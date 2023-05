Nhựa Bình Minh bầu Chủ tịch và chốt thời gian trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT.

Theo đó, ông Sakchai Patiparnpreechavud được bầu làm Chủ tịch HĐQT; ông Chaowalit Treejak được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT và Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký (28/4).

Bên cạnh đó, công ty cũng chốt thời gian trả cổ tức còn lại bằng tiền mặt của năm 2022 là 53% (1 cổ phiếu nhận 5.300 đồng/cổ phiếu). Theo đó, công ty dự chi tổng số tiền để thanh toán cổ tức là gần 434 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 20/5 và ngày chi trả là ngày 10/6.

Theo báo cáo thường niên 2022, quỹ ngoại Nawaplastic Industries Co., Ltd đang nắm giữ 44.589.811 cổ phiếu, chiếm 54,470% và Kwe Beteiligungen AG đang nắm giữ 8.880.208 cổ phiếu, chiếm 10,848%. Như vậy, hai tổ chức này sắp nhận được lần lượt hơn 236,3 tỷ đồng và hơn 47 tỷ đồng tiền cổ tức còn lại cho năm 2022.

Được biết, cổ đông BMP đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu đạt 6,4 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 651 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ.

Theo Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap (VCSC) thì kế hoạch năm 2023 của BMP lạc quan hơn so với dự báo của chúng tôi khi kế hoạch doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS lần lượt tương đương 114% và 113% dự báo hiện tại của chúng tôi.

Đồng thời, cổ đông thông qua mức cổ tức năm 2022 là 8.400 đồng/cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ chia cổ tức đạt 100% cho năm 2022), trong đó đã chia 3.100 đồng/cổ phiếu. Các cổ đông cũng đã thông qua mức cổ tức năm 2023 tối thiểu là 50% LNST năm 2023 — bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Bên cạnh đó, VCSC hiện giả định BMP sẽ chia cổ tức tiền mặt trong 12 tháng tới với lợi suất là 10,7%.

Cũng theo VCSC thì cổ phiếu BMP là cổ phiếu lựa chọn phòng thủ mà chúng tôi đánh giá cao trong ngành vật liệu xây dựng trong năm 2023 vì công ty có bảng cân đối kế toán vững chắc và lợi suất cổ tức cao. Số dư tiền mặt vào cuối quý 1/2023 của BMP đạt 2 nghìn tỷ đồng và công ty cũng không có nợ vay.

Còn theo BCTC quý 1/2023 với doanh thu đạt 1,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2% so với quý trước; lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 281 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Như vậy, với kết quả đạt được công ty đã hoàn thành 23% kế hoạch doanh thu và 43% kế hoạch lợi nhuận do công ty đề ra.