Richy Group: 25 năm làm nên thương hiệu bánh Việt bằng khát vọng vươn tầm thế giới

5 dòng sản phẩm chủ lực đồng loạt đạt Thương hiệu Quốc gia 2026, ghi dấu chặng đường trong hành trình 25 năm Công ty Cổ phần Richy Group (Richy Group) phát triển sản phẩm Việt.

Từ nền tảng phân phối nhập khẩu, Richy từng bước mở rộng đầu tư công nghệ, hạ tầng sản xuất… hình thành năng lực cạnh tranh dựa trên chính sản phẩm do doanh nghiệp phát triển và sản xuất.

KHỞI NGUỒN MỘT KHÁT VỌNG VIỆT

Những năm Việt Nam bắt đầu mở cửa, ông Trần Sỹ Trực, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Richy Group, đã có bốn năm làm việc tại Malaysia. Đây cũng là thời điểm ông có cơ hội quan sát cách một nền kinh tế chuyển từ thay thế nhập khẩu sang phát triển sản xuất hướng xuất khẩu, với chính sách ngày càng chú trọng đầu tư, công nghệ và năng lực sản xuất.

Với nhà sáng lập Richy Group, những thay đổi này cho thấy một điều quan trọng: muốn sản phẩm đi xa, doanh nghiệp phải có năng lực sản xuất đủ mạnh để chủ động tạo ra sản phẩm và đáp ứng thị trường. Trở về Việt Nam, ông nhìn thấy một khoảng cách khác. Nhu cầu tiêu dùng đã hiện hữu, nhưng năng lực sản xuất trong nước còn hạn chế. Những hộp bánh kẹo ngoại mang về làm quà khi ấy “có tiền cũng khó mua”, đặt ra một câu hỏi lớn hơn chuyện kinh doanh: tại sao những sản phẩm gần gũi với đời sống người Việt vẫn phải nhập khẩu?

Ông Trần Sỹ Trực - Nhà Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Richy Group.

Từ câu hỏi đó, vị thuyền trưởng của Richy Group xác lập một nguyên tắc kinh doanh ngay từ những ngày đầu xây dựng: thương mại tạo ra doanh thu, nhưng sản xuất tạo ra năng lực cạnh tranh. Và Richy Group chọn đi từ khâu khó hơn: làm chủ sản phẩm, công nghệ và sản xuất, để từ một doanh nghiệp đưa hàng về Việt Nam trở thành doanh nghiệp tự chủ sản xuất và đưa sản phẩm Việt ra thế giới.

Khởi đầu với mảng phân phối hàng nhập khẩu, Richy Group tiếp cận các đầu mối bán buôn trên phố Hàng Buồm (Hà Nội) để chào hàng, từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh. Mô hình kinh doanh thương mại nhanh chóng tạo ra nguồn doanh thu, đồng thời giúp doanh nghiệp hiểu sâu hơn thị trường: khẩu vị người Việt thay đổi ra sao và khoảng trống nào vẫn chưa được đáp ứng bởi sản phẩm trong nước?

Nhưng ngay khi mảng kinh doanh thương mại đang mang lại nguồn lợi nhuận tốt, Richy Group lại đưa ra quyết định bước ngoặt: rời “vùng an toàn” để chuyển hướng sang tự sản xuất, làm chủ “chiếc bánh của người Việt”.

Hành trình ấy được hiện thực hóa qua từng cột mốc: Năm 2011, Richy Group bắt đầu sản xuất bánh gạo, đặt viên gạch đầu tiên cho năng lực sản xuất riêng. Sau đó, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng các dây chuyền sản xuất bơ trứng, yến mạch, từng bước hoàn thiện năng lực công nghệ và chuỗi sản xuất. Đằng sau mỗi khoản đầu tư là một lựa chọn dài hạn: xây dựng năng lực cốt lõi để chủ động từ sản phẩm, chất lượng đến thị trường.

Không chạy theo lợi nhuận thương mại ngắn hạn, thế hệ sáng lập Richy Group xác định phải xây năng lực sản xuất thay vì chỉ dừng ở vai trò phân phối. Doanh nghiệp không ngừng đầu tư vào R&D, nhà máy và chuỗi cung ứng, hình thành hệ thống sản xuất tại hai miền Miền Nam và Miền Bắc với tổng diện tích 60.600 m², 31 dây chuyền và công suất hơn 70.000 tấn/năm. Nền tảng này giúp Richy Group chủ động phát triển sản phẩm, kiểm soát chất lượng, tổ chức sản xuất ở quy mô lớn, tạo sức cạnh tranh ngay trên sân nhà.

CÔNG THỨC THẾ GIỚI, BẢN SẮC VIỆT: BẢO CHỨNG TỪ 5 SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

Năng lực sản xuất được củng cố cũng đặt Richy Group trước yêu cầu nâng cấp bài toán thương hiệu: từ tạo ra sản phẩm đến xây dựng danh mục có sức cạnh tranh riêng. Đây là cơ sở để doanh nghiệp phát triển các nhãn hiệu theo từng phân khúc, mở rộng giá trị thương hiệu từ nền tảng sản xuất đến vị thế của sản phẩm trên thị trường.

Với cột mốc 5 dòng sản phẩm chủ lực Karo, Kenju, Jinju, Peppie và Majestic đồng loạt được vinh danh Thương hiệu Quốc gia 2026 chính là câu trả lời cho chiến lược đầu tư bài bản cùng triết lý kinh doanh tiên phong và sáng tạo suốt 25 năm. Mỗi nhãn hiệu trong hệ sinh thái giữ vai trò riêng biệt, tạo nên sức mạnh tổng hòa cho thương hiệu.

Richy mang sản phẩm Việt vươn tầm quốc tế.

Bắt đầu bằng việc Việt hóa một trải nghiệm quốc tế, Karo tạo nên cú đột phá khi kết hợp nền bánh waffle chuẩn Âu với trứng tươi, sợi gà và nước mắm truyền thống, định hình dòng bánh tươi chà bông mặn - ngọt khác biệt, chạm đúng khẩu vị người Việt.

Nhắm vào tinh thần đổi mới trải nghiệm bánh quy, Kenju tái định nghĩa thói quen thưởng thức truyền thống bằng sự sánh đôi giữa vỏ bánh giòn rụm và nhân nougat dẻo dai, cùng các dòng bánh mỏng đa dạng hương vị, mang lại cảm hứng trẻ trung và hiện đại.

Sự sáng tạo về hình thức lẫn kết cấu được thể hiện rõ nét ở Jinju, dòng bánh gạo Á Đông gây ấn tượng thị giác nhờ kỹ thuật phủ topping hương vị trực tiếp trên bề mặt, tạo nét chấm phá bắt mắt trên nền bánh xốp nhẹ, giòn tan.

Trong khi đó, Peppie đảm nhận vai trò nâng tầm trải nghiệm thưởng thức bánh pie khi chỉn chu trong từng nốt hương vị, kết cấu kem cho tới quy cách đóng gói, biến chiếc bánh nhỏ thành cầu nối gắn kết gia đình Việt.

Mảnh ghép hoàn thiện hệ sinh thái gọi tên Majestic - sản phẩm đưa trải nghiệm cao cấp đến gần hơn với người Việt. Nhờ chủ động năng lực sản xuất trong nước, Majestic nâng tầm dòng cookies bơ, trứng, sữa phong cách châu Âu thành món quà biếu tinh tế, chuẩn mực nhưng với mức giá vô cùng hợp lý.

Với 5 dòng sản phẩm được công nhận Danh hiệu Thương hiệu Quốc gia chính là quả ngọt từ hành trình 25 năm chuyển dịch chiến lược của Richy Group, khẳng định bước tiến vững chắc từ một đơn vị phân phối trở thành thương hiệu sản xuất bánh kẹo uy tín. Từ khát vọng tự tay làm nên chiếc bánh cho người Việt năm xưa, mốc son 25 năm chính thức đánh dấu bước ngoặt mở ra giai đoạn phát triển mới. Lấy Thương hiệu Quốc gia làm bệ phóng, Richy tự tin bước vào cuộc đua toàn cầu, mang những sản phẩm do người Việt làm chủ vươn tầm thế giới.