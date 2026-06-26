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Phấn đấu mỗi địa phương khởi công ít nhất 01 dự án nhà ở cho thuê

P Phan Nam

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa đề nghị mỗi địa phương khởi công ít nhất 01 dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6 này và triển khai các dự án nhà ở cho thuê có quy mô lớn trong 2 quý tới…

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Ngày 23/6/2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có công điện gửi lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn trong năm 2026 và giai đoạn đoạn 2026 – 2030.

Tư lệnh ngành xây dựng yêu cầu các địa phương này triển khai ngay 9 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và của Thủ tướng Chính phủ về định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới. Trong đó, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ đông đảo người dân...

XÂY THẬT, NGƯỜI DÂN ĐƯỢC HƯỞNG THẬT

Một là, xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê (hoàn thành trong tháng 6/2026). Cụ thể: tổ chức điều tra, đánh giá kỹ lưỡng, thực chất nhu cầu thuê nhà của từng nhóm đối tượng trên địa bàn, từ đó xây dựng kế hoạch để đầu tư xây dựng thật, người dân được hưởng thụ thật, đồng thời tránh được hiện tượng lệch pha cung - cầu, gây lãng phí nguồn lực; Lập Kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê giai đoạn năm 2026 và giai đoạn 2026 – 2030 gửi về Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hai là khẩn trương thực hiện đầu tư nhà ở cho thuê bằng vốn ngân sách (hoàn thành trong quý 3/2026). Phấn đấu mỗi địa phương khởi công ít nhất 01 dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6 này và triển khai các dự án nhà ở cho thuê có quy mô lớn trong quý 3 đến quý 4/2026. Đồng thời, khẩn trương thành lập, kiện toàn và đưa vào vận hành có hiệu quả Quỹ phát triển nhà ở của địa phương từ các nguồn thu theo quy định (như nguồn 20% đất nhà ở xã hội từ các dự án thương mại) để đầu tư xây dựng hoặc mua lại nhà ở phục vụ mục đích cho thuê.

Ba là thúc đẩy phát triển nhà lưu trú công nhân (nhiệm vụ thường xuyên): Chỉ đạo các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng và Ban quản lý các khu công nghiệp rà soát nhu cầu nhà lưu trú của công nhân. Trên cơ sở đó, rà soát, bố trí quỹ đất, đẩy mạnh xây dựng nhà lưu trú công nhân nhằm giải quyết bài toán chỗ ở an toàn, ổn định, đảm bảo chất lượng cuộc sống cho công nhân, người lao động trong khu công nghiệp.

Bốn là quy hoạch, bố trí quỹ đất “sạch” đồng bộ hạ tầng, kết nối để phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội. Trong đó, ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, vùng động lực phát triển, các khu công nghiệp, khu kinh tế, định hướng phát triển giao thông công cộng, khu vực cải tạo, chỉnh trang đô thị...; Bố trí nguồn vốn địa phương tương xứng để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và đầu tư hạ tầng kỹ thuật nhằm ưu tiên tạo quỹ đất sạch cho các dự án nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội… 

Năm là đôn đốc, đẩy mạnh việc thực hiện chỉ tiêu nhà ở xã hội: Thường xuyên rà soát tiến độ, đôn đốc các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 07/NQ CP của Chính phủ. Công việc này cần hoàn thành trong năm 2026.

Đồng thời rà soát, đánh giá việc thực hiện Đề án xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội trên địa bàn, báo cáo Bộ Xây dựng để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh Đề án, bảo đảm phù hợp với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Thông báo số 64-TB/VPTW, trong đó lưu ý xác định chỉ tiêu, cơ cấu phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn (thời gian hoàn thành trong tháng 7/2026).

NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ HỖ TRỢ  CÁ NHÂN XÂY NHÀ Ở CHO THUÊ

Sáu là hỗ trợ người dân xây nhà ở để cho thuê (nhiệm vụ thường xuyên): Nghiên cứu có cơ chế hỗ trợ, hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn phòng cháy chữa cháy... đối với hộ gia đình, cá nhân tham gia xây dựng nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ để cho thuê; Tăng cường rà soát, kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, đặc biệt là công tác phòng cháy, chữa cháy, đối với loại hình nhà ở này, đảm bảo an toàn.

Bảy là quản lý, sử dụng hiệu quả nhà ở thuộc tài sản công (hoàn thành trong tháng 7/2026): Rà soát tổng thể, tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công, trong đó có quỹ nhà ở công vụ, nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, nhà ở sinh viên...;  Kiên quyết, kiên trì xử lý dứt điểm tình trạng tài sản công về nhà ở bị bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả; Phòng, chống lãng phí gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Có giải pháp khai thác, quản lý, sử dụng theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch; Nghiên cứu, thực hiện chuyển đổi công năng sang nhà ở cho thuê đối với nhà ở thuộc tài sản công không còn nhu cầu.

Tám là triệt để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đầu tư phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội theo cơ chế "một cửa, một đầu mối, một quy trình chuẩn", ưu tiên thực hiện các thủ tục hành chính theo “luồng xanh”, “luồng ưu tiên” đối với dự án nhà ở cho thuê... bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ thời gian, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm.

Chín là thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển nhà ở cho thuê đã được Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng kết luận tại Thông báo số 262/TB- VPCP ngày 26/5/2026 và Thông báo số 286/TB-VPCP ngày 04/6/2026 của Văn phòng Chính phủ.

“Phát triển nhà ở cho thuê là trụ cột chiến lược trong chính sách phát triển nhà ở trong thời gian tới và là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cốt lõi bảo đảm an sinh xã hội”, Bộ trưởng Bộ Xây dựng lưu ý, đồng thời yêu cầu lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ướng đề cao vai trò người đứng đầu, quyết liệt tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

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