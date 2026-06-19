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Sau vụ IPO lịch sử, SpaceX lại đang tính phát hành 20 tỷ USD trái phiếu

Điệp Vũ

19/06/2026, 09:10

Kế hoạch phát hành trái phiếu sắp tới của SpaceX cho thấy ông Musk muốn tiếp tục tranh thủ sự hưng phấn của thị trường để huy động vốn...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Trong lúc vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lịch sử của SpaceX còn chưa hết gây xôn xao, công ty hàng không vũ trụ và trí tuệ nhân tạo này lại đang có kế hoạch phát hành 20 tỷ USD trái phiếu, dự kiến ngay trong tuần tới.

Một số nguồn tin thân cận tiết lộ với tờ báo Financial Times rằng SpaceX đã ủy quyền cho các ngân hàng lớn ở Phố Wall giới thiệu gói trái phiếu này tới các nhà đầu tư. Theo một nguồn tin, trong các cuộc thảo luận ban đầu, trái phiếu kỳ hạn 10 năm của SpaceX trong đợt phát hành này có thể sẽ được định giá ở mức lợi suất cao hơn khoảng 1,35-1,5 điểm phần trăm so với trái phiếu chính phủ Mỹ cùng kỳ hạn.

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được sử dụng để trả lại khoản vay cầu nối 20 tỷ USD mà SpaceX đã vay vào tháng 3 năm nay, sau khi nhà sáng lập Elon Musk sáp nhập xAI - một startup về trí tuệ nhân tạo vay nợ đầm đìa - và nền tảng truyền thông xã hội X, trước đây là Twitter, vào SpaceX, công ty ban đầu chỉ hoạt động trong lĩnh vực khai phá vũ trụ. Vụ sáp nhập đã tạo ra một doanh nghiệp khổng lồ với lĩnh vực hoạt động trải rộng từ tên lửa, khai phá không gian và trí tuệ nhân tạo cho tới mạng xã hội.

Cách đây 1 tuần, SpaceX đã có cuộc IPO huy động được tổng cộng gần 86 tỷ USD, trở thành vụ IPO lớn nhất trong lịch sử. Cổ phiếu của SpaceX đã tăng 37% kể từ phiên chào sàn vào hôm thứ Sáu tuần trước, dù đã giảm nhẹ trong hai ngày qua.

Kế hoạch phát hành trái phiếu sắp tới của SpaceX cho thấy ông Musk - người đầu tiên trên thế giới đạt mốc tài sản hơn 1 nghìn tỷ USD - muốn tiếp tục tranh thủ sự hưng phấn của thị trường để huy động vốn. Tuy nhiên, quy mô và mức giá cuối cùng của kế hoạch phát hành trái phiếu này vẫn sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường.

Đã có một cuộc chạy đua huy động vốn giữa các công ty công nghệ lớn trong những tuần gần đây, trên cả thị trường trái phiếu và thị trường vốn cổ phần, để rót vào các kế hoạch đầu tư lớn cho cơ sở hạ tầng AI, bao gồm trung tâm dữ liệu và chip, cũng như nghiên cứu.

Hãng chip Nvidia tuần này đã bán 25 tỷ USD trái phiếu có xếp hạng đầu tư trong lần phát hành trái phiếu đầu tiên sau 5 năm. Đầu tháng này, Google tăng quy mô đợt phát hành cổ phiếu kỷ lục của công ty lên 85 tỷ USD, trong khi công ty khởi nghiệp AI Anthropic đã tìm đến các tổ chức tín dụng tư nhân Blackstone và Apollo để có vay 35 tỷ USD trước khi tiến hành IPO.

SpaceX cũng đang đặt cược lớn vào AI. Mức định giá khổng lồ của SpaceX dựa trên giả định rằng bộ phận AI của công ty - dù đã lỗ 6,4 tỷ USD trong năm 2025 - có thị trường tiềm năng tổng cộng đạt 26,5 nghìn tỷ USD. Các nhà phân tích tại Goldman Sachs, một trong những đơn vị bảo lãnh IPO của SpaceX, dự báo doanh thu AI của SpaceX sẽ tăng gấp 100 lần lên 322 tỷ USD vào năm 2030.

SpaceX kết thúc phiên giao dịch ngày 18/6 với vốn hóa thị trường khoảng 2,4 nghìn tỷ USD, giữ vị trí công ty lớn thứ 6 trên thế giới. Cùng ngày, tổ chức đánh giá tín nhiệm Moody’s công bố xếp hạng tín dụng cho SpaceX ở mức Baa1, cao hơn một bậc so với công ty AI nặng nợ Oracle.

“Xếp hạng nhà phát hành Baa1 của SpaceX phản ánh sức mạnh thương hiệu đặc biệt của công ty với tư cách là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về dịch vụ phóng vệ tinh lên quỹ đạo và nhà điều hành mạng băng thông rộng vệ tinh quỹ đạo thấp lớn nhất Starlink”, Moody’s cho biết trong một tuyên bố.

Tuy nhiên, Moody’s cũng cảnh báo rằng “xếp hạng tín nhiệm của SpaceX bị hạn chế bởi rủi ro cao về điều hành và tài chính liên quan đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI quy mô lớn của công ty, đặc trưng bởi cường độ vốn cao, dòng tiền tự do âm kéo dài và kịch bản đa dạng về khả năng đạt lợi nhuận”.

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Từ khóa:

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