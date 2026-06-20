Petrovietnam khơi thông các dự án dầu khí, bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng

Việc triển khai các dự án tại lô 10/11, 10&11-1 và mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 2B được kỳ vọng góp phần gia tăng trữ lượng, bổ sung nguồn cung khí cho sản xuất điện và mở rộng dư địa phát triển cho ngành năng lượng trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục tăng cao.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo Petrovietnam chứng kiến lễ ký Hợp đồng phân chia sản phẩm Lô 10/11 và Lô 10&11-1 giữa Petrovietnam và PVEP. Ảnh: Petrovietnam.

Khi nhiều mỏ dầu khí truyền thống bước vào giai đoạn suy giảm tự nhiên, bài toán duy trì sản lượng khai thác và tìm kiếm các nguồn tài nguyên mới đang trở thành một trong những yêu cầu cấp thiết đối với ngành năng lượng Việt Nam. Không chỉ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đây còn là yếu tố có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của nền kinh tế trong dài hạn.

Trong bối cảnh đó, việc Petrovietnam triển khai các dự án dầu khí mới tại bể Nam Côn Sơn và bể Cửu Long được xem là bước đi nhằm bổ sung nguồn lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo của ngành năng lượng.

Ngày 19/6 tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ ký Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí (PSC) các lô 10/11 và 10&11-1, đồng thời ký Hợp đồng Mua bán khí, mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 2B, lô 15-1.

Sự kiện có sự chứng kiến của ủy viên Bộ Chính trị , Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

GỠ NÚT THẮT CHO CÁC DỰ ÁN DẦU KHÍ NHIỀU TIỀM NĂNG

Các lô 10/11 và 10&11-1 thuộc bể Nam Côn Sơn, khu vực có lịch sử hoạt động dầu khí lâu năm và được đánh giá còn nhiều tiềm năng với các cấu tạo triển vọng như Cá Chó, Gấu Chúa và Gấu Ngựa. Tuy nhiên, trong nhiều năm, việc phát triển các dự án tại đây gặp không ít khó khăn do điều kiện địa chất phức tạp, nhu cầu vốn đầu tư lớn, hiệu quả kinh tế chưa đủ hấp dẫn trong điều kiện công nghệ và mặt bằng giá dầu của từng giai đoạn, cùng những hạn chế trong khả năng kết nối hạ tầng khai thác.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trao giấy chứng nhận đầu tư PSC Lô 10/11 và Lô 10&11-1 cho Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường và Tổng Giám đốc PVEP Nguyễn Thiện Bảo. Ảnh: Petrovietnam.

Sau quá trình nghiên cứu, đánh giá lại tài nguyên, cập nhật mô hình địa chất và tối ưu phương án phát triển, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và năng lực triển khai dự án ngoài khơi của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), các vướng mắc tồn tại trong thời gian dài từng bước được tháo gỡ.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp cải thiện hiệu quả dự án là khả năng tận dụng hệ thống cơ sở hạ tầng hiện hữu tại khu vực Đại Hùng do PVEP điều hành. Việc kết nối các phát hiện dầu khí mới với hạ tầng sẵn có giúp giảm chi phí đầu tư, rút ngắn thời gian phát triển mỏ và nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên.

Hợp đồng PSC các lô 10/11 và 10&11-1 được ký giữa Petrovietnam và PVEP. Theo kế hoạch, việc phát triển các lô dầu khí này sẽ được triển khai đồng bộ với các dự án hiện hữu trong khu vực nhằm tận dụng tối đa cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và kinh nghiệm vận hành ngoài khơi.

Đối với ngành dầu khí, việc đưa các phát hiện hiện hữu vào phát triển thương mại có ý nghĩa đáng kể trong bối cảnh nhiều mỏ khai thác chủ lực đang suy giảm sản lượng tự nhiên. Đây được xem là một trong những giải pháp nhằm gia tăng trữ lượng, duy trì sản lượng khai thác và mở rộng nguồn tài nguyên cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bên cạnh ý nghĩa về kinh tế, việc duy trì hoạt động dầu khí tại khu vực còn góp phần khẳng định quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên thềm lục địa theo quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam.

BỔ SUNG NGUỒN KHÍ CHO KHU VỰC TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG LỚN NHẤT CẢ NƯỚC

Cùng với các hợp đồng PSC, Petrovietnam và các đối tác trong PSC lô 15-1 gồm PVEP, Perenco, KNOC, SKEO và Geopetrol đã ký Hợp đồng Mua bán khí mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 2B. Đây là bước tiếp theo sau khi PSC lô 15-1 được ký kết năm 2025, tạo cơ sở để PVEP Cửu Long triển khai dự án phát triển mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 2B với mục tiêu đón dòng khí đầu tiên vào cuối năm 2027.

Lễ ký kết Hợp đồng mua bán khí mỏ Sư Tử Trắng Giai đoạn 2B, Lô 15-1 giữa Petrovietnam và các đối tác trong PSC Lô 15-1, bao gồm: PVEP, Perenco, KNOC, SKEO và Geopetrol. Ảnh: Petrovietnam.

Theo kế hoạch, dự án sẽ bổ sung khoảng 1,2 tỷ m3 khí mỗi năm cho thị trường. Con số này có ý nghĩa đáng chú ý trong bối cảnh nhu cầu khí cho phát điện và sản xuất công nghiệp tại khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục tăng. Đây hiện là khu vực tập trung nhiều trung tâm điện khí trọng điểm, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống cung ứng điện quốc gia. Nguồn khí từ lô 15-1 dự kiến được cung cấp cho Trung tâm Điện lực Phú Mỹ và các nhà máy điện Nhơn Trạch, góp phần bổ sung nguồn nhiên liệu cho sản xuất điện, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống hạ tầng khí hiện hữu.

Không chỉ bổ sung nguồn cung mới, dự án còn được kỳ vọng giúp nâng cao hiệu quả vận hành của chuỗi khí - điện khu vực Đông Nam Bộ thông qua việc tăng cường liên kết giữa các khâu thăm dò, khai thác, vận chuyển, xử lý khí và phát điện.

CHUẨN BỊ DƯ ĐỊA CHO TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN

Theo Petrovietnam, bên cạnh việc phát triển hiệu quả các mỏ hiện hữu, công tác tìm kiếm, thăm dò và mở rộng nguồn tài nguyên mới đang được đẩy mạnh nhằm chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Các dự án tại lô 10/11, 10&11-1 và Sư Tử Trắng giai đoạn 2B được kỳ vọng không chỉ đóng góp vào tăng trưởng sản lượng, doanh thu của doanh nghiệp mà còn nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống hạ tầng dầu khí đã được đầu tư trong nhiều năm qua.

Ở góc độ rộng hơn, việc đồng thời thúc đẩy các dự án khai thác mới và bổ sung nguồn khí cho sản xuất điện cho thấy nỗ lực mở rộng dư địa tăng trưởng của ngành năng lượng trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng.

Trong mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn tới, năng lượng vẫn là một trong những đầu vào quan trọng của tăng trưởng. Vì vậy, việc đưa các nguồn tài nguyên mới vào khai thác, tăng khả năng tự chủ nguồn cung và nâng cao hiệu quả của chuỗi giá trị dầu khí không chỉ có ý nghĩa đối với riêng Petrovietnam mà còn góp phần củng cố nền tảng an ninh năng lượng cho nền kinh tế trong dài hạn.