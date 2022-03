Ra văn bản khẩn ngăn tình trạng chặn mỏ đất thi công cao tốc Bắc - Nam

Văn phòng Chính phủ ngày 29/3 cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa có chỉ đạo liên quan đến các vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Theo đó, theo ghi nhận trong thời gian gần đây, tình trạng giá nguyên vật liệu tăng cao, người dân cản trở máy móc vào mỏ đất khai thác vật liệu và năng lực một số nhà thầu yếu kém… ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Về vấn đề trên, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, kịp thời xử lý, tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc theo phản ánh nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 là công trình trọng điểm quốc gia, được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, là mong mỏi của nhân dân cả nước.

Thời gian qua, lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành họp giao ban hằng tháng với các địa phương để cùng nhau giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc dự án. Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành.

Liên quan đến vật liệu đất đắp nền đường, theo Bộ Giao thông vận tải, tổng nhu cầu về vật liệu đất đắp nền đường tại dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 ước khoảng 72 triệu m3.

Trong đó, bao gồm khối lượng vật liệu đất được tận dụng (điều phối) từ nền đào khoảng 18,5 triệu m3. Tổng khối lượng vật liệu đất đắp nền đường có nhu cầu lấy từ các mỏ đất (khối lượng sau điều phối) khoảng 53,5 triệu m3.

Trong quá trình thực hiện các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông liên tục gặp vướng mắc về nguồn cung ứng vật liệu xây dựng do việc triển khai đồng loạt các dự án thành phần. Nhu cầu vật liệu đất đắp tăng đột biến, dẫn đến tình trạng khan hiếm làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

Vì vậy, Chính phủ ban hành 2 Nghị quyết về cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác, nâng công suất khai thác các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho dự án.

Đến nay, dự án cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 vẫn còn thiếu 6,53 triệu m3 đất đắp tại 5 dự án thành phần, trong đó có 3/4 đoạn tuyến dự định cán đích cuối năm nay thiếu 3,43 triệu m3.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 và Nghị quyết số 133/NQ-CP ngày 19/10/2021 về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020, các địa phương triển khai thực hiện nâng công suất khai thác và cấp phép bổ sung.

Phó Thủ tướng giao các địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả 2 Nghị quyết này với mục tiêu từ nay đến cuối năm 2022 hoàn thành 361 km đường cao tốc, đưa vào khai thác, sử dụng.

Theo đó, 4 dự án phải khánh thành cuối năm nay bao gồm đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Giây.

Bên cạnh đó, theo ghi nhận tại khu vực mỏ đất trên dãy núi Đại Huệ, đoạn cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt đi qua tỉnh Nghệ An, nhiều người ở xóm Phúc Điền, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên dựng lán, chặn ngay cửa mỏ đất liên quan đến triển khai dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng tại xã Hưng Tây, do Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân Hoàn vũ Nghệ An làm chủ đầu tư. Vì vậy, Công ty TNHH Hòa Hiệp, nhà thầu thi công không thể khai thác và vận chuyển đất ra dự án.