Nhóm “khách vàng” của du lịch Việt sẽ đổ xô tới Trung Quốc?

Đầu tháng 11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết công dân Hàn Quốc và 8 quốc gia khác bao gồm Na Uy, Phần Lan, Slovakia, Đan Mạch, Andorra, Monaco, Liechtenstein, Iceland khi nhập cảnh Trung Quốc nhằm mục đích kinh doanh, du lịch, thăm gia đình hay quá cảnh tối đa 15 ngày sẽ được miễn thị thực từ ngày 8/11.

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc được đưa vào danh sách các quốc gia miễn thị thực của Trung Quốc, kể từ khi hai quốc gia này thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Đáng chú ý, đây là quyết định đơn phương của Trung Quốc chứ không phải là thỏa thuận miễn thị thực chung giữa hai nước. Chương trình này không chỉ nhằm thu hút lượng khách du lịch quốc tế mà còn phản ánh nỗ lực của Trung Quốc trong việc nâng cao mối quan hệ với các quốc gia khác, tạo ra cơ hội cho các hoạt động giao thương song phương trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

Theo Korea Times, trước đây, chi phí xin thị thực vào Trung Quốc tiêu tốn của người Hàn Quốc ít nhất là 60.000 won (khoảng 1.000.000 VND) và thường mất khoảng 1 tuần, ngay cả đối với thị thực theo đoàn giá rẻ và sử dụng một lần. Giờ đây, chính sách miễn thị thực đáng chú ý của Trung Quốc được kỳ vọng sẽ lôi kéo người Hàn Quốc ở độ tuổi 20 - 40, những người vốn ít quan tâm đến tour du lịch Trung Quốc. Trước đây ở Hàn Quốc, hầu hết các sản phẩm du lịch đến Trung Quốc đều nhắm đến du khách lớn tuổi, từ 50 - 70 tuổi, những người thích các tour du lịch theo nhóm và dựa vào các công ty lữ hành để được cấp thị thực.

Đại diện công ty lữ hành Hàn Quốc Hana Tour dự đoán nhu cầu về các tour du lịch Trung Quốc sẽ tăng cao nhờ chính sách biên giới cởi mở từ đất nước tỷ dân. Công ty lữ hành hàng đầu tại Hàn Quốc này cho biết trước đây, lượng khách Hàn Quốc đến Mông Cổ đã gia tăng nhanh chóng, nhất là nhóm khách độ tuổi 20 và 30, kể từ khi Mông Cổ áp dụng chính sách miễn thị thực nhập cảnh.

"Tỷ lệ đặt chỗ cho các điểm du lịch Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải và Thành Đô sẽ tăng, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi tại Hàn Quốc đang phải chịu gánh nặng về việc xin thị thực", đại diện công ty du lịch Kyowon Tour tại Hàn Quốc cho biết. Các công ty du lịch Hàn Quốc đang tích cực mở rộng sản phẩm du lịch đến nhiều địa điểm hơn ở Trung Quốc. Trong đó công ty lữ hành Yellow Balloon có kế hoạch phát triển các sản phẩm tour theo chủ đề phục vụ cho du khách trẻ và gia đình, ngoài các dịch vụ hiện có tại Trương Gia Giới.

Ngay cả trước khi có thông báo miễn thị thực, nhu cầu du lịch từ Hàn Quốc đến Trung Quốc đã bắt đầu tăng lên gần đây. Hana Tour báo cáo rằng lượng khách du lịch theo nhóm đến Trung Quốc đã tăng 112% trong quý 3 so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 19% so với quý trước. Mode Tour cho biết khoảng 44.000 du khách đã đến Trung Quốc thông qua công ty này trong quý 3/2024, đánh dấu mức tăng 138% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tờ Chosun dẫn lời một học giả tại Đại học Sư phạm Chiết Giang (Trung Quốc) dự báo việc miễn thị thực cho người Hàn Quốc có khả năng dẫn đến sự gia tăng nhu cầu đi lại giữa Hàn Quốc và Trung Quốc vào cuối năm nay và đầu năm sau, thúc đẩy hoạt động kinh doanh và du lịch của Hàn Quốc tại Trung Quốc. Với việc Hàn Quốc và Trung Quốc từng đón hơn 10 triệu du khách qua lại hàng năm, việc miễn thị thực dự kiến ​​sẽ mang lại lợi ích kinh tế đáng kể.

Trong khi đó, theo báo cáo ngày 6/11 của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tháng 10/2024 đạt hơn 1,4 triệu lượt khách. Tính chung 10 tháng đầu năm, Việt Nam đón hơn 14 triệu lượt, tiến gần đến ngưỡng 17 - 18 triệu lượt khách quốc tế. Trong đó, Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế lớn nhất, tiếp đó là Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Úc… Từ khi mở cửa lại đón khách vào tháng 3/2022 đến nay, Hàn Quốc luôn là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam.

Còn theo báo cáo vào cuối tháng 9 của công ty chuyên về thanh toán kỹ thuật số Visa, Việt Nam đứng thứ hai trong 5 điểm đến khách Hàn Quốc chi tiêu nhiều nhất ở châu Á - Thái Bình Dương nửa đầu năm nay, sau Nhật Bản. Chi tiêu dành cho lưu trú của khách Hàn tại Việt Nam 6 tháng đầu năm tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 21% trong tổng chi phí chuyến đi. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của Việt Nam đối với nhu cầu nghỉ dưỡng của khách Hàn.

Chia sẻ với báo giới hồi tháng 5, trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam Lee Jae Hoon cho biết Việt Nam có nhiều lợi thế hút khách Hàn. Một trong số đó là nhiều đường bay thẳng từ Hàn đến các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Phú Quốc, Đà Nẵng với giá vé phải chăng.

Giám đốc Victoria Hội An Phạm Văn Dũng cho biết khách Hàn chiếm 15% trong tổng lượng khách phục vụ của đơn vị. Khách Hàn thường đi theo cặp đôi, bạn bè hoặc gia đình, sẵn sàng chi trả và chi trả cao cho các dịch vụ ăn uống, massage; thích thử các món địa phương và thích hải sản tươi sống, hồ bơi buổi tối. Ở phân khúc tầm trung, Hàn Quốc là tệp khách được ông Dũng đánh giá dễ tính, có gu du lịch và chú trọng đến chất lượng dịch vụ.

Tương tự, ông Martin Korener, Giám đốc thương mại The Anam Group, cho biết tệp khách hàng Hàn Quốc cao cấp thường khắt khe trong yêu cầu sử dụng dịch vụ tiêu chuẩn sang trọng. Tuy nhiên, chính những điều này lại thúc đẩy ngành khách sạn duy trì chất lượng dịch vụ xuất sắc, vệ sinh và tiện nghi hiện đại. Các điểm thu hút như chơi golf và chợ địa phương rất được du khách Hàn Quốc ưa chuộng. Họ cũng đánh giá cao những trải nghiệm độc đáo như tắm bùn và tham quan các địa điểm văn hóa.

Để tiếp tục thu hút thị phần khách này, đại diện các doanh nghiệp cho rằng Việt Nam cần có những sản phẩm chuyên biệt, đa dạng hơn, chú trọng đến nhu cầu của các nhóm khách gia đình, nhóm bạn bè. Việt Nam cũng cần tăng cường kết nối các đường bay mới; hình thành các sản phẩm chuyên phục vụ phân khúc khách Hàn; tăng cường hoạt động quảng bá trực tuyến để tiếp cận nhu cầu của khách Hàn.

Theo ông Lee Jae Hoon, khách Hàn đến Việt Nam không chỉ ở các thành phố lớn mà còn ghé thăm nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng tại các tỉnh thành khác. Tuy nhiên, di chuyển giữa các thành phố vẫn còn khá bất tiện với khách quốc tế. Tệp khách này cũng gặp khó khăn khi thanh toán bằng thẻ tín dụng, ứng dụng thanh toán Hàn Quốc nhưng không được hoàn thuế hoặc không được chấp nhận. "Tôi nghĩ rằng Việt Nam nên cải thiện những vấn đề này để hút khách Hàn hơn", Trưởng đại diện KTO tại Việt Nam nói.