Quỹ ngoại T. Rowe Price Associates Inc quay lại làm cổ đông lớn của PNJ

Ngày 13/8, T. Rowe Price Associates Inc và nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan đã mua 525.300 cổ phiếu PNJ.

Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.

T.Rowe Price Associates, Inc vừa có báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu PNJ của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận.

Theo đó, vào ngày 13/8, T. Rowe Price Associates Inc và nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan đã mua 525.300 cổ phiếu. Qua đó, nâng sở hữu tại PNJ từ 25.441.296 cổ phiếu, chiếm 4,97% lên 25.966.596 cổ phiếu, chiếm 5,07% và quay lại làm cổ đông lớn của PNJ.

Trước đó vào ngày 24/7/2026, nhóm 18 nhà đầu tư nước ngoài có liên quan do T. Rowe Price Associates đại diện đã bán ra 5.688.065 cổ phiếu PNJ và giảm tỷ lệ sở hữu từ 19,753,231 cổ phiếu, chiếm 5,79% xuống còn 25.441.296 cổ phiếu, chiếm 4,97%. Qua đó mất tư cách cổ đông lớn vào ngày 24/7.

Theo giới thiệu, T. Rowe Price Associates Inc là một công ty quản lý quỹ đầu tư toàn cầu lớn được thành lập 1937 bởi Thomas Rowe Price Jr, có trụ sở chính đặt tại Baltimore, Maryland, Mỹ. Công ty cung cấp các quỹ hỗ trợ, dịch vụ tư vấn phụ, kế hoạch hưu trí và quản lý danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trên toàn thế giới.

Được biết, ngày 24/4/2026 PNJ đã phân phối 170.572.852 cổ phiếu cho 13.989 cổ đông để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 2:1. Qua đó, nâng tổng lượng chứng khoán đăng ký từ khoảng 341,32 triệu lên gần 511,89 triệu cổ phiếu và công ty có 169.559 cổ phiếu quỹ.

Ngày hôm qua (19/8), nhóm nhà đầu tư nước ngoài do Sprucegrove Investment Management Ltd đại diện đã nâng sở hữu tại PNJ từ 24,18 triệu cổ phiếu, chiếm 4,72%, lên 25,81 triệu cổ phiếu, chiếm 5,04%. Qua đó trở thành cổ đông lớn của PNJ từ ngày 14/8 - trong đó, quỹ Vanguard International Value Fund mua vào 1.512.800 cổ phiếu, nâng sở hữu từ 20,35 triệu cổ phiếu, chiếm 4% vốn PNJ, lên 21,86 triệu cổ phiếu, chiếm 4,3%.

Theo giới thiệu, Sprucegrove Investment Management cung cấp dịch vụ quản lý đầu tư trong lĩnh vực chuyên ngành của cổ phiếu quốc tế và toàn cầu, cho các nhà đầu tư tổ chức ở Canada, Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.

Hiện PNJ đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/8/2026 tới. Đại hội dự kiến được tổ chức trong tháng 10/2026. Thời gian và địa điểm cụ thể chưa được PNJ công bố và sẽ được thông báo sau.

Nội dung cuộc họp là thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế. Bên cạnh đó, đại hội cũng sẽ xem xét các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.