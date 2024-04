Novaland công bố huy động hơn 11.700 tỷ để phát triển dự án, trả lương nhân viên

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT liên quan đến chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, NVL đã trình Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với số lượng là 1.170.062.722 cổ phiếu.



Thời gian chào bán dự kiến trong quý 2, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định.

Tổng giá trị huy động hơn 11.700 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên trong công ty. Đồng thời, NVL còn dùng tiền để thanh toán chi phí vận hành, góp vốn vào các công ty con, phát triển dự án của công ty, tái cơ cấu nợ và thanh toán một phần các khoản phải trả.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị NVL có thể điều chỉnh phương án sử dụng vốn tùy theo tình hình thực tế khi triển khai việc chào bán cổ phiếu.





Theo báo thường niên 2023, Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của NVL đạt lần lượt 4.757 tỷ đồng và 486 tỷ đồng trong năm 2023, giảm tương ứng 57,3% và 77,7% so với năm 2022 - trong đó, doanh thu thuần chuyển nhượng Bất động sản tiếp tục là mảng kinh doanh cốt lõi ghi nhận 4.090 tỷ đồng, chiếm 86% cơ cấu Tổng doanh thu thuần và giảm 55,6% so với năm trước đó. Doanh thu thuần dịch vụ tư vấn quản lý, phát triển dự án, tư vấn bán hàng và cho thuê tài sản năm 2023 giảm 65,4% so với cùng kỳ 2022, ghi nhận 667 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Novaland đạt 241.486 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2023, giảm 6,3% so với thời điểm 31/12/2022, chủ yếu đến từ giảm tài sản dài hạn. Cụ thể, Tài sản ngắn hạn duy trì ở mức cao, chiếm 79,2% TTS, tương ứng 191.155 tỷ đồng, giảm 3,5% so với thời điểm 31/12/2022.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2023 đạt 45.303 tỷ đồng, tăng 1,1% so với thời điểm 31/12/2022 và tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận 13.494 tỷ đồng, tăng 4,7% so với thời điểm 31/12/2022.

Mặc dù không đưa ra ý kiến ngoại trừ nhưng bên kiểm toán cũng lưu ý đến Thuyết minh 2.2 của báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy ảnh hưởng đáng kể của thị trường bất động sản và thanh khoản trái phiếu đến tình hình hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. Giả định về hoạt động liên tục của Tập đoàn phụ thuộc vào khả năng Tập đoàn có thể thanh toán hoặc tái cấu trúc lại các khoản nợ vay và trái phiếu sắp đáo hạn, cũng như thực hiện các giải pháp khác tạo ra dòng tiền để tài trợ cho hoạt động kinh doanh của Tập đoàn như được trình bày tại Thuyết minh 2.2. Theo kiểm toán những điều kiện này, cùng những vấn đề khác được nêu trong Thuyết minh 2.2, cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn

Năm 2024, Novaland tiếp tục tập trung vào phát triển các sản phẩm Bất động sản trong Giai đoạn 2 với các mảng sản phẩm chính bao gồm Bất động sản Đô thị tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, Bất động sản Du lịch tại các thành phố có tiềm năng du lịch lớn.

Đối với kế hoạch năm 2024, Novaland dự kiến trình Đại hội mục tiêu Doanh thu thuần hợp nhất 32.587 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế 1.079 tỷ đồng, lần lượt cao hơn 6,8 lần và 2,2 lần so với kết quả kinh doanh đạt được năm 2023.

Theo NVL, để đạt được mục tiêu trên, Novaland đã có phương án chuẩn bị về phương án kinh doanh, nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực, trong đó ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn là tháo gỡ những vướng mắc pháp lý còn lại tại các dự án và đây sẽ là tiền đề quan trọng để Tập đoàn triển khai tiếp các hoạt động xây dựng và bàn giao các Bất động sản theo từng giai đoạn cho Khách hàng, đồng thời cơ cấu lại cấu trúc tài chính nhằm đảm bảo quyền lợi của Khách hàng, các Bên cho vay, Trái chủ, Nhà cung cấp, Cổ đông…