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Những điểm nhấn trong kết quả kinh doanh 6 tháng của VEAM

P P.V

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động và thị trường trong nước chịu áp lực cạnh tranh gay gắt, Tổng công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) không chỉ duy trì được đà tăng trưởng ổn định mà còn ghi nhận những kết quả đột phá về lợi nhuận, đặc biệt là sự hồi sinh mạnh mẽ của mảng sản xuất ô tô.

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VN-Index có nguy cơ “thủng đáy” ngắn hạn

VN-Index có nguy cơ “thủng đáy” ngắn hạn

“Bốc hơi” 1,36% (-24,51 điểm) hôm nay, VN-Index chính thức có phiên đóng cửa thấp hơn đáy ngắn hạn đầu tháng 6 vừa qua. Khác phiên chiều qua, thị trường đã không xuất hiện dòng tiền bắt đáy nâng đỡ.

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VnEconomy Dự báo, cảnh báo sớm thiên tai là chìa khóa giúp giảm thiểu thiệt hại

Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.

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Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...

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