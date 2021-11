Những món quà phiên bản giới hạn của Chanel cho mùa lễ hội

Vừa qua, Chanel đã tập hợp một danh sách khách mời toàn các ngôi sao, bao gồm những người bạn của nhà mốt để kỷ niệm chương tiếp theo của hành trình lịch sử và độc đáo của Chanel N°5 trong việc tôn vinh 100 năm thành lập Chanel N°5 In the Stars. Buổi triển lãm ca tụng hương thơm được yêu thích đã biến đổi khu vực ngoài trời của Channel Gardens tại Trung tâm Rockefeller của Thành phố New York với một màn trình diễn hoành tráng của sân trượt băng nổi tiếng nhất trên thế giới được che giấu trong biểu tượng Chanel N°5.

Bên cạnh đó, năm 2021 đang đi đến vòng cuối cùng và kỳ nghỉ lễ sẽ đến với chúng ta trong vài tuần nữa; và Chanel muốn mang tới cho khách hàng của mình một không khí tràn đầy niềm vui lễ hội. Đánh dấu 100 năm ra đời của một hương thơm huyền thoại, House of Chanel cũng đã thiết kế và tung ra một bộ sưu tập độc quyền với phiên bản giới hạn.

NƯỚC HOA N°5 LIMITED EDITIONS

Còn gì để nói thêm về huyền thoại Chanel N°5, khi báo chí truyền thông đã quá ưu ái mùi hương vừa tròn 100 tuổi này. Chúng ta gần như hiểu tường tận về kỳ tích sáng tạo thơm đầu tiên của nhà mẫu Chanel, thuộc nằm lòng những lý do khiến mùi hương trường tồn và bán được đến 10 triệu lọ mỗi năm. Thậm chí, từng có thời kỳ, một người phụ nữ sẽ thấy mình tự tin và được công nhận khi trang bị cho bản thân một lọ Chanel N°5.

Ngay từ đầu, Gabrielle Chanel đã quyết định vẻ ngoài của chai nước hoa thật tinh giản, từ vỏ hộp, hình dáng chai cho đến nhãn thương hiệu. N°5 là hiện thân hấp dẫn nhất cho tinh thần của Chanel. Đúng 100 năm kỷ niệm sự ra đời của N°5, Chanel tạo ra một phiên bản mới cho N°5 Eau de Parfum tinh khiết, lấp lánh, pha trộn với thuỷ tinh tái chế tạo ra vẻ ngoài mới có một không hai. Vỏ hộp cũng được thiết kế lại bằng bột giấy có thể phân hủy, chạm lên thật dễ chịu, hài hoà “ôm trọn" chai nước hoa huyền thoại.

Số 5 may mắn trên mặt chai nước hoa được khắc bằng vàng trong phiên bản N°5 độc quyền này. Tương tự với N ° 5 L’EAU - chai nước hoa được tạo ra bởi Olivier Polge - cũng được tô điểm với số 5 bằng bạc.

BỘ MỸ PHẨM N°5 THE CALENDAR

Tiếp nối sự sôi động của bộ sưu tập Chanel Factory 5, Chanel Beauty đã trở lại với một loạt các mặt hàng lễ hội làm nổi bật hương thơm Chanel N°5 mang tính biểu tượng của hãng. Và N°5 The Calendar, một bộ lịch 27 ngày ra đời vào kỳ nghỉ lễ mang đến những gì tốt nhất của Chanel N°5 cho bạn.

Khác với thông thường, trên lịch có 27 ô được đánh số từ 5 đến 31, trong đó 5 là tên lọ nước hoa, 31 là địa chỉ căn hộ của Gabrielle Chanel huyền thoại nằm giữa lòng Paris. Đó là những con số mang tính biểu tượng nhất của Chanel.

Có hình dáng giống như chai nước hoa Chanel N°5, Trong mỗi chiếc hộp nhỏ đều chứa đựng sự ngạc nhiên đáng kinh ngạc từ những sản phẩm làm đẹp của Chanel bao gồm son môi Rouge Allure phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ N°5, Le Vernis với màu đỏ mới và một chai N°5 Eau de Parfum.

Bên cạnh đó, Chanel cũng chuẩn bị một chiếc vòng tay mang số 5, một quả cầu tuyết độc nhất vô nhị, và một loạt các phụ kiện khác dành riêng cho nước hoa và được thiết kế riêng cho dịp này. Bộ lịch phiên bản giới hạn này sẽ được bán độc quyền tại các cửa hàng Chanel Fragrance & Beauty.

CHAI NƯỚC HOA KHỔNG LỒ N°5 GRAND EXTRAIT BACCARAT

Đây là chai N°5 lớn nhất được sản xuất từ trước tới giờ, chứa 2.021 ml nước hoa. Con số không chỉ đánh dấu 100 năm ra đời của lọ nước hoa huyền thoại, mà tổng của 4 số trong 2021 cộng lại cũng vừa đúng bằng 5. Vô cùng hiếm, chỉ có 55 chai được sản xuất ở phiên bản này, được làm ra bởi Chanel và “tay nghề” chế tác thủ công của thương hiệu xa xỉ Baccarat.

Màu vàng lấp lánh của những giọt nước hoa Eau de Parfum được nâng tầm qua lớp pha lê tinh khiết, được chạm khắc thủ công từ “nhà" Baccarat. Lọ nước hoa được đặt trong chiếc hộp da cừu trắng, bên trong đặt thanh pha lê Baccarat duyên dáng giúp nước hoa đi tới những điểm tinh tế trên cơ thể: sau dái tai, trên viền cổ và trên cổ tay.

BỘ MỸ PHẨM N°5 HOLIDAY MAKEUP COLLECTION 2021

Với một cột mốc quan trọng như vậy với House of Chanel, các chuyên gia phát triển dòng sản phẩm làm đẹp của hãng cũng giới thiệu bộ sưu tập vào dịp lễ năm 2021 tôn vinh màu hổ phách vàng của nước hoa và kết hợp nó với các sắc độ đen, trắng và đỏ. Theo đó, tinh thần của N°5 giờ đây không chỉ giới hạn ở trải nghiệm sử dụng hương thơm mà còn là trang điểm ấm áp, rực rỡ, hoàn thiện với một làn môi đỏ rực.

Tiêu biểu cho cách tiếp cận này là bảng màu mắt Les 4 Ombres, đã được sáng tạo lại thành phiên bản giới hạn theo chủ đề N°5, với các sắc thái lấy cảm hứng từ màu sắc của chai nước hoa. Son môi Rouge Allure cũng có sẵn trong bao bì mới kỷ niệm N°5. Sang trọng, gợi cảm, hấp dẫn, thỏi son trở nên đáng mơ ước với tất cả phụ nữ. Phiên bản son môi này có năm sắc thái: Emblématique (màu đỏ lạnh mạnh mẽ); Légendaire (ngọc hồng lựu hơi nâu); Indépendente (đỏ rực); Pirate (đỏ dựa trên màu xanh lam) và Rouge Brûlant (đỏ cam ấm áp).

Đối với làn da, Chanel tạo điểm nhấn cho làn da sáng tự nhiên với Fluide Enlumineur - chất tăng cường da có chứa các sắc tố phản xạ ánh sáng tan vào da. Bên cạnh đó là phấn highlight Baume Essentiel có màu be mới, mang lại một diện mạo sang trọng nhưng tự nhiên. Cuối cùng, hoàn thiện vẻ ngoài là sơn móng tay Le Vernis by Chanel màu Rouge Intemporel, một màu đỏ đậm độc quyền của riêng nhà mốt.