Giá vàng cầm cự mốc 4.000 USD/oz, SPDR Gold Trust mua ròng mạnh

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (20/7), khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục đẩy giá dầu tăng, củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất...

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuy nhiên, mốc chủ chốt 4.000 USD/oz duy trì và quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust mua ròng trở lại.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.008,5 USD/oz, giảm gần 11 USD/oz so với mức chốt của tuần trước, tương đương giảm 0,3% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 56,53 USD/oz, tăng 0,45 USD/oz, tương đương tăng 0,8%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8/2026 giảm 0,1%, còn 4.016,9 USD/oz.

Trong ngày đầu tuần, cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran có những diễn biến căng thẳng mới.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tuyên bố bố đã tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông sau khi Mỹ tiếp tục ném bom các thành phố của Iran trong đêm ngày Chủ nhật. Cùng với đó, phiến quân Houthi thân Iran ở Yemen tuyên bố phong tỏa hải quân đối với Saudi Arabia.

Bên phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran sẽ phải trả giá cho cái chết của 3 binh sỹ Mỹ trong cuộc chiến này.

Sau những diễn biến trên, giá dầu tăng khoảng 1%, với giá dầu Brent chốt phiên trên mức 89 USD/thùng và giá dầu WTI trên 83 USD/thùng. Trước đó trong phiên, giá dầu Brent có lúc vượt 90 USD/thùng, cao nhất trong hơn 1 tháng. Trong tháng này, căng thẳng leo thang mạnh trở lại giữa Mỹ và Iran đã đẩy giá dầu tăng 20%.

Giá dầu tăng đồng nghĩa áp lực lạm phát tăng, dẫn tới khả năng các ngân hàng trung ương như Fed phải tăng lãi suất để chống lạm phát. Vàng tuy là tài sản chống lạm phát truyền thống, nhưng môi trường lãi suất cao thường không có lợi cho vàng vì vàng là tài sản không mang lãi suất.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 83% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12, từ mức 73% vào tuần trước.

“Giá năng lượng cao vẫn đang là mối bận tâm chính, vì căng thẳng leo thang trở lại ở Trung Đông làm gia tăng nỗi lo ngại rằng số liệu lạm phát yếu hơn dự báo được công bố vào tuần trước của Mỹ có thể không đủ để ngăn Fed tăng lãi suất trong năm nay”, ông David Meger - Giám đốc phụ trách giao dịch kim loại quý của công ty High Ridge Futures - nhận định với hãng tin Reuters.

Tuy nhiên, theo ông Meger, trong phần lớn thời gian còn lại của năm nay, Fed sẽ kiểm soát lạm phát thông qua việc điều chỉnh bảng cân đối kế toán, theo đó hoãn việc tăng lãi suất cho tới cuối năm. “Tôi cho rằng việc hiện thực hóa hướng đi này trong 1-2 tháng sẽ giúp hỗ trợ thị trường vàng và gây áp lực giảm lên đồng USD”, ông nói.

Trong khi đó, tiếp tục có thêm những thành viên mới của Fed lên tiếng ủng hộ việc tăng lãi suất.

Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, bà Beth Hammack, lập luận rằng lãi suất có thể cần phải được nâng lên để chống lại lạm phát dai dẳng. Việc ngày càng có nhiều quan chức Fed bày tỏ ý định tăng lãi suất cho thấy cuộc họp vào cuối tháng 7 này của Fed có thể sẽ là một cuộc tranh luận nóng về chủ đề này.

Phản ánh kỳ vọng lãi suất tăng, cả lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD cùng tăng, đặt thêm áp lực giảm giá lên vàng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 5 điểm cơ bản, lên 4,594%. Lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng hơn 3 điểm cơ bản, lên 4,211%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 5 điểm cơ bản, lên 5,115%.

Chỉ số Dollar Index chốt phiên ở mức 100,95 điểm, tăng 0,2% so với phiên trước.

Sau khi giảm khối lượng nắm giữ xuống dưới 1.000 tấn trong phiên ngày thứ Sáu, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã mua mạnh trở lại trong phiên đầu tuần. Phiên này, quỹ mua ròng 4,6 tấn vàng, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.003,6 tấn vàng.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (21/7), giá vàng và giá bạc ít biến động so với mức đóng cửa phiên Mỹ.

Lúc 6h55 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 4.009 USD/oz và giá bạc giao ngay ở mức 56,5 USD/oz - theo Kitco.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 127,9 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.080 đồng (mua vào) và 26.490 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.