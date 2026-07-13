So sánh tốc độ sản sinh triệu phú ở các nước châu Âu

Nếu xét về tỷ lệ phần trăm, các nước Đông Âu có tốc độ sản sinh triệu phú nhanh nhất thế giới năm 2025...

Bến du thuyền ở Marbella, Tây Ban Nha - Ảnh: Bloomberg.

Tuy nhiên, xét về con số tuyệt đối, Anh, Pháp và Tây Ban Nha chỉ đứng sau Mỹ về số lượng triệu phú mới xuất hiện.

Theo một báo cáo của ngân hàng UBS, năm 2025 đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về số lượng triệu phú USD trên toàn thế giới, với gần 1 triệu người gia nhập hàng ngũ này. Tốc độ sản sinh tương đương với hơn 2.680 triệu phú mới mỗi ngày, 112 mỗi giờ hoặc gần hai người mỗi phút.

Châu Âu chiếm phần lớn sự gia tăng số triệu phú trên toàn cầu ngoài Mỹ trong năm ngoái, với Anh có thêm bình quân 118 triệu phú mới mỗi ngày, Pháp có 95.

Đặc biệt là khu vực Đông Âu đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất về số lượng triệu phú tính theo phần trăm. Các quốc gia Đông Âu như Lithuania, Thổ Nhĩ Kỳ, Latvia, Hungary và Ireland đã dẫn đầu bảng xếp hạng toàn cầu về tốc độ tăng trưởng số lượng triệu phú.

Lithuania đứng đầu với mức tăng 8%, tương đương với 921 triệu phú mới trong năm 2025. Thổ Nhĩ Kỳ theo sau với mức tăng 6,4%, bổ sung thêm 5.650 triệu phú. Latvia và Hungary cũng ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt là 5,7% và 5,3%, với số lượng triệu phú mới lần lượt là 1.131 và 1.349. Ireland, mặc dù đứng thứ năm với mức tăng 5,2%, nhưng đã thêm vào hàng ngũ triệu phú một con số đáng kể là 9.491 người.

Xếp hạng các quốc gia và vùng lãnh thổ về tốc độ sản sinh tỷ phú tính theo tỷ lệ phần trăm trong năm 2025, theo Báo cáo Tài sản Toàn cầu 2026 của ngân hàng UBS. Các nước châu Âu được đánh dấu bằng màu xanh. Cột ngoài cùng bên phải là số tuyệt đối triệu phú mới trong cả năm - Nguồn: UBS/Euronews.

Tuy nhiên, khi xét về số lượng tuyệt đối, các quốc gia như Anh, Pháp và Tây Ban Nha đã ghi nhận sự gia tăng lớn nhất về số lượng triệu phú mới, chỉ đứng sau Mỹ. Anh đã bổ sung hơn 43.000 triệu phú USD mới trong năm qua, trong khi Pháp và Tây Ban Nha mỗi nước thêm hơn 32.000 triệu phú. Italy và Đức cũng nằm trong top 10 toàn cầu, mỗi nước thêm hơn 24.000 triệu phú mới.

Ngoài ra, trong top 10 còn có Nhật Bản với 31.428 triệu phú mới, Ấn Độ (31.033), Australia (25.089), và Nga (21.951).

Khi chuyển đổi các con số này thành tỷ lệ hàng ngày, sự gia tăng trở nên rõ ràng hơn. Năm 2025, trung bình mỗi ngày có 1.208 người gia nhập câu lạc bộ triệu phú tại Mỹ, tương đương 47 người mỗi giờ. Trong số các quốc gia châu Âu, Anh đã có thêm trung bình 118 triệu phú mới mỗi ngày, tương đương 4,5 người mỗi giờ. Pháp và Tây Ban Nha lần lượt ghi nhận 95 và 90 triệu phú mới mỗi ngày. Italy và Đức cũng không kém cạnh với số lượng triệu phú mới hàng ngày lần lượt là 67 và 66.

Số triệu phú mới bình quân mỗi ngày tại các quốc gia và vùng lãnh thổ trong Báo cáo Tài sản Toàn cầu 2026 của ngân hàng UBS. Đơn vị: triệu phú mới/ngày - Nguồn: UBS/Euronews.

Báo cáo của UBS nhấn mạnh rằng sự gia tăng số lượng triệu phú không chỉ phản ánh sức mạnh kinh tế của một quốc gia mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như sở hữu nhà ở, tiết kiệm hưu trí tư nhân và các ưu đãi thuế cho việc tiết kiệm và đầu tư. Đáng chú ý, không một quốc gia hay vùng lãnh thổ nào trong khảo sát gồm 56 thị trường của UBS kết thúc năm 2025 với số lượng triệu phú ít hơn so với đầu năm.

Hơn 40% triệu phú USD trên thế giới sống tại Mỹ, tương đương hơn 23,6 triệu người trong tổng số khoảng 57,5 triệu người trong khảo sát của UBS. Tây Âu là nơi cư trú của gần 15 triệu triệu phú USD, chiếm 25% tổng số.