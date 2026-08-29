Phát động Cuộc thi Data for Life 2026 và ra mắt Cổng sáng kiến khoa học và công nghệ

Hơn 5.000 ý tưởng đã được tiếp nhận qua sáng kiến Ngân hàng ý tưởng tạo nguồn dữ liệu đầu vào cho cuộc thi Data for Life, đồng thời mở rộng không gian kết nối giữa cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, trường đại học và cộng đồng công nghệ…

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn và các đại biểu thực hiện nghi thức công bố, ra mắt Cổng sáng kiến khoa học và công nghệ - phát động Cuộc thi Data for Life mùa 4. Ảnh: Trung Kiên

Ngày 28/8 tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Block71 Việt Nam công bố Cổng sáng kiến khoa học và công nghệ, đồng thời phát động Cuộc thi Data for Life 2026.

Điểm đáng chú ý của mùa giải thứ tư là cuộc thi không chỉ dừng ở việc tìm kiếm những ý tưởng mới, mà hướng tới hình thành các giải pháp có khả năng ứng dụng và mở rộng trong thực tế.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Bộ Công an, việc xây dựng môi trường kết nối giữa Nhà nước, cơ sở đào tạo, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng công nghệ nhằm tạo điều kiện đưa các sáng kiến khoa học, công nghệ vào giải quyết những bài toán thực tiễn, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

ĐƯA “NGÂN HÀNG Ý TƯỞNG” ĐẾN GIẢI PHÁP THỰC TẾ

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Trưởng Ban Tổ chức Data for Life 2026, cho biết mùa giải năm nay diễn ra trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng được xác định là những động lực quan trọng cho tăng trưởng.

Một thay đổi đáng chú ý là Ngân hàng ý tưởng được đưa vào như một cấu phần của cuộc thi. Từ ngày 18/6 đến 10/7, chương trình được triển khai tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, đồng thời tiếp nhận ý tưởng trực tuyến thông qua website của cuộc thi.

Cục trưởng C06, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn phát biểu tại Lễ công bố. Ảnh: Trung Kiên Data for Life mùa 4 diễn ra trong bối cảnh Khoa học và Công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được Đảng, Nhà nước xác định là động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Trong đó, điểm đáng chú ý của cuộc thi năm nay là gắn trực tiếp với những bài toán thực tiễn trong triển khai Nghị quyết 940/QĐ- TTg về phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 về phát triển định danh quốc gia.

Đến nay, hơn 5.000 ý tưởng từ chuyên gia, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên và người dân đã được tiếp nhận. Nguồn ý tưởng này được kỳ vọng trở thành đầu vào để tiếp tục phát triển các giải pháp phục vụ Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, thay vì dừng lại ở một vòng thi mang tính thời điểm.

“Mục tiêu cốt lõi là tạo cơ chế để ý tưởng có người đồng hành, sản phẩm có nơi thử nghiệm và giải pháp được nhân rộng”, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn nói.

Theo đó, Data for Life 2026 chuyển từ tư duy “thi ý tưởng” sang “tìm kiếm và phát triển giải pháp có khả năng triển khai thực tế”, với chủ đề “Build Together” (Cùng nhau xây dựng).

Định hướng này cũng phần nào được hình thành từ kết quả của các mùa thi trước. Một số sản phẩm đoạt giải tại mùa 2 và mùa 3 đã được đưa vào ứng dụng tại địa phương, trong các lĩnh vực như kiosk, phần mềm học tiếng Anh và số hóa dữ liệu.

MỞ RỘNG HỆ SINH THÁI CÙNG ĐỐI TÁC QUỐC TẾ

Cùng với việc tìm kiếm giải pháp có khả năng ứng dụng, Data for Life 2026 đặt trọng tâm lớn hơn vào kết nối hệ sinh thái.

Cổng sáng kiến khoa học và công nghệ được giới thiệu tại sự kiện hướng tới tạo một không gian kết nối các ý tưởng với chuyên gia, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và các đơn vị có nhu cầu ứng dụng. Qua đó, một ý tưởng có thể tiếp tục được hoàn thiện về công nghệ, mô hình triển khai và khả năng thương mại hóa sau cuộc thi.

Data for Life năm nay cũng mở rộng hợp tác quốc tế, hướng tới tăng cường kết nối giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác trong ASEAN và trên thế giới.

Tại sự kiện, ông Edward Lim Xun Qian, Giám đốc Mạng lưới Ươm mầm khởi nghiệp Block71 Việt Nam thuộc Đại học Quốc gia Singapore, chia sẻ về định hướng phát triển hệ sinh thái quốc tế cho cuộc thi. Theo ông Edward Lim, thách thức của kinh tế dữ liệu hiện nay không còn nằm ở khả năng tiếp cận dữ liệu, mà ở năng lực biến dữ liệu thành giá trị.

Ông Edward Lim Xun Qian, Giám đốc Mạng lưới Ươm mầm khởi nghiệp Block71 Việt Nam phát biểu chia sẻ định hướng phát triển hệ sinh thái quốc tế cho Cuộc thi Data for Life. Ảnh: Trung Kiên Quan hệ hợp tác Việt Nam - Singapore có thể tạo thêm không gian cho quá trình này. Khi Việt Nam có lợi thế về quy mô thị trường, lực lượng nhân sự kỹ thuật trẻ và dư địa để phát triển, thử nghiệm giải pháp; còn Singapore có mạng lưới vốn, năng lực nghiên cứu và khả năng kết nối với thị trường khu vực và quốc tế. Dự kiến, BLOCK71 hỗ trợ các đội Data for Life thông qua hai chương trình.

Ông Edward Lim ví việc tham gia một chương trình đổi mới sáng tạo với quá trình “huấn luyện”, trong khi tiếp cận khách hàng và nhà đầu tư mới là “điều kiện thực địa”, nơi một sản phẩm và mô hình kinh doanh thực sự được kiểm chứng.

Theo ông, đây cũng là điểm mà Data for Life có thể tạo ra khác biệt khi kết nối các đội ngũ có năng lực với những bài toán thực tế có thể giải quyết bằng dữ liệu. Data for Life còn được định vị như một bước đệm để các đội thi đưa sản phẩm khả dụng tối thiểu (MVP) đến khách hàng, tiếp cận nguồn vốn và mở rộng sang các thị trường mới.

Trong đó, quan hệ hợp tác Việt Nam - Singapore có thể tạo thêm không gian cho quá trình này. Khi Việt Nam có lợi thế về quy mô thị trường, lực lượng nhân sự kỹ thuật trẻ và dư địa để phát triển, thử nghiệm giải pháp; còn Singapore có mạng lưới vốn, năng lực nghiên cứu và khả năng kết nối với thị trường khu vực và quốc tế. BLOCK71 dự kiến hỗ trợ các đội Data for Life thông qua hai chương trình:

Thứ nhất là chương trình UniVentures tập trung vào các nhà sáng lập đến từ trường đại học tại Đông Nam Á, kết hợp đào tạo, chuyên gia quốc tế và nguồn vốn đầu tư; những đội nổi bật có thể được hỗ trợ ươm tạo tại Singapore.

Thứ hai là chương trình tăng tốc 84X được xây dựng cùng Đại học Văn Lang nhằm kết nối startup Việt Nam, Singapore và Nhật Bản với các bài toán thực tế do doanh nghiệp lớn đặt ra, trong đó khả năng thương mại hóa là một tiêu chí đánh giá quan trọng.

Việc có thêm các đối tác quốc tế được kỳ vọng không chỉ mở rộng mạng lưới cho các đội thi, mà còn tạo điều kiện để những giải pháp được phát triển tại Việt Nam tiếp cận thị trường và nguồn lực bên ngoài.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cũng công bố thể lệ, các vòng thi và những nội dung trọng tâm của Data for Life 2026 mùa thứ tư; đồng thời giới thiệu mô hình hoạt động và phương thức tham gia Cổng sáng kiến khoa học và công nghệ.