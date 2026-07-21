Những "mảnh ghép" tạo nên tăng trưởng bền vững của Bảo hiểm VietinBank trong nửa đầu năm 2026

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen, Bảo hiểm VietinBank (VBI) ghi nhận kết quả kinh doanh 6 tháng 2026 tích cực nhờ chiến lược tăng trưởng đa kênh và đa phân khúc khách hàng.

Theo Bộ Tài chính, trong nửa đầu năm 2026, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt khoảng 118 nghìn tỷ đồng, tăng 2,24% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, bảo hiểm phi nhân thọ tăng trên 13,49%.

Theo kết quả được công bố tại Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 của Bảo hiểm VietinBank được tổ chức ngày 17/7 vừa qua, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu vượt mốc 3.440 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 300 tỷ đồng, tăng trưởng 21,1%, hướng tới hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VBI).

Đằng sau những con số tăng trưởng tích cực là chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, đa kênh phân phối và kênh khai thác, tạo ra các động lực tăng trưởng khác nhau. Điều này không chỉ giúp VBI duy trì tốc độ tăng trưởng cao mà còn tạo nền tảng phát triển bền vững trong dài hạn.

KHAI THÁC HIỆU QUẢ PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG TRỌNG ĐIỂM

Kênh khách hàng doanh nghiệp tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của VBI với mức tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ. Kết quả này đến từ việc hợp tác thành công với nhiều khách hàng lớn, các dự án công trọng điểm và đẩy mạnh tham gia đấu thầu. Trong bối cảnh nhu cầu bảo hiểm tài sản, xây dựng - lắp đặt và các giải pháp quản trị rủi ro của doanh nghiệp ngày càng gia tăng, việc tập trung vào phân khúc khách hàng doanh nghiệp không chỉ mở ra dư địa tăng trưởng lớn mà còn khẳng định năng lực của VBI trên thị trường này.

Song song đó, kênh bancassurance tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực nhờ chiến lược "Đa kênh - Đa giá trị". VBI không ngừng mở rộng mạng lưới ngân hàng đối tác, đồng thời cải tiến sản phẩm, quy trình tư vấn và bán hàng nhằm gia tăng hiệu quả khai thác trên các hệ sinh thái hiện hữu.

Kênh bảo hiểm số tăng trưởng 3 con số, tiếp tục cho thấy ưu thế của VBI về công nghệ kết nối nhiều nền tảng cùng khả năng phát triển sản phẩm đa dạng, phù hợp hành vi và nhu cầu bảo vệ của từng nhóm khách hàng. Sự dịch chuyển trong hành vi tiêu dùng cũng đang mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư mạnh vào nền tảng số và trải nghiệm khách hàng trực tuyến.

Doanh thu tái bảo hiểm của VBI cũng tăng mạnh so với cùng kỳ, cho thấy hiệu quả của hoạt động thu xếp tái bảo hiểm với các đối tác trong và ngoài nước, được củng cố bởi năng lực tài chính, quản trị rủi ro và uy tín của doanh nghiệp.

CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠO NỀN TẢNG CHO TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG

Không chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh doanh, VBI tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Theo đại diện Bảo hiểm VietinBank, việc ứng dụng công nghệ AI và OCR đã giúp doanh nghiệp rút ngắn gần 50% thời gian xử lý hồ sơ bảo hiểm sức khỏe. Trong nghiệp vụ xe cơ giới, thời gian xử lý hồ sơ bồi thường đối với các tổn thất nhỏ cũng được rút ngắn còn 1/5 so với trước đây. Nền tảng bảo hiểm trực tuyến myvbi.vn tiếp tục được hoàn thiện nhằm mang đến trải nghiệm bảo hiểm trực tuyến minh bạch, thuận tiện và tối hưu hơn cho khách hàng.

Qua đó, giúp doanh nghiệp ghi dấu ấn tại nhiều bảng xếp hạng uy tín: Tháng 5/2026, myvbi.vn là giải pháp duy nhất ngành bảo hiểm được xếp hạng 5 sao trong lĩnh vực Công nghệ Tài chính tại Giải thưởng Sao Khuê 2026; tháng 6/2026, VBI một lần nữa chinh phục vị trí Top 3 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam năm 2026, ghi dấu 2 năm liên tiếp doanh nghiệp đạt vị trí top 3 và 11 năm liên tiếp có mặt trong Top 10.

VBI có 2 năm liên tiếp nằm trong Top 3 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín. (Ảnh: Vietnam Report).

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm đang bước vào cuộc cạnh tranh mới về năng lực tăng trưởng và trải nghiệm khách hàng, chiến lược đa kênh, đa động lực tăng trưởng không chỉ giúp VBI duy trì hiệu quả hoạt động mà còn tạo nền tảng để doanh nghiệp hiện thực hóa mục tiêu trở thành thương hiệu bảo hiểm phi nhân thọ uy tín hàng đầu Việt Nam.