Quảng Ninh đã tháo gỡ được 47 dự án tồn đọng kéo dài

Ngày 10/7/2026, tại buổi làm việc với Đoàn công tác của UBKT Trung ương về giám sát kết quả thực hiện công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết toàn tỉnh có 68 dự án thuộc diện tồn đọng kéo dài nhưng đã có 47 dự án được tháo gỡ, còn lại 21 dự án đang được xây dựng phương án xử lý.
Theo Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo về giải quyết các dự án tồn đọng (Hệ thống 751), toàn tỉnh Quảng Ninh có 68 dự án thuộc diện theo dõi, xử lý. Thực hiện các kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và các thông báo của UBKT Trung ương, tỉnh Quảng Ninh đã rà soát toàn diện các dự án tồn đọng, kéo dài để tập trung tháo gỡ, xử lý. Toàn bộ 68 dự án đã được rà soát, phân loại để xử lý tháo gỡ, không còn dự án nào thuộc diện không thể tháo gỡ.
Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã tháo gỡ, xử lý dứt điểm 47 dự án, trong đó, có 2 dự án đã được đưa ra khỏi hệ thống theo dõi, 45 dự án không còn khó khăn, vướng mắc. Đối với 21 dự án còn lại, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành việc rà soát pháp lý và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án xử lý, trong đó có 13 dự án vướng mắc quy định về đất đai, số còn lại là các dự án liên quan đến kết luận thanh tra, kiểm tra và đang tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đề nghị UBKT Trung ương tiếp tục quan tâm, hướng dẫn trong quá trình triển khai các kết luận, quy định của Trung ương, đồng thời, hỗ trợ rà soát căn cứ pháp lý, quy trình xử lý và việc áp dụng các cơ chế, chính sách mới nhằm bảo đảm thống nhất, đúng quy định của pháp luật. Tỉnh Quảng Ninh đề nghị các bộ ngành Trung ương tiếp tục hướng dẫn phương án xử lý đối với các dự án chưa được xử lý để giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài.
Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Hà Quốc Trị ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động và quyết liệt của tỉnh Quảng Ninh trong công tác rà soát, phân loại và xử ý các dự án tồn động, kéo dài. Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục bám sát các kết luận của Ban Chỉ đạo, các nghị quyết, quy định và hướng dẫn của Trung ương, tập trung xử lý dứt điểm các dự án còn khó khăn, vướng mắc theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.
Quá trình xử lý đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát, lãng phí tài sản, đất đai của Nhà nước và không để phát sinh các tồn đọng mới. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong quá trình xử lý các dự án, rà soát, xem xét năng lực của nhà đầu tư để có phương án xử lý phù hợp. Đối với những trường hợp vượt thẩm quyền cần tổng hợp để kịp thời báo cáo Trung ương xem xét, giải quyết.
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