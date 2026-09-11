Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng: Nguy cơ “tiếp tay” cho tội phạm

Cơ quan tố tụng TP Đà Nẵng vừa truy tố 97 bị can trong đường dây mua bán trái phép hơn 6.000 thông tin tài khoản ngân hàng; lập “doanh nghiệp ma” để mở thông tin tài khoản ngân hàng doanh nghiệp. Các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến nhiều loại tội phạm như: lừa đảo, trốn thuế, đánh bạc, chuyển tiền trái phép, rửa tiền…

Các hành vi vi phạm trong mở, sử dụng tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt hành chính và xử lý hình sự theo các quy định của pháp luật. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Ngày 11/9, Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng đã ban hành cáo trạng truy tố đối với 97 bị can trong vụ án Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, Rửa tiền, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức…

MUA BÁN HƠN 6.000 THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG TRÁI PHÉP

Đây là vụ án liên quan đến việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, làm giả con dấu, tài liệu với số lượng lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng cấu kết, lôi kéo với nhau để tạo thành đường dây tội phạm xảy ra trên địa bàn TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo cáo trạng, từ năm 2022-2023, bị can Đoàn Việt Hà (SN 1994, ở Hà Nội) và đồng phạm mua bán trái phép 3.750 thông tin ngân hàng cá nhân, làm giả 25 căn cước công dân giả của các cá nhân để bán thông tin cho các đối tượng ở Campuchia.

Còn bị can Bùi Trọng Tấn (SN 1991, ở Quảng Trị) và đồng phạm mua bán trái phép khoảng 6.000 thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân, làm giả 500 căn cước công dân của các cá nhân bán thông tin tài khoản ngân hàng.

Đặc biệt, nhóm bị can Bùi Trọng Tấn cũng làm giả 90 bộ hồ sơ đăng ký thành lập “doanh nghiệp ma”, mở 670 thông tin tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để bán cho các đối tượng ở Campuchia.

Từ đó, các đối tượng ở Campuchia sử dụng thông tin tài khoản ngân hàng để giao dịch nhằm che giấu nguồn tiền phạm tội. Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đã giao dịch chuyển qua các tài khoản ngân hàng “doanh nghiệp ma” (do bị can Tấn và đồng phạm thực hiện) là hơn 61 tỷ đồng và 602.326 USD.

Trong vụ án này, Viện kiểm sát còn làm rõ bị can Trang Quang Trung (SN 1989, ở Đà Nẵng) còn cấu kết với một số bị can là nhân viên ngân hàng nhằm theo dõi dòng tiền ra – vào các tài khoản ngân hàng doanh nghiệp.

Hành vi này giúp sức cho các bị can trong vụ án thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng doanh nghiệp (bằng cách thay đổi tên người đại diện theo pháp luật, thay đổi số điện thoại đăng ký internetbanking/mobilebanking).

Từ đó, các bị can có thể chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng, sử dụng các tài khoản này để bán cho các đối tượng ở Campuchia… nhằm hưởng lợi số tiền bất chính.

Theo Viện kiểm sát, đặc điểm dễ nhận thấy là các tài khoản ngân hàng này đều phát sinh các giao dịch có giá trị lớn, tần suất giao dịch liên tục, cả ngày lẫn đêm. Các giao dịch không ghi rõ nội dung, tiền chuyển vào tài khoản rồi chuyển ra liên tục, không duy trì số dư tài khoản. Đơn cử như có tài khoản P.V.H trong 3 tháng giao dịch số tiền hơn 964 tỷ đồng.

CẢNH BÁO CÁC VI PHẠM PHÁP LUẬT "TIẾP TAY " CHO TỘI PHẠM

Vụ án trên cho thấy mức độ và cách thức tinh vi từ các hành vi "tiếp tay" mua bán thông tin tài khoản ngân hàng.

Theo Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an, hiện nay hành vi lợi dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật diễn ra rất phức tạp, quy mô ngày càng lớn, phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, phức tạp có tính chất tổ chức, xuyên biên giới… gây thiệt hại lên đến hàng ngàn tỷ USD, rất khó để thu hồi.

Đặc biệt, các hành vi sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi phạm tội ngày càng tinh vi, phức tạp liên quan đến các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia do tính chất không biên giới của hệ thống Mobile Banking, Internet Banking, app ngân hàng số/ví điện tử, các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số.

Tốc độ xử lý các giao dịch ngày càng nhanh của hệ thống công nghệ thông tin dẫn đến dòng tiền được luân chuyển với tốc độ rất nhanh, trên diện rộng.

Các đối tượng cũng lợi dụng các kẽ hở bảo mật, tính “ẩn” của cá nhân trên không gian mạng, che giấu tung tích để xâm nhập từ xa chiếm đoạt quyền điều hành, chiếm đoạt tài sản trong tài khoản khách hàng, tống tiền các cá nhân, tổ chức; sử dụng tính năng tự động trích tài khoản để luân chuyển dòng tiền ngay khi có tiền vào tài khoản…

Theo đó, các hành vi vi phạm pháp luật phổ biến hiện nay thông qua tài khoản ngân hàng liên quan đến nhiều loại tội phạm như: lừa đảo, trốn thuế, đánh bạc, chuyển tiền trái phép, rửa tiền…

Để thực hiện các hành vi này, các đối tượng thường sử dụng các phương thức, thủ đoạn như sử dụng giấy tờ giả để mở tài khoản ngân hàng; mua, bán, mượn, thuê tài khoản hoặc sử dụng các tài khoản cá nhân/tổ chức làm trung gian luân chuyển nguồn tiền bất hợp pháp hoặc hợp thức hóa mục đích vay vốn, phát hành trái phiếu, cổ phiếu…

Theo Cục An ninh kinh tế, các hành vi vi phạm trong việc mở, sử dụng tài khoản có thể bị xử phạt hành chính và xử lý hình sự theo Điều 291 Bộ luật Hình sự 2015 (Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Do đó, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Các thông tin như căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ email, dữ liệu khuôn mặt, tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc tài khoản thanh toán quốc tế… đều có thể trở thành căn cứ để xác minh trách nhiệm liên quan.