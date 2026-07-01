Giá vàng cầm cự mốc 4.000 USD/oz, hoàn tất quý giảm mạnh nhất 13 năm

Phạm vi dao động lên tới 120 USD/oz cho thấy tâm trạng bấp bênh của nhà đầu tư trước khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới giằng co mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (30/6), trước khi kết thúc phiên trong trạng thái giảm nhưng giữ được mốc chủ chốt 4.000 USD/oz. Áp lực từ triển vọng lãi suất tăng đã đè nặng lên thị trường kim loại quý trong quý 2 vừa qua, khiến giá vàng có quý giảm mạnh nhất trong 13 năm trở lại đây.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.008,5 USD/oz, giảm 9,1 USD/oz so với chốt phiên ngày hôm trước, tương đương giảm 0,23% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 58,71 USD/oz, tăng 0,28 USD/oz, tương đương tăng 0,47%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8/2026 đóng cửa ở mức 4.038,5 USD/oz, gần như đi ngay so với phiên ngày hôm trước.

Trong phiên, có lúc giá vàng giảm còn 3.944 USD/oz, thấp nhất 7 tháng, có lúc đạt 4.064 USD/oz.

Phạm vi dao động lên tới 120 USD/oz cho thấy tâm trạng bấp bênh của nhà đầu tư trước khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6 vào ngày thứ Năm (2/7). Báo cáo này là điểm dữ liệu có thể tác động lớn tới đường đi của giá vàng trong thời gian tới thông qua chi phối triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trước đó, vào ngày thứ Tư, công ty dịch vụ tuyển dụng ADP sẽ công bố báo cáo việc làm khu vực tư nhân tháng 6.

Trong quý 2 vừa qua, giá vàng giảm 11,2%, đánh dấu quý giảm đầu tiên kể từ năm 2024 và quý giảm mạnh nhất kể từ quý 2/2013. “Thủ phạm” chính khiến vàng sụt giá trong quý vừa rồi là mối lo lãi suất tăng. Mối lo này xuất phát từ việc cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh đẩy giá năng lượng tăng cao, làm gia tăng áp lực lạm phát trên toàn cầu.

Giá bạc giảm 16,4% trong quý 2, đánh dấu quý giảm mạnh nhất từ quý 1/2020.

Vàng là tài sản chống lạm phát truyền thống, nhưng do vàng không mang lãi suất, môi trường lãi suất tăng thường không có lợi cho giá vàng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Gần đây, Mỹ và Iran đã đạt một thỏa thuận hòa bình tạm thời, nhưng tiến trình đàm phán để kết thúc hoàn toàn chiến tranh vẫn còn nhiều bấp bênh, nên thị trường kim loại quý chưa thoát khỏi sức ép giảm giá mà cuộc xung đột này gây ra. Lập trường cứng rắn mà Fed thể hiện trong cuộc họp tháng 6 càng khiến nhà đầu tư có lý do để thận trọng với vàng.

“Thị trường vẫn đang có chút lo ngại về mức độ ổn định của thỏa thuận Mỹ - Iran. Áp lực mất giá vàng vẫn còn đó vì nhà đầu tư chưa dám chắc bao giờ xung đột mới thực sự kết thúc”, nhà phân tích Edward Meir của công ty Marex nói với hãng tin Reuters.

Một quan chức Qatar ngày thứ Ba cho biết hai đặc phái viên của Mỹ đã tới Doha sẽ không có cuộc gặp cấp cao với phía Iran - Reuters đưa tin. Thông tin này gây ra mối hoài nghi lớn về tiến trình đạt thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Washington và Tehran.

“Lạm phát ở Mỹ còn cao dai dẳng trên mục tiêu 2% của Fed. Thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ giữ lãi suất ở mức cao trong một thời gian dài và thậm chí có thể tăng lãi suất”, ông Meir nói, nhấn mạnh rằng kỳ vọng này đang đè nặng lên giá vàng.

Các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 67% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Sau khi bán ròng ồ ạt trong tuần trước, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã “án binh bất động” trong hai phiên đầu tuần này, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.005,1 tấn vàng. Trong quý 2, quỹ đã bán ròng 41 tấn vàng.

Đồng USD tăng giá nhẹ trong phiên ngày thứ Ba, với chỉ số Dollar Index chốt phiên ở mức gần 101,2 điểm. Chỉ số đã tăng gần 1,75 trong tháng 6 và tăng hơn 1,5% trong quý 2 vừa qua, chủ yếu nhờ triển vọng Fed tăng lãi suất và sự vững vàng của nền kinh tế Mỹ giữa khủng hoảng năng lượng.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (1/7), giá vàng và giá bạc không có nhiều thay đổi so với chốt phiên Mỹ. Lúc 6h50 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức hơn 4.008 USD/oz, còn giá bạc gần 58,6 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 127,8 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 0,3 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.076 đồng (mua vào) và 26.466 đồng (bán ra), tương ứng giảm 15 đồng và tăng 5 đồng so với sáng hôm qua.