Financial Times: "Áp lực chính đối với vàng là thị trường nhận ra rằng người đứng đầu mới của Fed lo ngại về lạm phát và có thể sẽ tăng lãi suất để ứng phó”.
Một nguyên nhân khác đẩy giá vàng giảm là một số nhà giao dịch bán vàng để đầu tư vào cổ phiếu AI và cổ phiếu chip đang trong xu hướng tăng mạnh, hoặc rót tiền vào vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) kỷ lục của công ty khai phá vũ trụ SpaceX.
Trong những tuần gần đây, dòng tiền chảy ra từ các quỹ ETF vàng, cùng với các hạn chế mới từ một số ngân hàng Trung Quốc về giao dịch vàng đối với các nhà đầu tư cá nhân, cũng gây áp lực lên giá vàng.
Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), tháng 6 là tháng thứ hai liên tiếp có dòng tiền rút ròng từ các quỹ ETF vàng. Chẳng hạn, trong tuần trước, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã bán ròng hơn 15 tấn vàng, nâng tổng lượng bán ròng trong quý 2 lên 41 tấn vàng.
Bà Nicky Shiels, nhà phân tích tại công ty MKS Pamp, cho biết: "Không chỉ có một nguyên nhân duy nhất khiến giá vàng giảm. Câu chuyện của nhà đầu tư đã chuyển sang chủ đề AI và SpaceX... và các chỉ số lạm phát không còn hỗ trợ cho sự tăng giá của vàng như trước”.
Bà Shiels chỉ ra rằng đồng USD tăng giá, cũng như dòng tiền rút ra từ các quỹ ETF vàng, sự bất định về chính sách của Fed, cũng như sự thoái trào của giao dịch dựa trên cơ sở sự gia tăng của cung tiền pháp định là những yếu tố góp phần vào sự suy giảm của giá vàng.
Các ngân hàng Trung Quốc như ICBC và China Guangfa Bank đã chuyển sang hạn chế giao dịch hợp đồng tương lai kim loại quý đối với khách hàng cá nhân từ tháng 7 này, phản ánh lo ngại của các nhà quản lý về việc các nhà đầu tư đặt cược vào vàng và bạc. Tuy nhiên, các nhà đầu tư Trung Quốc vẫn có thể mua và bán vàng vật chất dưới dạng vàng miếng và đồng xu.
Ông Nitesh Shah, trưởng bộ phận hàng hóa tại WisdomTree, nhận định về động thái của Trung Quốc: "Bất cứ quy định nào được thiết kế để hạn chế việc mua vào vàng đều không thể mang lại hiệu ứng tích cực đối với giá vàng”. Tuy nhiên, ông cho rằng nhu cầu mua ròng vàng tiếp diễn của các ngân hàng trung ương có thể giúp tạo ra một mức sàn cho giá vàng.
XUẤT HIỆN “GIAO CẮT TỬ THẦN” TRÊN BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG
Sau khi giá vàng giảm hơn 20% kể từ khi cuộc chiến tranh Mỹ và Iran nổ ra, trên biểu đồ giá vàng gần đây đã xuất hiện một dấu hiệu gọi là “giao cắt tử thần" (death cross). Các nhà đầu tư thường theo dõi sát sao các “giao cắt tử thần” - dấu hiệu xuất hiện khi đường trung bình động ngắn hạn 50 ngày của một tài sản cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn 200 ngày. Sự hình thành của các giao cắt này được cho là một gợi ý rằng của tài sản đó có thể giảm sâu hơn.
Trao đổi với trang MarketWatch, ông Chris Gaffney, Chủ tịch phụ trách thị trường thế giới tại EverBank, cho biết một “giao cắt tử thần” trên biểu đồ giá vàng có thể báo hiệu thêm áp lực giảm giá vì có thể "kích hoạt giao dịch từ các thuật toán được lập trình sẵn và dẫn đến việc bán ra mạnh hơn”. Nói cách khác, trạng thái kỹ thuật này có thể khiến giá giảm sâu hơn nữa, vì một số nhà giao dịch sử dụng chỉ báo này như một tín hiệu để bán.
Trong khi đó, ông Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại FOREX.com, nói với MarketWatch: “‘Giao cắt tử thần’ nghe có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra chỉ phản ánh những gì đã xảy ra với giá vàng trong vài tháng qua”.
Đúng là về lý thuyết, “giao cắt tử thần” có thể gợi ý về những tổn thất sắp tới cho một số tài sản - nhưng điều đó không nhất thiết đúng nếu nhìn lại lịch sử các giao cắt này trên thị trường vàng, nhất là kể từ năm 2016 đến nay. Dữ liệu của Dow Jones Market Data trong 45 năm qua cho thấy một bức tranh hỗn hợp về giá vàng sau một “giao cắt tử thần”, nhưng trong 1 trong thập kỷ qua, vàng thường tăng giá trong thời gian 3, 6 và 12 tháng sau khi các giao cắt đó xuất hiện
Phân tích thêm về 28 “giao cắt tử thần” của vàng kể từ tháng 1/1981 cho thấy có 57% số lần giá vàng tăng trong 1 tháng sau khi rơi vào trạng thái kỹ thuật đó. Xác xuất của việc tăng giá sau 6 tháng là 57% và sau 1 năm là 46%.
Như vậy, lịch sử không khẳng định điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với giá vàng sau mỗi “giao cắt tử thần”. Một giao cắt như vậy vào năm 2022 đã báo trước một đợt giảm giá, nhưng vào năm 2023, một giao cắt tương tự lại đảo ngược đà giảm của giá vàng sau vài tuần,
Ông Adam Koos, Chủ tịch và quản lý danh mục đầu tư tại công ty Libertas Wealth Management Group, nhận định cuộc xung đột Iran là một "nghịch lý hoàn hảo” đối với thị trường vàng. "Căng thẳng địa chính trị lẽ ra thúc đẩy việc mua vào các tài sản an toàn như vàng, nhưng khi xung đột đẩy giá dầu lên cao, kích thích lạm phát, xung đột lại thúc đẩy Fed đi đến thắt chặt lãi suất, và đó là điểm yếu của vàng”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng “giao cắt tử thần” xuất hiện không nhất thiết đồng nghĩa là giá vàng sẽ giảm thêm.
Thay vào đó, Chủ tịch Gaffney của EverBank nhận định vàng đang trải qua một sự điều chỉnh và "không phải là sự khởi đầu của một xu hướng tiêu cực mới". Đây là "thời điểm tốt để các nhà đầu tư bổ sung vào danh mục. Nợ công ở mức cao lịch sử, lạm phát tăng và sự bất định toàn cầu tiếp diễn đều tạo ra lý do tốt để nắm giữ vàng”, ông Gaffney nói thêm.
Ông Koos nói thêm rằng một “giao cắt tử thần” thường xác nhận một xu hướng đã tồn tại, giống như "thông báo giữa hiệp rằng đội này đang thua” và “đám đông đã biết điều đó” từ trước khi có thông báo.
Theo nhà quản lý danh mục này, triển vọng giá vàng vẫn tích cực, vì các ngân hàng trung ương vẫn đang mua ròng vàng ở tốc độ lịch sử. 45% các nhà quản lý ngân hàng trung ương toàn cầu tham gia cuộc khảo sát mới đây của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết có ý định tăng dự trữ vàng trong 1 năm tới.
Tuy nhiên, để giá vàng tăng trở lại, Fed có thể cần phải dịch chuyển khỏi khuynh hướng cứng rắn, đồng USD cần yếu đi, và các quỹ ETF vàng cần mua ròng trở lại - theo ông Koos. Khi các yếu tố đó hội tụ, có thể vào cuối năm nay hoặc vào năm 2027, giá vàng có thể tăng, và việc mà nhà đầu tư cần làm bây giờ là kiên nhẫn - ông nói.
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