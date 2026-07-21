Khói cháy rừng thành "kẻ sát nhân vô hình" cướp đi hàng trăm nghìn sinh mạng mỗi năm

Biến đổi khí hậu đang khiến cháy rừng xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn, kéo theo những đám khói độc lan xa hàng nghìn km. Các nghiên cứu mới cho thấy khói cháy rừng không chỉ gây ô nhiễm không khí mà còn làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm và tử vong sớm…

Đường chân trời của thành phố New York mờ ảo phía sau lớp khói dày từ các vụ cháy rừng, nhìn từ thành phố Jersey City, bang New Jersey (Mỹ). Ảnh: AP/Ryan Murphy

Cháy rừng từng được xem là một thảm họa môi trường với những thiệt hại chủ yếu về rừng, đa dạng sinh học và tài sản. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu liên tục lập kỷ lục mới, các nhà khoa học ngày càng coi khói cháy rừng là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với sức khỏe cộng đồng.

Theo nhiều nghiên cứu y khoa được AP tổng hợp, khói từ các vụ cháy rừng hiện cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người mỗi năm chỉ riêng tại Mỹ và gần 680.000 người trên toàn thế giới. Điều đáng lo ngại là tác động của khói không chỉ diễn ra trong thời gian ngắn mà còn để lại những hệ lụy kéo dài nhiều năm sau khi người dân đã ngừng tiếp xúc với các đám cháy.

KHÓI CHÁY RỪNG TẤN CÔNG GẦN NHƯ TOÀN BỘ CƠ THỂ

Các bác sĩ cho biết cơ thể bắt đầu phản ứng gần như ngay sau khi hít phải khói cháy rừng. Chỉ trong vài giờ, số ca hen suyễn phải nhập viện và số chuyến xe cấp cứu tăng mạnh. Sau khoảng một ngày, các khoa cấp cứu ghi nhận lượng lớn bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, đột quỵ, các bệnh lý tim mạch, hô hấp cũng như những rối loạn về sức khỏe tâm thần.

Tiến sĩ Mary Johnson, chuyên gia sức khỏe môi trường tại Trường Y tế Công cộng Harvard, cho biết những nghiên cứu được thực hiện sau các vụ cháy rừng quy mô lớn giai đoạn 2018-2019 đã làm thay đổi đáng kể nhận thức của giới khoa học về mức độ nguy hiểm của khói cháy rừng.

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy khói không chỉ gây tổn thương phổi mà còn ảnh hưởng tới não bộ, da, hệ sinh sản nam giới và gần như mọi cơ quan trong cơ thể. Đặc biệt, người trên 60 tuổi có nguy cơ đột quỵ cao hơn đáng kể khi tiếp xúc với khói cháy rừng.

Phụ nữ mang thai cũng là nhóm dễ bị tổn thương. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc hít phải khói làm tăng nguy cơ sinh non và sinh con nhẹ cân. Những trẻ sơ sinh này có thể phải đối mặt với các bệnh hô hấp kéo dài trong suốt cuộc đời.

Không dừng lại ở đó, việc tiếp xúc lâu dài với khói cháy rừng còn được chứng minh có liên quan đến nguy cơ mắc một số loại ung thư cũng như chứng sa sút trí tuệ.

MỘT "HỖN HỢP ĐỘC CHẤT" GỒM HÀNG NGHÌN HÓA CHẤT

Theo Tiến sĩ Courtney Howard, Chủ tịch đắc cử Hiệp hội Y khoa Canada, khói cháy rừng thực chất là sản phẩm của quá trình đốt cháy mọi vật liệu có trong khu vực hỏa hoạn. Điều đó đồng nghĩa các đám cháy không chỉ thiêu rụi cây cối mà còn có thể đốt cháy nhà cửa, xe cộ, vật liệu xây dựng, nhựa, nhiên liệu và nhiều loại hóa chất khác. "Đó thực sự là một hỗn hợp khổng lồ gồm các loại khí và hạt bụi độc hại", bà nhận định.

Còn nhà độc chất học môi trường thuộc Đại học Bang Colorado- Luke Montrose, cho biết các nhà khoa học đã xác định được ít nhất 1.000 chất độc tồn tại trong khói cháy rừng. Trong số này có nhiều hợp chất vốn được biết đến là cực kỳ nguy hiểm như formaldehyde hay các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC), những chất cũng thường xuất hiện trong khói thuốc lá hoặc khí thải động cơ diesel.

Đặc biệt nguy hiểm là các hạt bụi siêu mịn có kích thước chỉ khoảng 1 micron. Những hạt này đủ nhỏ để vượt qua lớp lông mũi và chất nhầy bảo vệ đường hô hấp, đi sâu vào phổi rồi xâm nhập trực tiếp vào máu.

Theo chuyên gia, bề mặt của các hạt bụi này chứa nhiều hóa chất độc hại, kích hoạt hệ miễn dịch hoạt động quá mức. Phản ứng viêm lan rộng sau đó ảnh hưởng đến tim, phổi và nhiều cơ quan khác chỉ trong vài phút hoặc vài giờ sau khi hít phải khói.

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU KHIẾN RỦI RO NGÀY CÀNG LỚN

Các nhà khoa học nhấn mạnh biến đổi khí hậu đang khiến cháy rừng trở thành hiện tượng ngày càng phổ biến trên toàn cầu. Theo Trung tâm Điều phối Cháy rừng Liên ngành Quốc gia Mỹ, tính đến thời điểm hiện tại của năm 2026, hơn 14.860 km2 đất tại Mỹ đã bị thiêu rụi, cao hơn 31% so với mức trung bình của cùng kỳ trong 10 năm qua.

Nếu tính bình quân trong cả thập niên 2020, diện tích cháy hàng năm tại Mỹ hiện đã cao gấp hơn hai lần so với cách đây ba thập kỷ. Xu hướng tương tự cũng diễn ra ở nhiều khu vực khác. Châu Âu ghi nhận diện tích cháy rừng cao kỷ lục trong năm 2025; Canada liên tục trải qua các mùa cháy lịch sử, còn khu vực Bắc Cực xuất hiện những đám cháy với quy mô chưa từng có.

Theo giáo sư Colleen Reid, chuyên gia sức khỏe địa lý của Đại học Colorado, biến đổi khí hậu đang khiến các vụ cháy rừng xảy ra thường xuyên hơn và dữ dội hơn, đồng nghĩa với việc nhiều cộng đồng phải hứng chịu khói độc trong thời gian dài hơn.

Hậu quả về sức khỏe đã được lượng hóa bằng nhiều nghiên cứu. Một nghiên cứu công bố năm 2026 trên tạp chí Science Advances ước tính trung bình 24.100 người tại 48 bang lục địa của Mỹ tử vong mỗi năm do phơi nhiễm kéo dài với bụi mịn từ khói cháy rừng trong giai đoạn 2006-2020. Trong khi đó, Đại học Stanford dự báo số ca tử vong sẽ còn tiếp tục tăng dưới tác động của biến đổi khí hậu.

Đến giữa thế kỷ này, thiệt hại kinh tế do các ca tử vong liên quan đến khói cháy rừng tại Mỹ có thể lên tới 244 tỷ USD mỗi năm. Ở quy mô toàn cầu, một nghiên cứu công bố năm 2021 cho thấy khói cháy rừng gây ra khoảng 677.745 ca tử vong mỗi năm, trong đó gần 39% là trẻ em dưới 5 tuổi.

Bên cạnh các ca tử vong, tác động phổ biến nhất vẫn là các bệnh về đường hô hấp. Nghiên cứu tại thành phố Yellowknife (Canada) sau hơn hai tháng liên tục chịu ảnh hưởng của khói cháy rừng cho thấy số ca cấp cứu vì hen suyễn tăng gấp đôi, trong khi số bệnh nhân viêm phổi tăng khoảng 50%.

Ngay cả những người khỏe mạnh cũng có thể bị ho, đau họng, tức ngực, đau đầu hoặc khó thở khi chất lượng không khí suy giảm nghiêm trọng. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu còn ghi nhận mối liên hệ giữa khói cháy rừng với tình trạng suy giảm khả năng nhận thức, khó đưa ra quyết định và gia tăng các triệu chứng trầm cảm.

Trước nguy cơ ngày càng gia tăng, các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế tối đa việc tiếp xúc với khói. Khi buộc phải ra ngoài, nên sử dụng khẩu trang chất lượng cao; trong nhà cần bảo đảm cửa kín, sử dụng hệ thống thông gió và bộ lọc không khí hiệu quả. Người dân cũng nên tìm đến các địa điểm có không khí sạch như thư viện hoặc các trung tâm trú ẩn khi chất lượng không khí xuống mức nguy hiểm...

Biện pháp quan trọng nhất vẫn là tránh tiếp xúc với khói nếu có thể.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm gia tăng tần suất và cường độ các vụ cháy rừng trên toàn cầu, khói cháy rừng không còn là vấn đề môi trường cục bộ mà đã trở thành một rủi ro sức khỏe xuyên biên giới. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các quốc gia trong việc tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo chất lượng không khí, đồng thời lồng ghép các giải pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng vào chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu.