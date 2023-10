Quảng Trị - Thừa Thiên Huế nhiều nơi ngập trong biển nước

Theo Ban Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, diễn biến mưa từ 7h ngày 17/10 đến 7h ngày 18/10 tại Thừa Thiên Huế đã có mưa to, mưa rất to với lượng mưa phổ biến 130-250mm, một số nơi cao hơn như: đỉnh Bạch Mã 286mm, Cổ Bi (Phong Điền) 292.8mm, Bình Tiến (thị xã Hương Trà) 322mm.

Dự báo từ sáng hôm nay 18/10 đến sáng ngày mai 19/10, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm, từ chiều ngày 19/10 mưa có xu hướng giảm dần, nhưng cục bộ vẫn còn có mưa vừa, mưa to. Cảnh báo trong sáng ngày 18/10 mực nước trên sông Bồ sẽ tiếp tục lên và có thể đạt báo động III là +4,5m, sông Hương có thể đạt báo động II là +2m.

Nước lũ dâng cao, tràn qua Đập Đá khiến tuyến đường Nguyễn Sinh Cung lên Trung tâm TP Huế bị chia cắt

Căn cứ dự báo và tình hình thực tế, trong sáng nay, 3 hồ chứa trên địa bàn là Hương Điền, Bình Điền, Tả Trạch đã được lệnh điều tiết nước về hạ du. Hiện nay, mực nước trên các con sông đang dâng cao, kéo theo nguy cơ ngập lụt đặc biệt là tại các địa bàn thấp trũng.

Ngoài ra, mưa lớn đã làm đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Roàng bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắt giao thông.

Theo đó, trong sáng 18/10 vào lúc 5h thuỷ điện Hương Điền được lệnh điều tiết lúc với lưu lượng 1100- 2000m3/s ; thuỷ điện Bình Điền được lệnh điều tiết lúc 8h với lưu lượng từ 250- 600 m3/s; Hồ chứa Tả Trạch được lệnh điều tiết lúc 10h với lưu lượng từ 400- 900m3/s. Hiện nay, mực nước trên sông Hương và sông Bồ đang dâng nhanh, vượt mức báo động II. Dự kiến trong trưa nay, sông Bồ sẽ vượt mức báo động III.

Khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Huế nơi tập trung nhiều khu phòng sinh viên đã ngập sâu trong nước

Qua kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương yêu cầu các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo địa phương đề cao trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành, kiên quyết tổ chức sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông, ven phá, trên lồng bè, chòi canh nuôi thủy sản, khu dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt. Triển khai phương án ứng phó mưa lũ tại cấp xã theo phương châm 4 tại chỗ “ Chỉ huy tại chỗ; Lực lượng tại chỗ; Phương tiện, vật tư tại chỗ; Hậu cần tại chỗ”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương (bên trái) đi kiểm tra công tác phòng, ngừa, ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh

Ông Phương cũng yêu cầu các đơn vị chỉ đạo lực lượng cảnh giới tại các điểm có nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở, ngập lụt; cảnh giới, hướng dẫn phương tiện giao thông tại các ngầm, tràn khi xảy ra lũ lụt; quản lý chặt chẽ các ghe, thuyền bãi ngang ven biển, đầm phá và trên các sông; nghiêm cấm người dân đi vào rừng khi có mưa lũ. Đồng thời tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến của mưa lớn, ngập úng và hướng dẫn các biện pháp, kỹ năng ứng phó với thiên tai để chính quyền địa phương và người dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại. Các đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h.

Sáng 18/10, 86/568 trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho học sinh nghỉ học. Sở GD&ĐT cũng thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ chiều nay để tránh lũ

Tại Quảng Trị, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh này cho biết, trong 24 giờ qua, địa phương này có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 50-110mm, một số nơi cao hơn như Tà Rụt 139mm, A Bung 151mm, Mỹ Chánh 168mm, Tà Long 213mm, đập thủy điện La Tó 214mm.

Tại Quảng Trị, từ tối 17/10 đến sáng 18/10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về đã gây ngập lụt cục bộ, nhiều tuyến đường giao thông, khu dân cư bị chia cắt

Tại các huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông, xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to làm nước sông dâng cao, chia cắt nhiều tuyến đường nội thôn, đường vào trung tâm xã.

Quốc lộ 15D nối đường Hồ Chí Minh lên cửa khẩu La Lay bị nước lũ chia cắt

Tại huyện Đakrông, các điểm cầu tràn thôn Ly Tôn, Tà Lao xã Tà Long; thôn Đá Đỏ, xã Ba Nang ngập sâu từ 80 cm đến trên 1m; cầu tràn Kỳ Ne-A Ngo, Tà Rụt-A Ngo, A Ngo-A Bung ngập sâu gần 1m; cầu tràn A Ngo-A Bung trên tuyến đường 15D nối cửa khẩu quốc tế La Lay với Đường Hồ Chí Minh ngập trên 1m. Tuyến đường A Vao bị sạt lở đất gây ách tắc giao thông. Tại huyện Hướng Hóa, 5 điểm tràn trên địa bàn 2 xã A Dơi, Ba Tầng ngập từ 0,5 đến 1m; các cầu tràn tại các xã Thanh, Thuận, Lìa... đã ngập trên 0,5 m.

Lực lượng chức năng Quảng Trị cảnh báo cấm đường, túc trực tại các điểm ngập lụt

Còn tại huyện Hướng Hóa có 2 vị trí ngầm tràn bị ngập từ 0,5m - 1m. Tại Huyện Hải Lăng, một số tuyến đường xóm, liên xã ở xã Hải Phong, Hải Sơn, Hải Chánh, Hải Trường, Hải Lâm, Hải Định và thị trấn Diên Sanh bị ngập khoảng từ 0,2 - 0,8m. Hiện nay, để đảm bảo an toàn, các địa phương đã triển khai lực lượng xung kích, Công an, Bộ đội Biên phòng tổ chức canh gác, đồng thời gắn biển cảnh báo tại các điểm bị ngập.