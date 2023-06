SAM Holdings chính thức thoái toàn bộ vốn tại Sudico

CTCP SAM HOLDINGS (mã SAM-HoSE) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã SJS-HOSE).

Theo đó, SAM Holdings thông báo đã bán hết 377.600 cổ phiếu SJS để giảm sở hữu từ 0,33% về còn 0% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 12/6.

Được biết, SAM Holdings là tổ chức liên quan ông Bùi Quang Bách, thành viên HĐQT tại Sudico và ông Phương Xuân Thụy, thành viên HĐQT tại Sudico.

Trước đó, CTCP Chứng khoán Quốc Gia, tổ chức liên quan của ông Bùi Quang Bách, thành viên HĐQT tại Sudico cũng vừa bán ra 1.600.000 cổ phiếu trong tổng đăng ký 2.113.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 1,84% về còn 0,44% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ ngày 24/4 đến ngày 19/5. Nguyên nhân Chứng khoán Quốc Gia không bán hết lượng cổ phiếu đăng ký do diễn biến thị trường chưa thuận lợi.

Mới đây, ngày 8/6, Sudico vừa bổ nhiệm ông Đỗ Trọng Quỳnh (1962) vào vị trí Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Quỳnh có trình độ Kỹ sư Xây dựng, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh và chức vụ trước khi được bổ nhiệm là thành viên HĐQT tại CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 và ngày 12/6, Sudico đã bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Ninh vào trị trí Giám đốc Tài chính Công ty.

Được biết, ông Nguyễn Hải Ninh sinh năm 1973, trình độ cử nhân Kế toán – Tài chính, cử nhân Ngoại Ngữ, và Thạc sĩ Kế toán – Tài chính. Trước khi được bổ nhiệm, ông Nguyễn Hải Ninh giữ chức Giám đốc Tài chính CTCP Tập đoàn HDMON.

Kết thúc quý 1/2023, Sudico ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 54,4 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ (192 tỷ) và lợi nhuận trước thuế ghi nhận 17 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 13 tỷ, giảm so với cùng kỳ. SJS cho biết lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng đạt hơn 16 tỷ, cao gấp đôi so với cùng kỳ do công ty phát sinh khoản hoàn nhập dự phòng đầu tư vào công ty liên kết, còn trên BCTC hợp nhất thấp hơn so với cùng kỳ là do trong quý 1/2023, phát sinh khoản lỗ của các công ty con.

Năm 2023, Sudico đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 1.145 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 320 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2023, với lợi nhuận trước thuế đạt 17 tỷ đồng, Công ty mới hoàn thành 5,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/6, cổ phiếu SJS tăng 50 đồng lên 42.600 đồng/cổ phiếu.