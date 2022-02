Quỹ đầu tư nhà nước Trung Quốc “giải cứu” cổ phiếu doanh nghiệp trong nước niêm yết ở Mỹ?

Cổ phiếu Trung Quốc niêm yết tại Mỹ đã nhận được một “mũi tiêm trợ lực” rất cần thiết vào ngày 8/2, khi các quỹ nhà nước Trung Quốc được cho là mua vào các cổ phiếu này tại thị trường trong nước nhằm ngăn đà sụt giảm ngày càng mạnh trong những tuần gần đây.

Chứng chỉ lưu ký tại Mỹ của các cổ phiếu công nghệ vốn hoá lớn của Trung Quốc đồng loạt tăng mạnh, như hai hãng thương mại điện tử Alibaba Group Holding Ltd. và Pinduoduo Inc. tăng tương ứng 6,2% và 13%. Cổ phiếu công ty gọi xe DiDi Global Inc., công cụ tìm kiếm Baidu Inc. và công ty bán lẻ trực tuyến JD.com Inc. đồng loạt tăng từ 3% trở lên.

Giới thạo tin trên thị trường nói rằng một nhóm quỹ đầu tư có sự hậu thuẫn của Chính phủ Trung Quốc, thường được gọi là “đội quốc gia”, đã tiến hành một cuộc “giải cứu” đối với các cổ phiếu nói trên.

Đợt mua diễn ra đúng lúc thị trường chứng khoán Trung Quốc mở cửa trở lại sau một tuần đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán. Trước kỳ nghỉ, chỉ số tham chiếu của chứng khoán Trung Quốc đã rơi vào trạng thái thị trường đầu cơ giá xuống (bear market) do lo ngại về sự giảm tốc của nền kinh tế và những đợt bùng dịch Covid-19 mới.

Cổ phiếu Trung Quốc niêm yết tại Mỹ tăng mạnh sau khi "đội quốc gia" tiến hành mua vào ở thị trường đại lục.

Giới đầu tư tại Mỹ kỳ vọng rằng sự hỗ trợ mới từ các quỹ nhà nước Trung Quốc sẽ giúp đảo ngược sự sụt giảm đã kéo dài cả năm qua của các cổ phiếu Trung Quốc niêm yết ngoài thị trường Trung Quốc đại lục. Nasdaq Golden Dragon China Index, chỉ số đo giá cổ phiếu của các công ty Trung Quốc niêm yết trên các sàn giao dịch ở Mỹ - đã giảm 59% kể từ mức kỷ lục thiết lập trong năm ngoái. Trong đó, chỉ số này đã giảm 5% từ đầu năm đến nay. Trong phiên ngày 8/2, chỉ số tăng 3,9%, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ phiên tăng 10% vào cuối tháng 1.

“Vận đen” của cổ phiếu Trung Quốc niêm yết tại Mỹ xuất phát từ một số nguyên nhân, bao gồm việc Bắc Kinh siết chặt việc giám sát các công ty tư nhân lớn của nước này, đặc biệt là các hãng công nghệ; kinh tế Trung Quốc có nhiều dấu hiệu giảm tốc gần đây; và mối quan hệ Mỹ-Trung tiếp tục căng thẳng trong nhiệm kỳ cầm quyền của Tổng thống Joe Biden.

Căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington tiếp tục bị đẩy lên cao sau khi Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đưa thêm 33 thực thể Trung Quốc vào danh sách “chưa xác minh được chủ sở hữu”. Danh sách này, khác với “danh sách thực thể”, đòi hỏi các đơn vị có tên phải xin cấp giấy phép bổ sung mới được mua hàng hoá của các công ty Mỹ.

Chứng chỉ lưu ký tại Mỹ của Wuxi Biologics Cayman Inc. giảm 16% trong phiên ngày 8/2, sau khi công ty bị đưa vào danh sách nói trên. Cổ phiếu công ty này niêm yết tại thị trường Hồng Kông cũng bị tạm ngừng giao dịch.