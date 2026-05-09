Phạt nặng các hành vi vi phạm, lấn chiếm, sử dụng môi trường rừng trái quy định

Từ ngày 25/6/2026, các hành vi lấn chiếm rừng bị phạt tới 80 triệu đồng. Mức phạt đến 10 triệu đồng đối với hành vi tổ chức các dịch vụ du lịch, kinh doanh trong rừng mà không được phép của chủ rừng...

Theo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp vừa được Chính phủ ban hành, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với cá nhân là 500 triệu đồng và 1 tỷ đồng đối với tổ chức vi phạm.

Cụ thể, trong vi phạm quy định về trồng rừng, mức phạt lên đến 500 triệu đồng với hành vi chậm trồng rừng thay thế theo phương án hoặc kế hoạch trồng rừng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc chậm trồng lại rừng sau khi tạm sử dụng rừng theo phương án tạm sử dụng rừng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt từ 3 năm trở lên.

Phạt từ 475-500 triệu đồng với hành vi vận chuyển trái pháp luật sản phẩm chế biến từ gỗ không có hồ sơ lâm sản hợp pháp trị giá 475 triệu đồng trở lên. Mức phạt này cũng áp dụng với hành vi vi phạm có tang vật là sản phẩm chế biến từ gỗ không có hồ sơ lâm sản hợp pháp trị giá từ 475 triệu đồng trở lên…

Đáng chú ý, Nghị định quy định xử phạt các hành vi liên quan đến lấn, chiếm và sử dụng môi trường rừng trái quy định. Cụ thể, với hành vi lấn chiếm rừng, mức phát từ 60-80 triệu đồng đối với một trong các trường hợp: cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng chưa có trữ lượng có diện tích 50.000 m2 trở lên; Rừng sản xuất có diện tích 20.000 m2 trở lên; Rừng phòng hộ có diện tích 15.000 m2 trở lên; Rừng đặc dụng có diện tích 10.000 m2 trở lên.

Với hành vi sử dụng môi trường rừng trái quy định, phạt từ 4-6 triệu đồng khi tổ chức tham quan, du lịch trong rừng mà không được phép của chủ rừng; nuôi, trồng, thu hoạch cây dược liệu trong rừng phòng hộ, rừng sản xuất mà không đúng phương án theo quy định.

Mức phạt từ 6-10 triệu đồng với một trong các trường hợp tổ chức các dịch vụ du lịch, kinh doanh trong rừng mà không được phép của chủ rừng; Tổ chức nghỉ dưỡng, giải trí trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng.

Mức phạt trên cũng áp dụng với các trường hợp nuôi, trồng phát triển hoặc thu hoạch cây dược liệu ở phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái của vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài- sinh cảnh; những khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn có độ dốc trên 30 độ, vùng bờ biển bị xói lở thuộc rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển. Quy định này trừ trường hợp được Chủ tịch UBND cấp tỉnh chấp thuận và phù hợp với phương án nuôi, trồng phát triển, thu hoạch cây dược liệu trong rừng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với hành vi đầu tư hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ, rừng sản xuất nhưng không lập dự án; lập dự án nhưng không phù hợp với đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sẽ bị phạt từ 10-25 triệu đồng.

Mức phạt sẽ từ 25-50 triệu đồng với hành vi đầu tư hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng mà không lập dự án; lập dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí nhưng không phù hợp với đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.