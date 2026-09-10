VIS: Nền tảng kết nối chuỗi cung ứng thương mại dài hạn

Không rầm rộ với các con số ký kết tại chỗ, Vietnam International Sourcing (VIS) vẫn được những người trong cuộc đánh giá là "vườn ươm" cho các quan hệ thương mại dài hạn. Từ các chuỗi bán lẻ Trung Đông đến nhà buôn hạt điều tại Philippines hay tùy viên thương mại tại châu Âu, tất cả đều tìm thấy ở VIS một nền tảng kết nối thực chất, nơi niềm tin và chuỗi cung ứng được bồi đắp kiên trì qua từng lớp thời gian…
Triển lãm Kết nối Chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (Viet Nam International Sourcing Expo - VIS 2026) do Bộ Công Thương tổ chức, là
lần thứ 04 chuỗi sự kiện này diễn ra kể từ khi ra mắt năm 2023. Với nhiều doanh nghiệp
tham dự đủ ba kỳ, đây không còn là dịp đánh giá một sự kiện đơn lẻ, mà là cơ
hội nhìn lại một quá trình: quy mô đã lớn lên ra sao, chất lượng kết nối thay
đổi thế nào, và quan trọng hơn, hiệu quả thương mại thực sự được tích lũy qua
từng năm ra sao.
NGƯỜI BÁN: TỪ MỤC TIÊU "ĐƯỢC NHÌN THẤY" ĐẾN ĐƠN HÀNG BỀN VỮNG
Với
nhiều doanh nghiệp xuất khẩu, giá trị đầu tiên và dễ nhận thấy nhất của VIS là "được nhìn thấy". Là đơn vị tham dự cả ba kỳ VIS, ông Diệp Nam Hải, Tổng Giám đốc Công
ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), nhận xét VIS 2026 có quy mô lớn hơn, gian hàng và sản phẩm trưng bày phong phú, chuyên nghiệp hơn nhiều so với
trước. Hiệu ứng đến từ hai phía: sau mỗi lần tham dự, lượng đối tác
và khách hàng biết đến doanh nghiệp nhiều hơn, còn doanh nghiệp thì thấy khoản
đầu tư cho gian hàng, sản phẩm trưng bày là xứng đáng, bởi "khách hàng đã biết đến và mình có cơ hội để hợp tác, giao
thương".
"Hội chợ mang tính chất kết nối B2B nên đối tác tìm đến đều có nhu cầu hợp tác thực sự, không phải khách vãng lai. Ngay sáng đầu tiên (ngày 3/9/2026), nhiều khách hàng từ Mỹ, châu Âu và các quốc gia xa xôi đã tìm đến gian hàng Cholimex, phần lớn biết tới sự kiện qua kênh Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài", ông Hải chia sẻ.
Cũng theo ông Hải, khi thương vụ hay cơ quan ngoại giao đứng ra tổ chức sự kiện, đó là một sự bảo đảm về chất lượng, gắn với uy tín quốc gia lẫn uy tín doanh nghiệp. Nhà nước chỉ cần hỗ trợ mở ra cầu nối tiếp cận, phần còn lại doanh nghiệp sẽ tự hoàn thiện chất lượng sản phẩm để chinh phục đối tác. Dư địa kết nối quốc tế tại những sự kiện như VIS vẫn còn rất lớn.
Cholimex
cũng thường xuyên có mặt tại nhiều hội chợ, sự kiện xúc tiến thương mại khác cả ở trong nước và quốc tế. Đây là khoản đầu tư cần
thiết để duy trì tương tác với đối tác cũ và tìm kiếm đối tác mới. Tuy nhiên, so với các hội chợ
thương mại hay triển lãm khác, VIS
có một lợi thế khác biệt, đó là Bộ Công Thương đã tận dụng được các kênh thương vụ tại sứ
quán để mở rộng thêm những kết nối mà bản thân doanh nghiệp khó tự thiết lập. Điều này cho thấy nhà nước ngày càng hỗ trợ sát
sao và tiếp cận đến doanh nghiệp nhiều hơn.
Muốn vươn ra quốc tế, doanh nghiệp phải có trải nghiệm, có thực tế, quan trọng nhất là gặp gỡ trực tiếp (face-to-face) để hiểu rõ thị trường cần gì. Và VIS chính là cầu nối hiệu quả, đúng người, đúng thời điểm.
Những sự kiện giao thương như VIS là kinh nghiệm quý báu cho những doanh nghiệp đã trưởng thành trong nước muốn vươn ra quốc tế.
Đối với doanh nghiệp trẻ, giá trị của VIS lại nằm ở việc buộc doanh nghiệp phải
trưởng thành nhanh hơn. Ông Nguyễn Văn Minh Tâm, đồng sáng lập Công ty Thương mại Thủy sản Alo Fish, cho biết mục tiêu ban đầu khi tham gia VIS 2026 là giúp đội ngũ làm quen với tác phong làm việc và đối tác quốc tế, từ đó chuẩn hóa lại tài liệu, sản phẩm, tiêu chuẩn cũng như quy trình vận hành.
Vì vậy, trong các phiên B2T (doanh nghiệp đối với nhóm), thay vì hỏi “anh cần gì lúc này”, Alo Fish chọn hỏi “anh cần gì trong thời gian tới” và “điểm nghẽn của anh là gì” – một cách tiếp cận hướng đến quan hệ dài hạn thay vì đơn hàng tức thì. Kết quả mang lại “vượt ngoài mong đợi”.
NGƯỜI MUA VÀ HỆ SINH THÁI: MỘT ĐIỂM ĐẾN CHO TOÀN BỘ CHUỖI
CUNG ỨNG
Từ góc độ người mua, các đoàn quốc tế đánh giá cao VIS ở tính "hiệu quả về thời gian". Bà Cherry Nguyễn, Giám đốc Green Farms Philippines — đơn vị 4 lần liên tiếp tham dự VIS theo lời mời của Bộ Công Thương nhận định sự kiện rất hiệu quả nhờ lịch trình kết nối (matching) được thiết kế riêng cho từng buyer (người mua), giúp doanh nghiệp tiếp cận chính xác đối tác mục tiêu mà không mất thời gian tìm kiếm lan man.
Với
bà Cherry Nguyễn, VIS không chỉ là nơi mua sản phẩm mà là cơ hội thiết lập quan
hệ "back-to-back" trong chuỗi cung ứng dài hạn. CEO của Green Farms Philippines cũng đánh giá cao đội ngũ tình
nguyện viên hỗ trợ tại sự kiện: khi thấy lịch của buyer còn trống, các bạn chủ
động hỏi thêm buyer có muốn tìm sản phẩm gì khác không, giúp tối ưu thời gian
bà có tại sự kiện. Ấn tượng đến mức, sau ba năm chỉ đi một mình, năm nay bà
quyết định đưa cả một nhóm doanh nghiệp và những người gốc Việt sinh sống lâu
năm tại Malaysia cùng về tham dự, tận dụng lợi thế vừa hiểu văn hóa, ngôn ngữ
bản địa, vừa là người Việt để kết nối hai bên hiệu quả hơn.
Ở
quy mô lớn hơn, ông Mirash Basher, Giám đốc MAY Exports, Tập đoàn Lulu Hypermarket -
chuỗi bán lẻ đến từ Ấn Độ, có mặt tại VIS từ kỳ tổ chức đầu tiên, cho biết doanh nghiệp ghi nhận "một sự thay đổi rất lớn" qua từng
năm. Xét về mức độ quy tụ nhà cung ứng trong nước, VIS là một trong
những sự kiện tìm nguồn cung tốt nhất tại Việt Nam mà LuLu từng tham gia trên
toàn cầu, bởi phần lớn nhà cung ứng có mặt đều là doanh nghiệp Việt Nam, khác
với nhiều Expo quốc tế khác nơi nhà cung ứng đến từ nhiều quốc gia.
Số
liệu ông đưa ra cho thấy mức độ mở rộng hợp tác cụ thể: khoảng một năm trước,
LuLu nhập khoảng 300 mã sản phẩm (SKU) từ Việt Nam; hiện con số này đã tăng lên
khoảng 800 SKU, tương đương gần 500 sản phẩm mới được đưa vào danh mục trong
khoảng 1 đến 1,5 năm qua. Song song đó, phạm vi hoạt động của LuLu tại Việt Nam
cũng mở rộng, từ chỗ chủ yếu tập trung ở TP. Hồ Chí Minh sang nhận được ngày càng nhiều
lời mời hợp tác từ các địa phương như Đắk Lắk, An Giang, Tiền Giang và Nha
Trang - nơi chính quyền địa phương chủ động mời tập đoàn tới quảng
bá sản phẩm hoặc gặp gỡ trực tiếp nhà cung ứng, nông dân, nhà máy.
Nhìn
từ góc độ tổ chức, ông Vũ Việt Thành, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Bulgaria,
cho rằng sau ba năm, Ban tổ chức đã kết nối được "một hệ sinh thái rất
toàn diện và đầy đủ từ tất cả các khâu", hướng tới mục tiêu giúp doanh
nghiệp trong nước thiết lập một hệ sinh thái cung ứng khép kín.
Đánh giá ban đầu của Ban tổ chức
cho thấy quy mô và chất lượng tổ chức VIS 2026 đã được nâng cao rõ rệt so với các kỳ trước, với những đầu
mối kết nối được chọn lọc, trọng điểm, sát đúng nhu cầu và khả năng cung ứng
thực tế của doanh nghiệp Việt Nam. Điểm mới đáng chú ý nhất của VIS 2026 là sự tham gia lần đầu của các tổ chức tài chính, ngân hàng và 20 địa phương.
Về
phía cầu quốc tế, ông Thành ghi nhận sự trở lại và mở rộng mạnh mẽ của các tập
đoàn phân phối hàng đầu thế giới, bên cạnh những tên tuổi quen thuộc như
Walmart, H&M, Aeon, Lotte, Central Group, Mega Market, LuLu là các thương
hiệu mới như Target, Woolworths, Metro và Sam's Club của Trung Quốc.
Dù các tập
đoàn hiếm khi chia sẻ trực tiếp việc đã ký được hợp đồng ngay tại sự kiện hay
chưa, thương vụ vẫn nắm bắt được nhiều thương vụ lớn được tận dụng và ký kết
sau đó, bởi bản chất của VIS không phải là nơi giao hàng ngay mà là nền tảng để
hai bên gặp gỡ, quan sát sự thay đổi của nhau qua từng năm — năm trước có thể
chưa mua được hàng, nhưng năm sau khi thấy doanh nghiệp Việt Nam đã cải thiện
chủng loại hàng hóa và tiêu chuẩn, các tập đoàn mới quyết định ký kết.
Do đó, có thể thấy rằng điểm khác biệt, cũng chính là lợi thế cạnh tranh của VIS so với các Expo khác là
thay vì tập hợp cùng một phía người bán hoặc cùng một phía người mua với khách
chủ yếu là khách vãng lai, VIS được thiết kế để kết nối trực
tiếp người mua và người bán, kết hợp các hoạt động bên lề như hội nghị, hội
thảo và khảo sát thực địa tới tận vùng nguyên liệu.
“Từ năm nay, các phiên B2B matching
đã được số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cho phép doanh nghiệp khai báo nhu
cầu chi tiết tới mã HS 6 số, giúp buyer và supplier đánh giá tỷ lệ phù hợp của
đối tác tiềm năng trước khi bước vào phiên gặp gỡ trực tiếp, thay vì chỉ
matching theo ngành hàng chung chung như trước”, đại diện Bộ Công thương chia sẻ.
Với Bộ Công thương, VIS 2026 là có 580 đoàn mua hàng quốc tế đến từ 60
quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Đây là con số mà những năm trước chúng ta
chưa đạt được. Diện tích triển lãm
đạt khoảng 12.000 m2, với 600 doanh nghiệp xuất nhập khẩu tham gia. Đặc biệt,
số cuộc kết nối B2B được đăng ký trực tiếp tại sự kiện đạt 3.000 cuộc; nếu tính
cả các cuộc kết nối tại gian hàng thì con số đăng ký lên tới 13.000 cuộc B2B.
Còn đối với doanh nghiệp, nhìn nhận về VIS, với Cholimex, giá trị lớn nhất là cơ hội "để đối tác biết đến
mình"; với Green Farm
Phillipines, đó là cơ hội xây dựng quan hệ
chuỗi cung ứng dài hạn. Còn với LuLu Hypermarket, đó là bằng chứng bằng số liệu: từ 300 lên
800 SKU chỉ trong hơn một năm.
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