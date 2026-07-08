Quảng Ninh: Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đạt 11,11%, cao hơn mục tiêu đề ra

Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Quảng Ninh ước đạt 11,11%, cao hơn kịch bản tăng trưởng mà tỉnh này đề ra…

Quảng Ninh đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm du lịch dịch vụ tại đặc khu kinh tế Vân Đồn.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã có báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 thể hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 11,11%, cao hơn mục tiêu mà kịch bản tăng trưởng đề ra (11,07%), tổng thu ngân sách đạt 48.556 tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch (bằng 66% dự toán năm). Tuy nhiên, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 mới bằng 96% kế hoạch (10.138 tỷ đồng).

THU NGÂN SÁCH VƯỢT TRỘI

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của tình này ước đạt 11,11%, cao hơn 0,04% so với kịch bản tăng trưởng 6 tháng đầu năm (11,07%). Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 4,47%, khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 11%, khu vực dịch vụ tăng 14,27%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,85%.

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2026 của tỉnh Quảng Ninh đạt kết quả vượt trội với tổng thu ngân sách 48.556 tỷ đồng (tăng 61% so với cùng kỳ năm 2025), vượt 22% kế hoạch, bằng 66% dự toán cả năm. Trong đó, thu nội địa đạt 38.740 tỷ đồng (tăng 83% so với cùng kỳ năm trước), vượt 34% kế hoạch đề ra, bằng 69% dự toán cả năm. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 9.816 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, bằng 89% so với kịch bản đề ra.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh quý 2/2025 ước đạt 32.300 tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2025, vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 61.300 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với lĩnh vực đầu tư công, tính đến 30/6/2026, toàn tỉnh Quảng Ninh đã giải ngân được 10.138 tỷ đồng, đạt 96% mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng năm 2026 (10.561 tỷ đồng). Trong đó, giải ngân đầu tư công năm 2026 đạt 9.187 tỷ đồng, bằng 47% kế hoạch Thủ tướng giao, (cao hơn cùng kỳ năm trước 31,6% và cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân 26% của cả nước).

Đối với vốn kéo dài (kéo dài năm 2025 sang năm 2026), đến 30/6/2026 mới giải ngân được 950,9 tỷ đồng trong tổng số hơn 3.796 tỷ đồng (bằng 25% kế hoạch). Tỷ lệ giải ngân thấp do các dự án có kế hoạch vốn lớn mới trong giai đoạn triển khai. Cụ thể, dự án đường ven biển Tây Bắc vịnh Cửa Lục (dự án thành phần 2) mới khởi công đang tập trung giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh thi công mới giải ngân được hơn 3,1 tỷ đồng trong tổng số 500 tỷ đồng (bằng 0,6%).

Tương tự, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 10 (phường Yên Tử) chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, mới giải ngân được hơn 12,7 tỷ đồng trong tổng số 235 tỷ đồng (bằng 5,4%). Dự án xây dựng Nhà khám chữa bệnh thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh chưa được giải ngân.

Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 4B (đoạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh) và dự án đường bao biển kéo dài (từ đường Trần Quốc Nghiễn đến cầu Bang) có kế hoạch vốn kéo dài hơn 399,7 tỷ đồng vẫn đang hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu dự kiến sẽ khởi công trong tháng 7/2026.

PHẤN ĐẤU ĐẠT TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG 13%

Để phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP 13% và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 như mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung triển khai hiệu quả Đề án xác lập mô hình tăng trưởng mới giai đoạn 2026 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 lấy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Chủ động theo dõi sát tình hình thực tiễn, cập nhật điều hành linh hoạt kịch bản tăng trưởng kinh tế phù hợp với diễn biến thực tế của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, kịp thời có giải pháp ứng phó hiệu quả đối với các yếu tố tác động phát sinh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt trên 13%. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, xây dựng nghị quyết về phát triển thành phố Quảng Ninh, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Đối với lĩnh vực phát triển công nghiệp, tập trung tăng nhanh quy mô và tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo, phát triển hợp lý bền vững ngành công nghiệp khai khoáng, trọng tâm là ngành than. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cơ sở hạ tầng giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch tại các khu công nghiệp như Sông Khoai, Bắc Tiền Phong, Nam Tiền Phong, Đông Triều, Hải Yên, Texhong Hải Hà trong quý 3/2026.

Hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh tại phường Cửa Ông, dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1 tại phường Hoành Bồ và xã Thống Nhất cũng như các dự án điện gió Quảng Ninh 2, 3, 4, 5. Thực hiện rà soát tổng hợp nhu cầu nguyên vật liệu xây dựng, ưu tiên đảm bảo nguồn cung cho các công trình dự án trọng điểm. Quảng Ninh sẽ tạo mọi điều kiện để ngành than, điện phát triển ổn định bền vững theo quy hoạch.

Thu hút có chọn lọc các dự án FDI, ưu tiên công nghệ cao, quản trị hiện đại, thân thiện môi trường, có sức lan toả, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tăng cường liên kết giữa khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước, phấn đấu thu hút FDI cả năm đạt từ 2 – 2,5 tỷ USD.

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÓ LỢI THẾ CẠNH TRANH

Đối với lĩnh vực dịch vụ sẽ phát triển theo hướng hiện đại hoá hệ sinh thái dịch vụ, phát triển một số ngành, sản phẩm dịch vụ có lợi thế cạnh tranh, hàm lượng tri thức, công nghệ và giá trị tăng cao một cách bền vững. Nâng cao chất lượng, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, sản phẩm dịch vụ, dịch vụ chất lượng cao, du lịch xanh, du lịch số, du lịch bền vững, phát triển các sân golf theo quy hoạch.

Triển khai hiệu quả đề án bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử, gắn kết với vịnh Bái Tử Long bảo đảm hài hoà giữa bảo tồn, phát huy giá trị di sản với phát triển du lịch chất lượng cao, bền vững. Tại Vân Đồn đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm du lịch dịch vụ, giải trí cao cấp, sân golf, xây dựng cơ chế chính sách đặc thù phát triển đặc khu kinh tế.

Đối với các cửa khẩu, triển khai hiệu quả đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái – Đông Hưng gắn với phát triển hạ tầng công nghệ cao, xây dựng đề án khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái – Đông Hưng, hoàn thiện đề án sáp nhập Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh vào Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô – Đồng Văn. Tập trung hoàn thiện, sớm đưa hạ tầng cảng biển Vạn Ninh, Nam Tiền Phong, Bắc Tiền Phong, Đầm Nhà Mạc vào hoạt động, đẩy nhanh tiến độ nạo vét luồng hàng hải Vạn Gia, Sông Chanh, Hòn Gai.

Trong thu chi ngân sách, rà soát từng khoản thu, từng sắc thuế, đảm bảo thu đúng thu đủ, mở rộng cơ sở thu từ thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống, tăng cường chuyển đổi số trong quản lý thuế. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công gắn với nâng cao chất lượng dự án, công trình, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, khắc phục triệt để tình trạng “vốn chờ dự án”, kịp thời điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án giải ngân tốt.

Đối với phát triển hạ tầng, tiếp tục huy động mọi nguồn lực, đa dạng hình thức đầu tư, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng dịch vụ cảng biển, hạ tầng số… gắn với yêu cầu phát triển đô thị xanh, thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu. Ưu tiên đẩy nhanh các dự án trọng điểm giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thực hiện đột phá phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài, đội ngũ trí thức khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.