Quảng Trị công bố tình huống khẩn cấp thiên tai sau mưa lũ bất thường giữa mùa hè

Theo Quyết định 1971/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành công bố tình huống khẩn cấp thiên tai trên địa bàn, từ ngày 11 đến 14/6/2025, do ảnh hưởng của bão số 1, tỉnh Quảng Trị đã hứng chịu một đợt mưa rất to đến đặc biệt to trên diện rộng, với lượng mưa phổ biến từ 450 - 600mm trong vòng 72 giờ, có nơi vượt ngưỡng 770mm như Hải Lâm (774mm), La Tó (755,6mm), Tà Long (666,4mm)... Mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn khiến nước các sông dâng nhanh, gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực, đặc biệt là các huyện phía Nam như Hải Lăng, Triệu Phong và thành phố Đông Hà.

Mưa lũ bất thường giữa mùa hè đã để lại hậu quả nặng nề. Toàn tỉnh có 3 người thiệt mạng; gần 3.000 hộ dân ở vùng trũng bị ngập sâu từ 0,3 - 1m, trong đó hàng trăm hộ phải sơ tán khẩn cấp. Thiên tai đã làm hư hại hơn 21.200ha lúa Hè Thu mới gieo cấy, hơn 3.700ha rau màu và 745ha diện tích nuôi trồng thủy sản.

Nhiều lồng bè cá trên sông Hiếu bị lũ cuốn trôi, hàng chục nghìn con gia cầm chết, gây thiệt hại lớn cho nông dân. Giao thông trên các tuyến huyết mạch như Quốc lộ 9, Quốc lộ 15D, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị chia cắt cục bộ; các cầu, ngầm tràn ở Đakrông, Hướng Hóa hư hỏng nặng. Hệ thống đê điều, bờ sông, kênh mương tại vùng đồng bằng bị sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và mức độ thiệt hại trên diện rộng, UBND tỉnh Quảng Trị đã chính thức công bố tình huống khẩn cấp thiên tai. Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố được yêu cầu khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để tiêu thoát nước ở các vùng ngập úng, sửa chữa tạm thời kênh mương, đê điều, đồng thời rà soát, thống kê thiệt hại, xác định rõ các công trình cần được đầu tư khẩn cấp. Mục tiêu hàng đầu là khôi phục sản xuất và ổn định đời sống cho người dân trong thời gian sớm nhất.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường – cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai – chủ trì, đôn đốc các địa phương thực hiện phương án ứng phó. Sở có trách nhiệm hướng dẫn triển khai hỗ trợ giống, phân bón; đảm bảo vận hành hiệu quả hệ thống thủy lợi, đê điều và xây dựng các công trình khẩn cấp. Bên cạnh đó, Sở Tài chính phối hợp phân bổ kinh phí hỗ trợ thiệt hại khẩn cấp, Sở Xây dựng rà soát các công trình giao thông bị hư hỏng, đề xuất giải pháp sửa chữa đảm bảo an toàn lưu thông. Các sở, ngành khác cũng được yêu cầu căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để chủ động hỗ trợ khắc phục hậu quả, đảm bảo đúng đối tượng và quy định pháp luật.

Nhằm hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2169/QĐ-BNNMT-TTTV, giao Công ty Cổ phần Giống cây trồng - Vật nuôi Thừa Thiên Huế xuất cấp không thu tiền 130 tấn hạt giống lúa Khang Dân 18 cấp nguyên chủng từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Trị. Việc cấp phát, tiếp nhận và sử dụng hạt giống sẽ được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị được giao trách nhiệm chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng hiệu quả số lượng, chủng loại hạt giống lúa được hỗ trợ. Đồng thời, tỉnh phải chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai, cũng như đảm bảo tính minh bạch, đúng đối tượng trong sử dụng nguồn hỗ trợ từ Trung ương.