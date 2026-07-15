Những điểm nhấn trong kết quả kinh doanh 6 tháng của VEAM

Dựa trên các tiêu chí của FTSE và dữ liệu tính đến ngày 30/06/2026, Chứng khoán ACBS ước tính có 19 cổ phiếu đạt tiêu chí chọn lọc của FTSE GEIS, trong đó có 4 cổ phiếu vốn hóa lớn, 1 cổ phiếu vốn hóa vừa, và 14 cổ phiếu vốn hóa nhỏ.
“Bốc hơi” 1,36% (-24,51 điểm) hôm nay, VN-Index chính thức có phiên đóng cửa thấp hơn đáy ngắn hạn đầu tháng 6 vừa qua. Khác phiên chiều qua, thị trường đã không xuất hiện dòng tiền bắt đáy nâng đỡ.
Trong tháng 7, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục xu hướng tích lũy quanh vùng 1.860 điểm. Các ngưỡng hỗ trợ cần chú ý gồm 1.800 điểm, và xa hơn là 1.760 điểm.
Nếu tín dụng ngân hàng tiếp tục tăng trưởng 15-16% mỗi năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP thực khoảng 3-5%, chỉ trong vòng 5 năm tới, tỷ lệ tín dụng/GDP của Việt Nam có thể vượt qua Thái Lan và Singapore, trở thành một trong những mức cao nhất châu Á.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý 2 vừa qua đạt mức thấp nhất kể từ năm 2022, do tình trạng suy giảm đầu tư ngày càng nghiêm trọng và nhu cầu tiêu dùng tiếp tục ảm đạm...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
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