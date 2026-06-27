PVcomBank tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Ngày 27/6/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Toàn cảnh Đại hội đồng Cổ đông PVcomBank 2026. Ảnh: PVcomBank.

Đại hội đã thông qua tất cả các nội dung quan trọng với định hướng đổi mới toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình ngân hàng linh hoạt - lấy khách hàng làm kim chỉ nam.

HOÀN THÀNH VƯỢT KẾ HOẠCH CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH 2025

Trong bối cảnh thị trường tài chính - ngân hàng tiếp tục biến động, PVcomBank duy trì định hướng tăng trưởng gắn với quản trị rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động. Với sự chủ động trong điều hành, linh hoạt trong triển khai kinh doanh và nỗ lực đồng bộ trên toàn hệ thống, Ngân hàng đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao năm 2025. Theo đó, doanh thu hợp nhất đạt 154% kế hoạch, riêng doanh thu của Ngân hàng mẹ hoàn thành 151% mục tiêu đề ra. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.704 tỷ đồng.

Cùng với kết quả kinh doanh tích cực, quy mô hoạt động của PVcomBank cũng mở rộng với chất lượng tài sản tiếp tục được cải thiện. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của PVcomBank đạt 263.457 tỷ đồng, tăng 17% so với thời điểm đầu năm. Quy mô dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 151.650 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2024. Trong năm, Ngân hàng cũng chủ động điều chỉnh giảm lãi suất cho vay nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời đẩy mạnh bán chéo sản phẩm để mang về doanh thu 311 tỷ đồng ở mảng dịch vụ.

Về nguồn vốn, tổng huy động từ tổ chức và cá nhân đạt 225.705 tỷ đồng. Mảng huy động ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ khi lượng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng trưởng 46% so với năm trước. Thành quả này đến từ chiến lược phát triển kinh doanh qua kênh đối tác và không ngừng mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, giúp Ngân hàng thay đổi cơ cấu huy động theo hướng tích cực và giảm chi phí vốn hiệu quả.

Bên cạnh đó, PVcomBank cũng tập trung vào công tác quản trị và kiểm soát rủi ro gắn với mục tiêu tái cơ cấu và phát triển bền vững. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) được duy trì theo quy định, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%. Các giải pháp xử lý, thu hồi nợ được triển khai đồng bộ, góp phần duy trì hoạt động ngân hàng an toàn, ổn định và bền vững.

Song hành cùng hoạt động kinh doanh, năm 2025, PVcomBank tiếp tục triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực như hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Wipha, Bualoi; tài trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo; đồng thời đóng góp trang thiết bị cho nhiều bệnh viện, trường học trên cả nước với tổng kinh phí lên tới hàng trăm tỷ đồng.

CHUYỂN ĐỔI SỐ TOÀN DIỆN, NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Xác định chuyển đổi số là động lực nền tảng cho tăng trưởng kinh doanh và là trụ cột quan trọng đối với lộ trình hiện đại hóa giai đoạn 2025 - 2030, PVcomBank đã triển khai nhiều dự án công nghệ then chốt, đồng thời từng bước hoàn thiện định hướng chiến lược cho quá trình chuyển đổi.

Ông Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVcomBank khẳng định mục tiêu phát triển bền vững dựa trên nền tảng chuyển đổi số toàn diện.

Song song với việc hoàn thiện định hướng chuyển đổi, PVcomBank tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh và nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua hệ thống AI Chatbot, chuyển dịch các giao dịch phi tài chính sang kênh chăm sóc 24/7 và nâng cấp mạnh mẽ nền tảng Ngân hàng số PVConnect. Khách hàng cá nhân có thể dễ dàng tiếp cận các tiện ích mới như thanh toán mã QR bằng thẻ tín dụng, nộp thuế trực tuyến, mở tài khoản số đẹp, thanh toán hóa đơn định kỳ, đăng ký phát hành thẻ và tính năng quỹ nhóm.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quản lý tài chính hiệu quả, nền tảng PVConnect Biz tiếp tục đa dạng hóa các dịch vụ số như cập nhật thông tin trực tuyến, xác nhận số dư, xác nhận tiền gửi điện tử có chữ ký số, chuyển tiền quốc tế và chuyển tiền theo lô. Cùng với việc phát triển sản phẩm trực tuyến, hạ tầng công nghệ tại quầy cũng được Ngân hàng đầu tư nâng cấp. Việc hoàn thiện quy trình định danh điện tử (eKYC) cho doanh nghiệp theo quy định mới, kết hợp cùng hệ thống sinh trắc học và chữ ký số đã giúp tự động hóa quy trình và mở rộng khả năng kết nối hệ sinh thái.

Đặc biệt, năng lực vận hành nội bộ và tốc độ số hóa của PVcomBank trong năm qua đã được cải thiện mạnh mẽ nhờ dự án hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn tư vấn hàng đầu thế giới Boston Consulting Group (BCG) - hướng tới xây dựng một lộ trình cụ thể và mô hình chuyển đổi phù hợp cho mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Những kết quả trong quá trình chuyển đổi và hiện đại hóa hoạt động đã giúp PVcomBank được IFM (International Finance Magazine) vinh danh là “Ngân hàng đổi mới công nghệ thông tin tiêu biểu nhất Việt Nam năm 2025”.

KIÊN ĐỊNH LỘ TRÌNH TÁI CƠ CẤU VÀ MỤC TIÊU NĂM 2026

Với định hướng xuyên suốt “Củng cố hoạt động an toàn, hiệu quả - Tăng tốc chuyển đổi, tạo dựng giá trị bền vững”, PVcomBank xác định năm 2026 sẽ là giai đoạn bản lề quan trọng trong bối cảnh toàn ngành ngân hàng có thể đối mặt với nhiều biến động từ thị trường. Kế thừa những nền tảng vững chắc đã xây dựng, năm nay, PVcomBank sẽ tiếp tục triển khai lộ trình tái cơ cấu đã được phê duyệt, hướng đến mục tiêu chuyển đổi số toàn diện và tập trung bảo đảm nền tảng hoạt động ổn định, an toàn và bền vững.

Bà Hoàng Huyền Châm - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực mà PVcomBank đã đạt được trong năm 2025, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của PVcomBank trong giai đoạn tới.

Trong giai đoạn tiếp tục triển khai phương án tái cơ cấu, PVcomBank sẽ chủ động ưu tiên tối đa nguồn lực cho công tác xử lý nợ xấu, đẩy mạnh trích lập dự phòng và củng cố toàn diện nền tảng tài chính dưới sự tư vấn chiến lược của BCG. Định hướng này sẽ là cơ sở đảm bảo nền tảng hoạt động ổn định, an toàn cao nhất cho Ngân hàng, đồng thời tạo dư địa cho mục tiêu tăng trưởng bền vững trong các năm tiếp theo.

Dựa trên nguyên tắc thận trọng và các yêu cầu quản trị rủi ro, bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh cả năm 2026 với mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất lần lượt đạt 21.702 tỷ đồng và 114,3 tỷ đồng.