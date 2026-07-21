Khói cháy rừng thành "kẻ sát nhân vô hình" cướp đi hàng trăm nghìn sinh mạng mỗi năm
TTrọng Hoàng
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Biến đổi khí hậu đang khiến cháy rừng xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn, kéo theo những đám khói độc lan xa hàng nghìn km. Các nghiên cứu mới cho thấy khói cháy rừng không chỉ gây ô nhiễm không khí mà còn làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm và tử vong sớm…
Cháy rừng từng được xem là một thảm
họa môi trường với những thiệt hại chủ yếu về rừng, đa dạng sinh học và tài
sản. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu liên tục lập kỷ lục mới, các
nhà khoa học ngày càng coi khói cháy rừng là một trong những mối đe dọa nghiêm
trọng nhất đối với sức khỏe cộng đồng.
Theo nhiều nghiên cứu y khoa được AP tổng hợp, khói từ các vụ cháy rừng hiện cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người mỗi năm chỉ riêng tại Mỹ và gần 680.000 người trên toàn thế giới. Điều đáng lo ngại là tác động của khói không chỉ diễn ra trong thời gian ngắn mà còn để lại những hệ lụy kéo dài nhiều năm sau khi người dân đã ngừng tiếp xúc với các đám cháy.
KHÓI
CHÁY RỪNG TẤN CÔNG GẦN NHƯ TOÀN BỘ CƠ THỂ
Các bác sĩ cho biết cơ thể bắt đầu
phản ứng gần như ngay sau khi hít phải khói cháy rừng. Chỉ trong vài giờ, số ca
hen suyễn phải nhập viện và số chuyến xe cấp cứu tăng mạnh. Sau khoảng một
ngày, các khoa cấp cứu ghi nhận lượng lớn bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, đột
quỵ, các bệnh lý tim mạch, hô hấp cũng như những rối loạn về sức khỏe tâm thần.
Tiến sĩ Mary Johnson, chuyên gia sức
khỏe môi trường tại Trường Y tế Công cộng Harvard, cho biết những nghiên cứu
được thực hiện sau các vụ cháy rừng quy mô lớn giai đoạn 2018-2019 đã làm thay
đổi đáng kể nhận thức của giới khoa học về mức độ nguy hiểm của khói cháy rừng.
Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy khói không chỉ gây tổn thương phổi mà còn ảnh hưởng tới não bộ, da, hệ sinh sản nam giới và gần như mọi cơ quan trong cơ thể. Đặc biệt, người trên 60 tuổi có nguy cơ đột quỵ cao hơn đáng kể khi tiếp xúc với khói cháy rừng.
Tiến sĩ Mary JohnsonChuyên gia sức khỏe môi trường tại Trường Y tế Công cộng Harvard
Phụ nữ mang thai cũng là nhóm dễ bị
tổn thương. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc hít phải khói làm tăng nguy cơ sinh
non và sinh con nhẹ cân. Những trẻ sơ sinh này có thể phải đối mặt với các bệnh
hô hấp kéo dài trong suốt cuộc đời.
Không dừng lại ở đó, việc tiếp xúc lâu dài
với khói cháy rừng còn được chứng minh có liên quan đến nguy cơ mắc một số loại
ung thư cũng như chứng sa sút trí tuệ.
MỘT
"HỖN HỢP ĐỘC CHẤT" GỒM HÀNG NGHÌN HÓA CHẤT
Theo Tiến sĩ Courtney Howard, Chủ
tịch đắc cử Hiệp hội Y khoa Canada, khói cháy rừng thực chất là sản phẩm của
quá trình đốt cháy mọi vật liệu có trong khu vực hỏa hoạn. Điều đó đồng nghĩa
các đám cháy không chỉ thiêu rụi cây cối mà còn có thể đốt cháy nhà cửa, xe cộ,
vật liệu xây dựng, nhựa, nhiên liệu và nhiều loại hóa chất khác. "Đó thực
sự là một hỗn hợp khổng lồ gồm các loại khí và hạt bụi độc hại", bà nhận
định.
Còn nhà độc chất học môi
trường thuộc Đại học Bang Colorado- Luke Montrose, cho biết các nhà khoa học đã xác định được
ít nhất 1.000 chất độc tồn tại trong khói cháy rừng. Trong số này có nhiều hợp
chất vốn được biết đến là cực kỳ nguy hiểm như formaldehyde hay các hợp chất
hữu cơ dễ bay hơi (VOC), những chất cũng thường xuất hiện trong khói thuốc lá
hoặc khí thải động cơ diesel.
Đặc biệt nguy hiểm là các hạt bụi siêu mịn có
kích thước chỉ khoảng 1 micron. Những hạt này đủ nhỏ để vượt qua lớp lông mũi
và chất nhầy bảo vệ đường hô hấp, đi sâu vào phổi rồi xâm nhập trực tiếp vào
máu.
Theo chuyên gia, bề mặt của các hạt
bụi này chứa nhiều hóa chất độc hại, kích hoạt hệ miễn dịch hoạt động quá mức.
Phản ứng viêm lan rộng sau đó ảnh hưởng đến tim, phổi và nhiều cơ quan khác chỉ
trong vài phút hoặc vài giờ sau khi hít phải khói.
BIẾN
ĐỔI KHÍ HẬU KHIẾN RỦI RO NGÀY CÀNG LỚN
Các nhà khoa học nhấn mạnh biến đổi khí
hậu đang khiến cháy rừng trở thành hiện tượng ngày càng phổ biến trên toàn cầu.
Theo Trung tâm Điều phối Cháy rừng Liên ngành Quốc gia Mỹ, tính đến thời điểm
hiện tại của năm 2026, hơn 14.860 km2 đất tại Mỹ đã bị thiêu rụi, cao hơn 31%
so với mức trung bình của cùng kỳ trong 10 năm qua.
Nếu tính bình quân trong cả thập
niên 2020, diện tích cháy hàng năm tại Mỹ hiện đã cao gấp hơn hai lần so với
cách đây ba thập kỷ. Xu hướng tương tự cũng diễn ra ở nhiều khu vực khác. Châu
Âu ghi nhận diện tích cháy rừng cao kỷ lục trong năm 2025; Canada liên tục trải
qua các mùa cháy lịch sử, còn khu vực Bắc Cực xuất hiện những đám cháy với quy
mô chưa từng có.
Theo giáo sư Colleen Reid, chuyên
gia sức khỏe địa lý của Đại học Colorado, biến đổi khí hậu đang khiến các vụ cháy
rừng xảy ra thường xuyên hơn và dữ dội hơn, đồng nghĩa với việc nhiều cộng đồng
phải hứng chịu khói độc trong thời gian dài hơn.
Hậu quả về sức khỏe đã được lượng hóa bằng nhiều nghiên cứu. Một nghiên cứu công bố năm 2026 trên tạp chí Science Advances ước tính trung bình 24.100 người tại 48 bang lục địa của Mỹ tử vong mỗi năm do phơi nhiễm kéo dài với bụi mịn từ khói cháy rừng trong giai đoạn 2006-2020. Trong khi đó, Đại học Stanford dự báo số ca tử vong sẽ còn tiếp tục tăng dưới tác động của biến đổi khí hậu.
Đến giữa thế kỷ này, thiệt hại
kinh tế do các ca tử vong liên quan đến khói cháy rừng tại Mỹ có thể lên tới 244
tỷ USD mỗi năm. Ở quy mô toàn cầu, một nghiên cứu công bố năm 2021 cho thấy
khói cháy rừng gây ra khoảng 677.745 ca tử vong mỗi năm, trong đó gần 39% là
trẻ em dưới 5 tuổi.
Bên cạnh các ca tử vong, tác động
phổ biến nhất vẫn là các bệnh về đường hô hấp. Nghiên cứu tại thành phố
Yellowknife (Canada) sau hơn hai tháng liên tục chịu ảnh hưởng của khói cháy
rừng cho thấy số ca cấp cứu vì hen suyễn tăng gấp đôi, trong khi số bệnh nhân
viêm phổi tăng khoảng 50%.
Ngay cả những người khỏe mạnh cũng
có thể bị ho, đau họng, tức ngực, đau đầu hoặc khó thở khi chất lượng không khí
suy giảm nghiêm trọng. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu còn ghi nhận mối liên hệ giữa
khói cháy rừng với tình trạng suy giảm khả năng nhận thức, khó đưa ra quyết
định và gia tăng các triệu chứng trầm cảm.
Trước nguy cơ ngày càng gia tăng,
các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế tối đa việc tiếp xúc với khói. Khi
buộc phải ra ngoài, nên sử dụng khẩu trang chất lượng cao; trong nhà cần bảo
đảm cửa kín, sử dụng hệ thống thông gió và bộ lọc không khí hiệu quả. Người dân cũng nên tìm đến các địa điểm có không khí sạch như thư viện hoặc
các trung tâm trú ẩn khi chất lượng không khí xuống mức nguy hiểm...
Biện pháp quan trọng nhất vẫn
là tránh tiếp xúc với khói nếu có thể.
Tiến sĩ Mary Johnson Chuyên gia sức khỏe môi trường tại TrườngY tế Công cộng Harvard
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp
tục làm gia tăng tần suất và cường độ các vụ cháy rừng trên toàn cầu, khói cháy
rừng không còn là vấn đề môi trường cục bộ mà đã trở thành một rủi ro sức khỏe
xuyên biên giới. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các quốc gia trong
việc tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo chất lượng không khí, đồng thời lồng
ghép các giải pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng vào chiến lược thích ứng với biến
đổi khí hậu.
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