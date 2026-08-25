Những quốc gia có tỷ lệ người cao tuổi nghèo cao nhất thế giới, Hàn Quốc dẫn đầu

Đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng 32 quốc gia theo tỷ lệ người cao tuổi nghèo trong năm 2023. Đây là dữ liệu mới nhất sẵn có tại thời điểm tháng 8/2026, được lấy từ Cơ sở dữ liệu phân phối thu nhập của OECD.
Theo cách tính của OECD, một người cao tuổi được xếp vào diện nghèo nếu sống trong hộ gia đình có thu nhập thấp hơn 50% mức thu nhập trung vị của các hộ gia đình tại quốc gia đó. Vì vậy, mức nghèo được xác định dựa trên mặt bằng thu nhập của từng nước, thay vì áp dụng chung một mức thu nhập cho tất cả các quốc gia.
Hàn Quốc đứng đầu bảng xếp hạng với 39,8% người từ 66 tuổi trở lên thuộc diện nghèo, cao hơn 5,5 điểm phần trăm so với Latvia, nước đứng thứ hai.
Một nguyên nhân quan trọng là Hàn Quốc chỉ bắt đầu triển khai hệ thống lương hưu công vào năm 1988. Vì vậy, nhiều người cao tuổi hiện nay không có đủ số năm đóng góp để được hưởng đầy đủ các quyền lợi về lương hưu.
Tỷ lệ người cao tuổi nghèo tại Hàn Quốc cũng cao hơn nhiều so với tỷ lệ nghèo chung của cả nước, ở mức 14,9%. Trong khi đó, tỷ lệ trẻ em thuộc diện nghèo là 8,5%.
Ba quốc gia Baltic gồm Latvia, Estonia và Litva cũng nằm trong nhóm có tỷ lệ người cao tuổi nghèo cao nhất. Latvia đứng thứ 2 với 34,3%, Estonia xếp thứ 4 với 29,8%, còn Litva đứng thứ 5 với 25,9%.
Bình quân khoảng 30% người cao tuổi tại ba nước này thuộc diện nghèo, cao gấp hơn hai lần mức trung bình 14,8% của 32 quốc gia trong bảng xếp hạng.
Mỹ đứng thứ 7 với tỷ lệ 22,9%, tương đương hơn 1/5 người cao tuổi. Con số này cao hơn khoảng 8 điểm phần trăm so với mức trung bình của các quốc gia được thống kê.
Tỷ lệ người cao tuổi nghèo tại Mỹ cũng cao hơn các quốc gia còn lại trong Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) khác có mặt trong bảng xếp hạng, gồm Anh (15%), Đức (14,5%), Italy (12,3%).
Ở chiều ngược lại, Na Uy có tỷ lệ thấp nhất, chỉ 3,2%. Tiếp theo là Séc với 3,6%, Hà Lan với 4,6% và Slovakia với 4,7%.
Như vậy, tỷ lệ người cao tuổi nghèo tại Hàn Quốc cao gấp hơn 12 lần Na Uy. Trong 32 quốc gia được thống kê, 7 nước có tỷ lệ trên 20% và 9 nước ghi nhận tỷ lệ dưới 8%.
Tuy nhiên, do mức nghèo được xác định dựa trên thu nhập của từng quốc gia, các số liệu trên phản ánh mức sống của người cao tuổi so với mặt bằng thu nhập trong nước, chứ không cho thấy chính xác mức chênh lệch tuyệt đối về điều kiện sống giữa các quốc gia.
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