Những điểm đến trong và ngoài nước “cháy tour” dịp nghỉ lễ

Những kỳ nghỉ lễ dài không chỉ là khoảng thời gian lý tưởng để mọi người tạm gác lại công việc bộn bề hằng ngày mà còn là cơ hội để nghỉ ngơi thật sảng khoái. Theo báo cáo Dự đoán du lịch 2024, có đến 81% du khách Việt Nam cảm thấy cuộc sống phong phú hơn thông qua các chuyến đi.

TOUR TRONG NƯỚC: ĐÀ LẠT ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU NHẤT

Dị nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, theo khảo sát của Booking.com, 75% du khách Việt đang tìm kiếm những điểm đến mát mẻ nhằm thoát khỏi cơn nóng khi nhiệt độ trung bình ngày một tăng. Nhu cầu này được thể hiện rõ qua sự gia tăng đột biến trong lượt tìm kiếm đối với Đà Lạt, thành phố nổi tiếng với không khí mát mẻ cùng cảnh quan yên bình. Đà Lạt cũng là địa điểm đứng đầu danh sách những điểm đến trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất kỳ nghỉ lễ này.

Ngoài ra, có tới 82% du khách trong nước bày tỏ sự ưu ái đối với những địa điểm gần biển với khí hậu mát mẻ, thời tiết thuận lợi. Xu hướng này phần nào lý giải sự thống trị của các địa điểm ven biển trong danh sách những điểm đến trong nước được tìm kiếm nhiều nhất. Đứng đầu danh sách là Đà Nẵng - thành phố nổi tiếng với những bãi biển quyến rũ và đời sống về đêm nhộn nhịp, tiếp đó là Nha Trang (Khánh Hòa), Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), Hội An (Quảng Nam), Phan Thiết và Mũi Né (Bình Thuận).

Thực tế, mặc dù thời gian nghỉ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, nhưng do giá vé máy bay tăng cao, nhiều người chuyển hướng lựa chọn các tour, combo du lịch đường bộ để tiết kiệm chi phí. Theo ghi nhận của các hãng lữ hành, khu vực miền Bắc có lượng khách đặt phòng tăng cao ở những tour di chuyển bằng đường bộ với những điểm đến gần Hà Nội như: Ninh Bình, Quảng Ninh, Sa Pa (Lào Cai), Mộc Châu (Sơn La)… cung đường tour Tây Bắc, Đông Bắc đang là lựa chọn của nhiều gia đình.

Đà Lạt đứng đầu danh sách những điểm đến trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất kỳ nghỉ lễ này

Các doanh nghiệp lữ hành cho biết, phương tiện ô tô ngày nay cũng đã phổ biến, để cắt giảm chi phí mua vé máy bay, nhiều gia đình lựa chọn tự lái xe đến điểm tham quan, du lịch trong bán kính gần để tự do khám phá, trải nghiệm điều mới mẻ và tăng tính chủ động trong hành trình.

Theo ông Nguyễn Công Hoan - Tổng giám đốc Flamingo Redtours, giá vé máy bay lâu nay thường chiếm khoảng 50% chi phí cấu thành tour, nên khi giá vé máy bay tăng cao, giá tour du lịch cũng tăng theo. Du khách buộc phải tính toán lại, thay vì đi máy bay thì di chuyển bằng tàu hỏa, ô tô tới các điểm đến phù hợp.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, CEO AZA Travel, cho hay đơn vị này chủ yếu bán tour trọn gói và combo (gồm vé máy bay và phòng). “Dịp lễ 30/4 năm nay, nhóm khách gia đình ở Hà Nội có xu hướng thuê homestay gần nhà ở khu vực ngoại ô Hà Nội, Ninh Bình hay Nam Định với mức giá tốt. Dịp lễ giá có thể tăng khoảng 20%, nhưng vẫn rẻ, vì di chuyển đường bộ bằng xe gia đình ít tốn kém. Vì thế, các cơ sở lưu trú ở ven đô Hà Nội nhiều khả năng cháy phòng dịp 30/4".

TOUR NƯỚC NGOÀI: TRUNG QUỐC “ĐẮT KHÁCH”

Không chỉ các điểm đến nội địa mà cả những thành phố lân cận nằm trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng thu hút sự chú ý đáng kể từ du khách Việt Nam. Bangkok (Thái Lan) dẫn đầu danh sách các điểm đến quốc tế được khách du lịch Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất, theo Booking.com. Tiếp đến là Singapore, Seoul (Hàn Quốc), Kuala Lumpur (Malaysia) và Tokyo (Nhật Bản).

Bangkok (Thái Lan) dẫn đầu danh sách các điểm đến quốc tế được khách du lịch Việt Nam tìm kiếm.

Về xu hướng mua tour, tính đến thời điểm hiện tại, đa số công ty lữ hành đã bán hết tour nước ngoài dịp lễ 30/4. Các sản phẩm hết hàng nhanh nhất gồm châu Âu, Đài Loan, Trung Quốc và một số điểm đến Đông Nam Á giá rẻ như Thái Lan, Singapore, Malaysia.

Ông Phạm Anh Vũ, Giám đốc Truyền thông Du lịch Việt, nói đóng tour châu Âu từ đầu tháng 4 vì còn liên quan đến thủ tục visa. Các tour hết ngay sau đó là Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc. Giá tour tăng trung bình 15% so với ngày thường. Ông Vũ lý giải tour Nhật Bản, Đài Loan hút khách vì thời tiết đẹp vào mùa hoa, trong khi đó các sản phẩm tour Trung Quốc luôn được ưa chuộng, đặc biệt tuyến Trương Gia Giới. Cách đây khoảng một tuần, đơn vị này vẫn nhận được yêu cầu đặt thêm tour Trương Gia Giới cho đoàn lớn nhưng "đành chịu" vì đã hết dịch vụ mua sẵn như vé máy bay.

Bà Hoàng Tuyết, đại diện Vân Nam Group Tours, nói mở bán bốn đường tour, gồm hai sản phẩm Châu Hồng Hà, hai sản phẩm vào sâu Vân Nam, đi Đại Lý, Lệ Giang, Côn Minh. Các tour khởi hành rải rác từ ngày 26 - 29/4 với hơn 1.000 khách, gấp 3 lần so với giai đoạn Tết Âm lịch. Bà Tuyết nói nhu cầu khách "quá cao" và đã phải từ chối nhiều khách vì không thể đặt thêm dịch vụ. "Nghỉ lễ 5 ngày, thủ tục đơn giản, chi phí tiết kiệm nên nhiều khách chọn đi Trung Quốc. Tôi nghĩ các sản phẩm này còn hút khách trong vài năm tới", bà nói.

Tương tự, ông Trần Quốc Bảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho biết, công ty đã xây dựng hơn 200 hành trình tour trong và ngoài nước, dự kiến phục vụ hơn 110.000 lượt khách với hơn 350 đoàn khởi hành trên toàn quốc. Trong đó, lượng khách đi tour nước ngoài chiếm gần 60%. Chùm tour tiếp tục thu hút khách và kín chỗ chủ yếu là các tour Trung Quốc, Nhật Bản, châu Âu...

Sản phẩm tour Trung Quốc luôn được ưa chuộng, đặc biệt tuyến Trương Gia Giới, Đại Lý, Vân Nam...

Ghi nhận tại công ty Lữ hành Vietluxtour, tour outbound đạt khoảng trên 80% kế hoạch và du khách tập trung chọn các tuyến Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đông Bắc Á… Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Công ty Lữ hành Vieluxtour cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng doanh thu dịp lễ 30/4 năm nay ở thị trường outbound và nội địa tăng khoảng 25 - 30% so với cùng kỳ".

Theo ghi nhận của Klook - nền tảng thương mại điện tử châu Á), so với du khách tại các quốc gia khác trong khu vực, du khách Việt Nam thích du lịch “ngẫu hứng” hơn khi có đến 42% trong số họ (so với mức trung bình 27% của châu Á - Thái Bình Dương). Chẳng hạn, du khách Việt lên kế hoạch du lịch ngắm hoa anh đào chỉ trong vòng một tháng hoặc thậm chí ít hơn trước khi khởi hành. Sự ngẫu hứng còn được thể hiện qua cách họ lên kế hoạch cho việc lưu trú, với gần một nửa du khách Việt Nam lựa chọn kỳ nghỉ ngắn ngày dưới một tuần (so với mức trung bình 35% của châu Á - Thái Bình Dương).