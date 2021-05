Quý 1, Petrolimex báo lãi trước thuế 1.013 tỷ đồng

Theo đó, PLX ghi nhận doanh thu bán hàng quý 1/2021 đạt 38.247 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ (38.477,7 tỷ đồng); trong kỳ giá vốn hàng bán giảm so với cùng kỳ nên lợi nhuận gộp tăng mạnh từ gần 450 tỷ lên 3.394 tỷ đồng;

Doanh thu tài chính quý 1/2021 giảm từ 230,3 tỷ còn 210 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm gần 1/2 từ 352 tỷ xuống 186 tỷ đồng; lãi từ các công ty liên kết tăng từ 134 tỷ lên 170 tỷ đồng.

Trong kỳ, PLX ghi nhận chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ lần lượt là 2.422 tỷ và hơn 181 tỷ đồng.

Kết quả, PLX báo lãi trước thuế quý 1/2021 đạt gần 1.013 tỷ đồng, con số này cao hơn con số công bố tại Đại hội cổ đông thường niên cuối tháng 4 vừa qua (900 tỷ) - trong khi cùng kỳ, PLX báo lỗ 1.700 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1/2021 của PLX đạt 736 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ hơn 1.813 tỷ đồng.

Theo giải trình của PLX, Quý 1/2021 dịch Covid-19 đã được kiểm soát, đồng thời giá dầu thế giới (WTI) có xu hướng tăng đều từ 47,62 USD/thùng đầu năm lên 59,16 USD/thùng vào thời điểm cuối quý 1 (tương ứng tăng 20%) nên hoạt động kinh doanh xăng dầu có lãi. Trong khi cùng kỳ 2020, giá dầu WTI giảm mạnh và liên tục chỉ còn 20,48 USD/thùng (giảm 66% trong quý) đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá vốn hàng bán quý 1/2020 với phát sinh 1.500 tỷ đồng trải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối kỳ theo quy định.

Bên cạnh đó, một số công ty con của tập đoàn có lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm trước, trong đó công ty nhiên liệu bay quý 1/2021 lợi nhuận chỉ đạt 24% so với cùng kỳ 2020 do thời điểm này năm ngoái các hãng hàng không vẫn hoạt động ổn định.

Sang năm 2021, PLX dự kiến doanh thu đạt 135.200 tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm trước và lợi nhuận trước thuế đạt 3.360 tỷ đồng, tăng 140,2% so với thực hiện trong năm 2020; cổ tức tối thiểu là 12% cho cổ đông. Như vậy, hết quý 1, PLX đã hoàn thành 28,3% kế hoạch doanh thu và 30% kế hoạch lợi nhuận.

Tại thời điểm 31/3/2021, tổng tài sản của Petrolimex tăng hơn 3.400 tỷ so với đầu năm từ 61.106 tỷ lên 64.512 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng hơn 1.000 tỷ so với hồi đầu năm lên hơn 10.400 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng hơn 800 tỷ lên 3.588 tỷ đồng.

Theo công bố từ SSI Research, PLX gần đây đã bán 25 triệu cổ phiếu quỹ cho ENEOS với giá trung bình là 57.057 đồng/ cổ phiếu, thu về 1.426 tỷ đồng. Sau thương vụ này, ENEOS đã tăng sở hữu tại PLX từ 9% lên 11%.



PLX ước tính bán 50 triệu cổ phiếu quỹ còn lại, tương đương 4% số lượng cổ phiếu đang lưu hành trong thời gian tới.

Về việc thoái vốn khỏi PGB, PLX đang làm việc với một đối tác tư vấn để ước tính giá hợp lý của PGB. Công ty dự kiến sẽ hoàn tất việc thoái 40% cổ phần tại PGB vào năm 2021, thông qua hình thức đấu giá công khai.

Đồng thời, PLX có thể hưởng lợi từ Nghị định 83 sửa đổi có thể thay đổi khoảng thời gian giữa hai đợt điều chỉnh giá xăng dầu liên tiếp từ 15 ngày như hiện tại còn 10 ngày, và giảm số ngày tồn kho cần thiết từ 30 ngày xuống 20 ngày. Điều này sẽ giúp các nhà bán lẻ xăng dầu điều chỉnh giá bán phù hợp hơn với diễn biến thị trường và chi phí đầu vào, đồng thời tạo điều kiện cho các nhà phân phối xăng dầu giảm dự trữ hàng tồn kho.