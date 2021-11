Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đề nghị Hà Nội căn cứ thực tiễn, mở dần trường học

Sáng 2/11, tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, chủ trì làm việc với thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Báo cáo tại buổi làm việc về vấn đề cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng dịch bệnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, trên địa bàn Thành phố có khoảng 3,2 triệu sinh viên, học sinh các cấp. Hiện nay, tỷ lệ tiêm vaccine cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường đạt cao: 98,5% tiêm mũi 1; trên 62% tiêm mũi 2, một số huyện đạt trên 80%. Đồng thời khi tiến hành khảo sát ý kiến, có 78,5% phụ huynh học sinh mong muốn con em được trở lại trường học.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và thực tiễn, ngày 30/10/2021, Sở đã có tờ trình về việc cho học sinh quay trở lại trường học và ngày 31/10/2021, UBND Thành phố đã có văn bản đồng ý với Tờ trình của Sở.

Theo đó, từ 8/11/2021 học sinh các khối lớp 5, 6, 9, 10, 12 tại các xã, phường, thị trấn thuộc 18 huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, trong 14 ngày tính tới thời điểm ngày 8/11/2021 không có ca cộng đồng thì đi học trực tiếp. Các khối còn lại học trực tuyến; cấp mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà... UBND Thành phố cũng thống nhất 7 nguyên tắc thực hiện cụ thể, trong đó các trường phải đáp ứng các tiêu chí an toàn; không tổ chức ăn bán trú...

Ngoài ra cũng tại buổi làm việc, thành phố Hà Nội kiến nghị Chính phủ bố trí sớm, đủ vaccine phòng Covid-19 cho thành phố 4,4 triệu liều. Trong đó, số liều vaccine để tiêm trả mũi 2 và số người dân trở về Hà Nội sau thời gian giãn cách dự kiến khoảng 2,7 triệu liều. Số liều để tiêm cho trẻ em từ 12-18 tuổi khoảng 1,7 triệu liều.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng cho rằng, Hà Nội đã lên kế hoạch cho học sinh ở một số vùng, một số lớp đi học trở lại với một số điều kiện, cần tiếp tục đánh giá rất sát vấn đề này. Tinh thần là an toàn mới đi học, nhưng an toàn là kiểm soát được, bảo vệ được sức khỏe cho các cháu, cho cộng đồng, chứ an toàn không phải là không có học sinh nào nhiễm bệnh.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng phân tích, việc không được đến trường ảnh hưởng rất lớn đến học tập và tâm sinh lý của các cháu. Đây là nhu cầu không chỉ của học sinh, mà còn của gia đình, của lực lượng lao động trên địa bàn.

Mặt khác, Tổ chức Y tế thế giới mới khuyến nghị tiêm cho trẻ từ 12 đến 7 tuổi, chưa có khuyến nghị chính thức tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi, do vậy, không thể đợi tiêm hết vaccine hoặc không có Covid-19 mới cho đi học. Do vậy, Phó Thủ tướng đề nghị Hà Nội căn cứ thực tiễn, tiến hành mở dần, cần linh hoạt, không máy móc.