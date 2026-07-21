Những nền kinh tế có thêm nhiều triệu phú USD nhất thế giới

Trong năm 2025, gần 1 triệu người trên thế giới đã gia nhập nhóm sở hữu tài sản ròng từ 1 triệu USD trở lên trong năm 2025. Tuy nhiên, phần lớn số triệu phú USD mới tập trung tại một vài nền kinh tế…

Theo báo cáo Global Wealth Report năm 2026 của ngân hàng UBS, Mỹ có thêm 441.078 triệu phú USD trong năm 2025, gấp hơn 10 lần mức tăng của Anh - nền kinh tế đứng thứ hai trong bảng xếp hạng.

Riêng Mỹ chiếm gần một nửa tổng số người trên thế giới lần đầu sở hữu tài sản ròng từ 1 triệu USD trở lên trong năm 2025. Con số này cho thấy vị thế vượt trội của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong việc tạo ra của cải.

Đà tăng tài sản của người dân Mỹ được thúc đẩy bởi diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán, mức độ tham gia đầu tư lớn của các hộ gia đình và khả năng chống chịu tương đối tốt của nền kinh tế.

Canada không xuất hiện trong bảng xếp hạng do không nằm trong phạm vi thống kê của báo cáo UBS năm nay.

Châu Âu cũng góp mặt đông đảo trong danh sách 31 nền kinh tế có thêm nhiều triệu phú USD nhất. Các đại diện của khu vực gồm Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Italy, Đức, Ireland, Thụy Sỹ, Ba Lan, Hy Lạp, Hungary, Latvia và Litva.

Trong đó, Anh đứng thứ hai thế giới với hơn 43.000 triệu phú USD mới. Pháp và Tây Ban Nha cũng ghi nhận mức tăng hơn 30.000 người tại mỗi quốc gia.

Dù không nền kinh tế châu Âu nào đạt mức tăng gần bằng Mỹ, khu vực này vẫn chiếm 6 trong 10 vị trí dẫn đầu. Điều đó cho thấy sự gia tăng tài sản diễn ra trên diện rộng tại nhiều nền kinh tế lớn của châu Âu, thay vì tập trung vào một thị trường duy nhất.

Tại châu Á, Nhật Bản và Ấn Độ đều có thêm hơn 31.000 triệu phú USD, tiếp đến là Hàn Quốc với hơn 20.000 người và Trung Quốc với hơn 14.000 người. Những trung tâm tài chính có dân số tương đối nhỏ như Đài Loan, Singapore và Hồng Kông cũng có tên trong danh sách.

Sự gia tăng số triệu phú USD tại châu Á diễn ra trong hai bối cảnh khác nhau. Tại Ấn Độ, số người sở hữu tài sản trên 1 triệu USD tăng cùng với đà mở rộng nhanh của nền kinh tế. Trong khi đó, tại các thị trường phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông và Singapore, mức tăng chủ yếu gắn với khối tài sản sẵn có của các hộ gia đình và diễn biến tích cực của thị trường tài chính.