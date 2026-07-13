Quảng Ninh kỳ vọng trở thành điểm đến mới của du khách Nga

Việt Nam đón khoảng 12,3 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm. Ngoài Trung Quốc và Hàn Quốc, hai thị trường luôn dẫn đầu và chiếm khoảng 40% tổng lượng khách quốc tế, Nga tiếp tục là điểm sáng với tỷ lệ tăng trưởng 185,8% so với cùng kỳ năm ngoái...

Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế phù hợp với nhu cầu của du khách Nga. Ảnh: Anex Tour Việt Nam

Chỉ trong nửa đầu năm, quy mô thị trường khách Nga đã vượt nhiều thị trường truyền thống và tiến gần mức của cả năm trước đại dịch Covid-19. Đây cũng là thị trường khách lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, kết quả này phản ánh hiệu quả của việc khôi phục và mở rộng các đường bay thẳng; nhu cầu nghỉ dưỡng biển ngày càng tăng của du khách Nga; cùng lợi thế về khí hậu, sản phẩm nghỉ dưỡng và chi phí cạnh tranh của Việt Nam.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai cho biết năm 2025, Việt Nam đón 680.000 lượt khách Nga, tăng 197% so với năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm nay, lượng khách Nga tiếp tục tăng 186% so với cùng kỳ năm trước. "Đây không chỉ là tín hiệu tích cực của ngành du lịch mà còn phản ánh sự tin cậy, gắn bó và nhu cầu giao lưu ngày càng lớn giữa nhân dân hai nước", bà Hoa Mai nói.

Theo bà, Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế phù hợp với nhu cầu của du khách Nga như khí hậu nhiệt đới ấm áp quanh năm, bờ biển đẹp, hệ thống nghỉ dưỡng chất lượng cao, văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú và sự thân thiện, hiếu khách của người dân. Cùng với đó là việc khôi phục các đường bay thẳng và các chuyến bay charter (thuê chuyến).

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cho biết trong mùa cao điểm du lịch từ tháng 10 đến tháng 4 hàng năm, mỗi tuần có khoảng 40 - 50 chuyến bay từ các địa phương của Nga đến những điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Vào mùa thấp điểm, vẫn duy trì khoảng 15 - 20 chuyến mỗi tuần.

Nga hiện là thị trường khách lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu. Ảnh: Anex Tour Việt Nam

Sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường này hiện mở ra cơ hội cho nhiều địa phương có lợi thế về nghỉ dưỡng biển. Điển hình, Quảng Ninh được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mới của du khách Nga bên cạnh các điểm đến quen thuộc như Nha Trang, Phú Quốc và Mũi Né. Đáng chú ý, bên cạnh hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp trên bờ, Quảng Ninh còn phát triển mạnh loại hình nghỉ dưỡng du thuyền, tàu lưu trú quy mô lớn. Các dịch vụ trên tàu đáp ứng đầy đủ nhu cầu nghỉ dưỡng, ẩm thực và giải trí của dòng khách cao cấp.

Nắm bắt cơ hội, thời gian gần đây, tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường hoạt động xúc tiến du lịch tới thị trường Nga. Nhiều đoàn famtrip, doanh nghiệp lữ hành Nga đã được mời tới khảo sát sản phẩm, trải nghiệm các hoạt động du lịch như chèo kayak, khám phá hang động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, thưởng thức ẩm thực địa phương và tổ chức hội nghị, hội thảo trong thời gian lưu trú.

Ngày 10/7 vừa qua, tại Moscow, tỉnh Quảng Ninh cũng đã tổ chức Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch với sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp lữ hành, đối tác du lịch Nga. Tại sự kiện, Đại sứ Đặng Minh Khôi đánh giá đây là thời điểm thuận lợi để mở rộng hợp tác khi nhu cầu du lịch của người Nga đến Việt Nam đang phục hồi rõ nét.

Đầu tháng 5 vừa qua, đoàn hơn 100 du khách Nga đã lựa chọn Quảng Ninh để tổ chức chương trình hội nghị kết hợp nghỉ dưỡng kéo dài 5 ngày 4 đêm. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Giới thiệu về tiềm năng của địa phương, ông Nguyễn Chí Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, gửi tới các đối tác Nga ba thông điệp chính. Thứ nhất, Quảng Ninh luôn rộng mở chào đón du khách Nga và mong muốn trở thành điểm đến yêu thích trong hành trình khám phá Việt Nam.

Thứ hai, Quảng Ninh mong muốn đồng hành với các hãng lữ hành, hiệp hội du lịch của Nga để tăng cường kết nối, mở rộng trao đổi khách giữa hai bên. Đặc biệt, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã sẵn sàng triển khai các cơ chế ưu đãi nhằm phối hợp mở các chuyến bay từ nhiều thành phố của Nga đến Quảng Ninh.

Thứ ba, Quảng Ninh luôn chào đón các nhà đầu tư Nga trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ và giải trí; cam kết tạo môi trường thuận lợi để hợp tác lâu dài và hiệu quả. Tỉnh mong muốn sẽ có thêm nhiều đoàn doanh nghiệp Nga đến khảo sát cơ hội đầu tư, đồng thời kỳ vọng các doanh nghiệp lữ hành Nga sẽ trở thành những “đại sứ du lịch”, góp phần đưa hình ảnh Quảng Ninh và Vịnh Hạ Long đến gần hơn với người dân Nga.

Chương trình quảng bá xúc tiến lần này, ngoài giới thiệu điểm đến, còn tập trung kết nối kinh doanh giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B). Đại diện Tập đoàn Việt Thuận cho biết, sản phẩm du thuyền 5 sao trên vịnh Hạ Long nhận được nhiều sự quan tâm từ các doanh nghiệp Nga. Doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị đội ngũ nhân sự sử dụng tiếng Nga để sẵn sàng phục vụ các chương trình hợp tác trong thời gian tới.

Theo ông Aleksey Chudinov, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Opora của tỉnh Sverdlovsk, những cuộc gặp trực tiếp giữa doanh nghiệp hai bên là nền tảng quan trọng để hình thành các dự án hợp tác dài hạn. Opora sẵn sàng hỗ trợ tổ chức các đoàn doanh nghiệp vùng Ural sang Quảng Ninh khảo sát và tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Quảng Ninh mong muốn đồng hành với các hãng lữ hành, hiệp hội du lịch của Nga để tăng cường kết nối, mở rộng trao đổi khách giữa hai bên. Ảnh: VTV

Trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp Quảng Ninh đã giới thiệu hệ thống cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng, dịch vụ vui chơi giải trí và nhiều gói sản phẩm được thiết kế riêng cho thị trường Nga. Các cuộc gặp trực tiếp với đối tác lữ hành cũng mở ra cơ hội hình thành những chương trình hợp tác dài hạn về trao đổi nguồn khách và phát triển sản phẩm.

Điểm nhấn của sự kiện là lễ ký kết 8 biên bản ghi nhớ giữa 4 doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh với hai công ty lữ hành hàng đầu của Nga là Fun & Sun và Autlet. Nội dung hợp tác tập trung vào phát triển tour tuyến, xúc tiến quảng bá điểm đến, trao đổi nguồn khách và xây dựng các sản phẩm phù hợp với thị hiếu du khách Nga.

Trước đó, đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh cũng đã làm việc với Ủy ban Du lịch của Moskva nhằm thúc đẩy các hoạt động trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao và tăng cường xúc tiến, quảng bá điểm đến song phương. Đồng thời, tập trung thảo luận các giải pháp kết nối các doanh nghiệp và nghiên cứu xây dựng các tuyến du lịch đưa khách từ Nga đến Quảng Ninh.

4 doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Fun & Sun và và Công ty Autlet. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Tính chung toàn bộ chương trình xúc tiến tại Nga, đã có 20 biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa doanh nghiệp hai bên. Khi các thỏa thuận được triển khai đồng bộ cùng kết nối hàng không và sản phẩm chuyên biệt, thị trường Nga hứa hẹn sẽ trở thành một trong những động lực quan trọng đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của du lịch Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung trong những năm tới.