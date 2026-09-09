Tháo gỡ “nút thắt” vận tải và thanh toán bằng nội tệ để gia tăng xuất khẩu sang Nga
VVũ Khuê
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Dù dư địa hợp tác còn rất lớn nhưng kim ngạch thương mại Việt – Nga vẫn chịu nhiều áp lực từ chi phí logistics, hàng rào kỹ thuật và sự thụ động của doanh nghiệp. Để lấy lại đà tăng trưởng xuất khẩu, hàng loạt giải pháp căn cơ từ tháo gỡ chính sách đến chủ động xúc tiến thị trường cần được cấp bách triển khai...
Theo số liệu mới nhất, trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch
thương mại song phương Việt Nam – Liên bang Nga đạt khoảng 3,24 tỷ USD, tăng
12% so với cùng kỳ. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu đạt khoảng 1,33 tỷ USD
(giảm 4,4%), còn nhập khẩu đạt 1,91 tỷ USD (tăng tới 27,2%). Các nhóm hàng xuất khẩu có tăng trưởng gồm: thủy sản, hàng rau quả,
hạt tiêu, bánh kẹo và sản phẩm ngũ cốc, sản phẩm từ cao su, gỗ và sản phẩm gỗ,
máy vi tính, sản phẩm linh kiện điện tử.
ĐỘNG LỰC LỚN, THÁCH THỨC KHÔNG NHỎ
Dù có
những tín hiệu tích cực dựa trên nền tảng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam -
Liên minh Kinh tế Á - Âu (VN-EAEU FTA),
hai quốc gia vẫn còn một khoảng cách khá xa để đạt mục tiêu nâng kim ngạch
thương mại song phương lên 10 tỷ USD.
Phân tích
về thực trạng này tại cuộc giao ban xúc tiến thương mại quý 2/2026 của Bộ Công
Thương, ông Dương Hoàng Minh, Tham
tán Thương mại Việt Nam tại Nga nhấn mạnh mặc dù đã có nhiều cố gắng, kim ngạch thương mại giữa Việt
Nam và Liên bang Nga vẫn còn rất khiêm tốn.
Về nguyên
nhân khách quan, vận tải vẫn được xem là một trong những trở ngại hàng đầu đối
với doanh nghiệp hai bên, mặc dù phía Nga đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ. Tuyến đường biển từ các cảng của Việt Nam đến cảng
Vladivostok (Nga) nhìn chung chưa thể tối ưu chi phí, giá vận tải còn khá cao
so với tuyến qua kênh đào Suez đến cảng Saint Petersburg trước đây.
Trong khi
đó, việc vận chuyển đường bộ hoặc đường sắt theo hành lang Đông – Tây giữa
Vladivostok và khu vực trung tâm tuy tương đối thuận lợi nhưng đến giai đoạn
mùa đông khắc nghiệt thường xảy ra tình trạng quá tải, khiến thời gian vận
chuyển bị chậm trễ, kéo dài đến nhiều tháng.
Tuyến
đường sắt từ ga Yên Viên qua Trung Quốc đến ga Vorsino của Nga tuy thời gian
tương đối ngắn nhưng chi phí lại quá cao, chỉ phù hợp với các mặt hàng có giá
trị cao hoặc hạn sử dụng ngắn.
Bên cạnh
logistics, vấn đề thanh toán bằng đồng nội tệ RUB - VND dù đang tạo thuận lợi
nhưng vẫn chịu ảnh hưởng lớn bởi biến động tỷ giá giữa RUB, VND với USD. Ngoài ra, việc Nga áp dụng nhiều biện pháp phi thuế
quan như hàng rào về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhãn mác... cũng
làm hạn chế xuất khẩu hàng Việt Nam vào thị trường này.
Về chủ
quan, ông Minh chỉ ra rằng các doanh nghiệp Việt Nam còn rất hạn
chế trong tham gia các triển lãm
chuyên ngành tại Nga. Doanh nghiệp chủ yếu mới tham gia Triển lãm Thực
phẩm (WorldFood Moscow) dưới sự dẫn dắt của Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương), nhưng rất
ít khi chủ động tham gia các hội chợ lớn khác – tiêu biểu như Triển lãm Công
nghiệp Quốc tế thường niên (Innoprom), nơi mở ra rất nhiều cơ hội hợp tác.
Đồng
thời, việc các chuỗi siêu thị nước ngoài tại Nga thường áp dụng phương thức mua
hàng trả chậm từ 30 đến 45 ngày cũng khiến nhiều doanh nghiệp Việt ngần ngại,
chưa mặn mà tham gia. Hiện mới chỉ có một số ít sản phẩm như cà phê, nước
chấm, mì ăn liền của Tập đoàn Masan tiếp cận được hệ thống bán lẻ Magnit của Nga.
GIẢI PHÁP CĂN CƠ
THÁO GỠ "ĐIỂM NGHẼN"
Nhằm gia tăng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Liên
bang Nga trong năm 2026 và các năm tới, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Nga đã đề xuất các
bộ, ngành cần tiếp tục thúc đẩy giải quyết khó khăn về thanh toán song phương; nghiên
cứu triển khai sử dụng rộng rãi thẻ Mir (hệ thống thẻ thanh toán quốc gia của
Nga) tại Việt Nam và thẻ thanh toán của Việt Nam tại Nga nhằm thúc đẩy du lịch
và xuất khẩu tại chỗ.
Cục Xuất nhập khẩu và Vụ Phát triển thị trường nước ngoài cần sớm
đàm phán với EAEU dỡ bỏ hàng rào phòng vệ ngưỡng đối với hàng dệt may, giày dép
của Việt Nam (hiện xuất khẩu dệt may của ta sang Nga mới chỉ chiếm 3–4% tổng
kim ngạch nhập khẩu dệt may của nước bạn). Đồng thời, cần tạo điều kiện thuận
lợi cho các mặt hàng thịt, thủy sản, dược phẩm thâm nhập sâu hơn vào thị trường
Nga và các nước EAEU.
Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp lớn có
kinh nghiệm và thế mạnh về nông sản, thủy sản, dệt may, hàng tiêu dùng... tận
dụng ưu đãi từ Hiệp định Thương mại tự do VN-EAEU FTA và các chính sách ưu đãi đầu tư của
Nga để sang đầu tư sản xuất, phân phối trực tiếp các sản phẩm mang thương hiệu
Việt tại Nga cũng như các nước SNG (Cộng đồng các Quốc gia Độc lập).
Trong bối cảnh đường bay thẳng giữa Hà
Nội, TP. Hồ Chí Minh, Nha Trang đi Moscow đã được kết nối lại hàng ngày, các doanh
nghiệp cần chủ động đăng ký tham gia các triển lãm chuyên ngành về thực phẩm,
đồ uống, dệt may, cơ khí, đồ gỗ, hàng tiêu dùng... để khảo sát thị trường và
tìm kiếm đối tác.
Trước diễn biến khó lường của tình hình xung
đột Nga - Ukraine, ông Minh khuyến nghị các hiệp hội và doanh
nghiệp cần theo dõi sát thị trường để có giải pháp ứng phó phù hợp. Trước khi
ký kết hợp đồng ngoại thương, doanh nghiệp nhất thiết phải tìm hiểu, kiểm tra
kỹ thông tin đối tác (có thể thông qua Thương vụ Việt Nam tại Nga), đặc biệt là
các đối tác tìm kiếm qua internet nhằm tránh rủi ro lừa đảo.
Thương vụ Việt Nam tại Nga đang phối hợp với
Trung tâm Xuất khẩu Nga để tổ chức Festival hàng hóa Nga tại Hà Nội (dự kiến
cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11/2026) và đưa đoàn doanh nghiệp Nga sang tham dự
Triển lãm Vietnam Foodexpo tại TP. Hồ Chí Minh (từ ngày 3-5/11/2026).
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