Sau sắp xếp, Hà Nội còn 9 sàn giao dịch việc làm

Từ năm 2021 đến hết tháng 8/2025, toàn hệ thống sàn giao dịch việc làm của Hà Nội đã thực hiện tư vấn việc làm, học nghề, bảo hiểm thất nghiệp và chính sách pháp luật lao động cho gần 1 triệu lượt người lao động...

Thực hiện quyết định của Sở Nội vụ Hà Nội về việc thành lập 9 sàn giao dịch việc làm trực thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, đơn vị này đã tổ chức, sắp xếp lại hệ thống sàn giao dịch việc làm hiện còn 9 sàn.

Trước đó, từ tháng 9/2025, Sở Nội vụ đề xuất sắp xếp điều chỉnh lại hệ thống Sàn giao dịch việc làm Hà Nội từ 15 đầu mối giảm xuống còn 9 sàn (giảm 40% đầu mối). Đồng thời, giữ nguyên tên sàn sau khi sắp xếp để không gây xáo trộn cho tổ chức, doanh nghiệp, người lao động.

Việc sắp xếp căn cứ vào vị trí địa lý và diện tích làm việc tại một số sàn giao dịch việc làm vệ tinh còn chật hẹp, xuống cấp và vị trí khuất chưa đảm bảo, thuận lợi về giao thông cho doanh nghiệp cũng như người lao động khi tham gia các hoạt động, và tình hình thị trường lao động của từng khu vực.

Theo đó, phạm vi hoạt động của các sàn tiếp tục được xác định theo khu vực. Ngoài sàn chính được đặt ở trụ sở chính và sàn giao dịch việc làm vệ tinh Hà Đông đặt ở cơ sở 2 của Trung tâm dịch vụ việc làm, mỗi sàn giao dịch việc làm sẽ phụ trách từ 6 - 15 xã, phường.

Theo thông báo của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, từ ngày 9/2/2026, các nhiệm vụ thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường lao động; hỗ trợ tuyển dụng nhân lực, tìm kiếm việc làm; tổ chức phiên giao dịch việc làm; kết nối việc làm; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động và người sử dụng lao động sẽ diễn ra tại 9 sàn sao dịch việc làm.

Hệ thống sàn giao dịch việc làm sau khi sắp xếp bao gồm: Sàn chính tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phụ trách tại 30 xã, phường; Sàn giao dịch việc làm vệ tinh Hà Đông phụ trách 20 xã, phường; sàn giao dịch việc làm vệ tinh Đông Anh phụ trách 8 xã; sàn giao dịch việc làm vệ tinh Sóc Sơn phụ trách 6 xã; sàn giao dịch việc làm vệ tinh Ba Vì phụ trách 11 xã; sàn giao dịch việc làm vệ tinh Thạch Thất phụ trách 15 xã; sàn giao dịch việc làm vệ tinh Long Biên phụ trách 15 xã, phường; sàn giao dịch việc làm vệ tinh Thường Tín phụ trách 11 xã, phường; sàn giao dịch việc làm vệ tinh Ứng Hoà phụ trách 10 xã.

Triển khai hoạt động của hệ thống sàn giao dịch việc làm trên địa bàn, Sở Nội vụ Hà Nội cho biết từ năm 2021 đến hết tháng 8/2025, toàn hệ thống đã thực hiện tư vấn việc làm, học nghề, bảo hiểm thất nghiệp và chính sách pháp luật lao động cho gần 1 triệu lượt người lao động.

Hoạt động giới thiệu việc làm tập trung nhiều vào các đối tượng lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại sàn chính và 14 sàn vệ tinh.

Trong thời gian này, đã tổ chức hơn 1.000 phiên giao dịch việc làm, với trên 35.000 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển dụng. Tổng nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh, xuất khẩu lao động là hơn 638.500 chỉ tiêu; trên 647.000 lượt người lao động được tư vấn, cung cấp thông tin thị trường lao động. Số lao động được kết nối phỏng vấn tại sàn là hơn 230.700 lượt người. Tổng số lao động được tiếp nhận tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm là gần 80.000 người.

Bên cạnh đó, hệ thống sàn giao dịch việc làm cũng phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội trong công tác giải quyết chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, đặc biệt trong việc kiểm tra, rà soát, xử lý các trường hợp phát sinh theo thông báo của cơ quan Bảo hiểm xã hội, các trường hợp trùng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp và thời gian hưởng trợ cấp, các trường hợp người lao động có việc làm trước và trong thời gian hưởng nhưng đã không thông báo với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội theo quy định.

Ngoài ra, còn phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề trong công tác liên kết đào tạo, tư vấn, hỗ trợ người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp học nghề…