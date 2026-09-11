Sắp diễn ra FBC ASEAN 2026 - Triển lãm Giao thương Quốc tế ngành Chế tạo lần thứ 10

Với chủ đề “Gắn kết ngành Chế tạo - Vững chắc tương lai xanh”, Triển lãm Giao thương Quốc tế ngành Chế tạo lần thứ 10 ((FBC ASEAN 2026) hướng tới xây dựng một hệ sinh thái kết nối toàn diện cho ngành sản xuất, nơi doanh nghiệp không chỉ giới thiệu sản phẩm và năng lực mà còn trực tiếp tìm kiếm khách hàng, nhà cung cấp, công nghệ, giải pháp sản xuất và các cơ hội hợp tác lâu dài.

Thông tin triển lãm giao thương quốc tế ngành chế tạo lần thứ 10.

FBC ASEAN 2026 diễn ra từ 16 – 18/ 9 tới tại Sảnh 5 và Sảnh 6, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), đánh dấu bước phát triển mới về quy mô khi diện tích trưng bày dự kiến đạt 20.000 m2, với gần 1.000 gian hàng và khoảng 30.000 lượt khách tham quan, gấp đôi quy mô tổ chức năm 2025.

Sự kiện quy tụ doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực của chuỗi sản xuất và công nghiệp hỗ trợ, từ cơ khí chế tạo, linh kiện, khuôn mẫu, nguyên vật liệu, điện - điện tử, máy móc, thiết bị, tự động hóa đến các giải pháp công nghệ và hỗ trợ vận hành nhà máy.

Triển lãm lần này tiếp tục có sự phối hợp của Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VASI) và Công ty Cổ phần NC Network Vietnam - mạng lưới kết nối doanh nghiệp rộng lớn tại Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan và các thị trường khác, cùng nền tảng kết nối kinh doanh EMIDAS trong công tác tổ chức, kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm khách hàng, nhà cung cấp và đối tác phù hợp không chỉ trong thời gian diễn ra triển lãm mà còn trước và sau sự kiện.

Với sự tham gia của các doanh nghiệp Việt cùng cộng đồng doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Singapore, và các vùng lãnh thổ khác…, Triển lãm được kỳ vọng sẽ tạo nên một không gian giao thương quốc tế, mở rộng cơ hội tiếp cận chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam.

MỞ RỘNG CƠ HỘI GIAO THƯƠNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP

Không chỉ mở rộng về quy mô, FBC ASEAN 2026 còn tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao thương thực chất giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Trên cơ sở thông tin doanh nghiệp đăng ký trước, Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ kết nối và sắp xếp các cuộc gặp giao thương 1-1 dựa trên nhu cầu thực tế của từng bên.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là Buyer Matching Area, khu vực dành riêng cho các nhà mua hàng có nhu cầu tìm kiếm nhà cung cấp. Tại đây, doanh nghiệp sản xuất có thể tiếp cận trực tiếp nhu cầu mua hàng, trao đổi về năng lực, yêu cầu kỹ thuật, sản lượng, tiêu chuẩn chất lượng và khả năng hợp tác. Với định hướng trở thành một “One-stop Sourcing Hub” (Trung tâm kết nối và tìm kiếm nguồn cung toàn diện) cho ngành chế tạo, Triển lãm tạo điều kiện để doanh nghiệp trong cùng một điểm đến có thể tìm kiếm nhà cung cấp mới, tiếp cận khách mua, trao đổi nhu cầu gia công OEM/ODM, cập nhật công nghệ, máy móc - thiết bị và mở rộng mạng lưới hợp tác trong chuỗi cung ứng Việt Nam - Nhật Bản - ASEAN.

Bên cạnh khu triển lãm chung, FBC ASEAN 2026 còn phát triển các khu chuyên đề nhằm mở rộng kết nối sang những lĩnh vực đang có tiềm năng tăng trưởng mạnh như: Khu Triển lãm sản xuất điện tử tích hợp và kết nối chuỗi cung ứng - IEMS, được tổ chức bởi Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam; Khu Kết nối Hệ sinh thái Chuỗi cung ứng UAV ASEAN 2026, là cầu nối giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực UAV/Drone với cộng đồng doanh nghiệp cơ khí chính xác, điện - điện tử, vật liệu, cảm biến, pin, động cơ, phần mềm, tự động hóa và các ngành công nghiệp hỗ trợ liên quan. Thông qua đó, các năng lực sản xuất hiện có của doanh nghiệp Việt có thêm cơ hội tiếp cận các chuỗi cung ứng mới gắn với UAV, hàng không, công nghệ cao và nền kinh tế tầm thấp.

HỆ THỐNG HỘI THẢO VÀ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGÀNH ĐA DẠNG

Lịch trình hội thảo FBC Asean 2026.

Song song với hoạt động triển lãm và giao thương, FBC ASEAN 2026 sẽ tổ chức chuỗi hội thảo, diễn đàn và chương trình chuyên ngành, dự kiến xuyên suốt ba ngày.

Trong 16/9 là hội thảo “Vượt gọng kìm chi phí - Kinh nghiệm thực chiến cho doanh nghiệp sản xuất”, tập trung chia sẻ các kinh nghiệm và giải pháp giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và năng lực cạnh tranh; Hội thảo “Điện tử Việt Nam trong chuỗi cung ứng xanh - Từ tuân thủ ESG, bao bì bền vững đến yêu cầu thị trường toàn cầu”, cập nhật các yêu cầu mới đối với doanh nghiệp điện tử trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng chú trọng yếu tố môi trường, phát triển bền vững và tiêu chuẩn quốc tế.

Ngày 17/9 tiếp tục với hội thảo “Kiến tạo đột phá công nghệ trong kỹ thuật sản xuất” và các hoạt động chuyên môn như Con Quay Đại Chiến VASI 2026; Cuộc thi Khuôn mẫu Việt Nam lần thứ 3 nhằm tạo không gian giao lưu giữa doanh nghiệp, kỹ sư, sinh viên, chuyên gia và các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ…

Đặc biệt, chiều 17/9, VASI sẽ phối hợp cùng DTJ Industrial tổ chức hội thảo “Hệ sinh thái xanh cho công nghiệp hỗ trợ - Nền tảng thu hút FDI thế hệ mới”, tập trung trao đổi về xu hướng FDI thế hệ mới, chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam và những yêu cầu ngày càng cao từ các nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường sản xuất, hạ tầng và hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là phần trình bày của DTJ Industrial về “Mô hình Hệ sinh thái Hạ tầng xanh cho Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam” giới thiệu hướng tiếp cận phát triển hạ tầng công nghiệp xanh, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư và góp phần nâng cao năng lực của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Trong khuôn khổ hội thảo, sẽ diễn ra hoạt động ký kết hợp tác (MOU) giữa Ban Hạ tầng với Ban Bề mặt và các đối tác để mở rộng kết nối giữa các đơn vị trong hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ, hướng tới thúc đẩy hợp tác về hạ tầng, sản xuất và các giải pháp chuyên môn.

Hội thảo “Hệ sinh thái xanh cho công nghiệp hỗ trợ - Nền tảng thu hút FDI thế hệ mới”.

Ngày 18/9/2026: Diễn đàn kết nối chuỗi cung ứng Drone/UAV ASEAN - ASEAN Drone Manufacturing & Supply Chain đây là chương trình đặc biệt FBC ASEAN 2026...

* Thông tin chi tiết về Triển lãm được cập nhật tại website https://fbcasean.vn/ và Fanpage https://www.facebook.com/factory.business.expo.vn/. Thông tin liên hệ Ban Tổ chức: Điện thoại +84-24-3247-4577, Email: fbc_asean@nc-net.vn. Khách tham quan có thể đăng ký trước tại: https://go.ncnetwork.vn/FBC_visitor_application