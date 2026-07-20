Đồng yên Nhật có thể giảm giá qua 170 yên/USD trước khi phục hồi

Một chuyên gia cho rằng việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất sẽ không đủ để chặn sự trượt giá của đồng yên...

Ảnh minh họa - Ảnh: Kyodo.

Đồng yên Nhật Bản có thể giảm giá qua mức 170 yên đổi 1 USD trước khi thành quả từ chương trình kích cầu của Chính phủ nước này giúp mang lại một sự phục hồi - một nhà kinh tế nhận định.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, ông Joe Brusuelas - nhà kinh tế trưởng của công ty RSM cho rằng, tỷ giá đồng yên gần đây giảm xuống vùng thấp nhất của 40 năm là hệ quả của các quyết định chính sách từ nhiều năm trước.

Ông nhấn mạnh rằng việc Chính phủ Nhật Bản trước đây bơm mạnh tiền vào nền kinh tế và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) mua vào trái phiếu chính phủ, trong nỗ lực kích cầu và giữ tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp, chính là nguyên nhân sâu xa khiến đồng yên suy yếu hiện nay.

Nhà kinh tế này nhận định một sự phục hồi thực sự của đồng yên tùy thuộc một phần vào kết quả của việc chính quyền của Thủ tướng Sanae Takaichi triển khai kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng để đạt thu ngân sách từ thuế cao hơn và thực hiện cam kết giảm tỷ lệ nợ công so với tổng sản phẩm trong nước (GDP) vốn đang ở mức cao ngất ngưởng. Hiện tại, một đồng tiền yếu chính là một công cụ để phục vụ cho những mục tiêu đó - ông Brusuelas chỉ ra.

“Tôi nghĩ rằng các nhà hoạch định chính sách muốn tỷ giá đồng yên yếu để hỗ trợ tăng trưởng thông qua kênh thương mại”, ông nói.

Hồi cuối tháng 4 đầu tháng 5, Bộ Tài chính Nhật Bản có đợt can thiệp kỷ lục vào thị trường ngoại hối khi tỷ giá đồng yên giảm quá 160 yên đổi 1 USD - mức tỷ giá mà Tokyo cố gắng bảo vệ từ lâu. Nhưng tác dụng của đợt can thiệp đó nhanh chóng “bay màu”, và tỷ giá yên lại giảm quá mức nói trên. Gần đây, Bộ Tài chính Nhật Bản đã giảm bớt việc cảnh báo bằng lời nói về khả năng có thể tiến hành đợt can thiệp tiếp theo, nhằm mục đích gia tăng mức độ bất ngờ và hiệu quả nếu nhà chức trách thực sự can thiệp.

“Sẽ phải có sự can thiệp để xử lý tình trạng đầu cơ quá mức”, ông Brusuelas nói, cho rằng mức tỷ giá hợp lý đối với yên là khoảng 157-158 yên đổi 1 USD. Tỷ giá đồng yên so với USD vào đầu giờ sáng nay (20/7), dao động trong khoảng 162,3-162,4 yên đổi 1 USD.

Tỷ giá USD/yên hay số yên Nhật đổi được 1 USD. Đơn vị: yên/USD - Nguồn: LSEG/Reuters.

Cũng theo ông Brusuelas, việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất sẽ không đủ để chặn sự trượt giá của đồng yên. Nền kinh tế Trung Quốc đang giảm tốc và càng phải thúc đẩy xuất khẩu để giữ nhịp tăng trưởng, đồng nghĩa BOJ không thể tăng lãi suất lên trên mức 1,5% trong 6-9 tháng tới mà không gây tác động bất lợi tới các mục tiêu kinh tế của Chính phủ Nhật Bản.

Ông Brusuelas nói rằng BOJ cần tính đến các yếu tố trở ngại này khi đưa ra các tín hiệu về tốc độ và thời điểm của các đợt tăng lãi suất tiếp theo. “Họ sẽ phải tiến hành cẩn trọng vì nếu không, một cuộc tấn công nhẹ của các nhà đầu cơ sẽ biến thành một làn sóng bán tháo đồng yên trên toàn cầu”, ông nói.