Siết chặt an toàn thi công, dự án nâng cấp đường sắt Bắc - Nam 7.000 tỷ chạy đua về đích

Văn bản của Bộ Giao thông vận tải nêu rõ, hiện 4 dự án đường sắt quan trọng, cấp bách sử dụng nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 7.000 tỷ đang trong giai đoạn tập trung triển khai đồng loạt để hoàn thành vào cuối năm 2021.

Từ đầu năm đến nay, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đã xảy ra 8 vụ sự cố, 2 vụ tai nạn trật bánh toa xe liên quan đến việc thi công các công trình thuộc dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu trên tuyến đường sắt Bắc - Nam 7.000 tỷ.

Để đảm bảo công tác an toàn thi công dự án, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án đường sắt và Ban Quản lý dự án 85 thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ đầu tư trong công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, an toàn công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

Bộ Giao thông vận tải cũng yêu cầu Cục Đường sắt Việt Nam tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong điều kiện thi công trên đường sắt đang khai thác, các vị trí đường ngang, điểm xung yếu trong phạm vi thực hiện các dự án.

Quá trình kiểm tra đặc biệt lưu ý đến các vị trí đường ngang cảnh báo tự động, các địa điểm xung yếu như cầu, các công trình phụ tạm, các địa điểm bố trí, sử dụng thiết bị máy móc thi công công trình.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được giao phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý dự án đường sắt, Ban Quản lý dự án 85, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công trong công tác đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn thi công công trình. Đồng thời, tăng cường kiểm tra các vị trí hiện đang thi công trên đường sắt đang khai thác. Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu đảm bảo thực hiện đầy đủ theo phương án được tổng công ty chấp thuận.

Được biết, 4 dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu trên tuyến đường sắt Bắc - Nam trị giá 7.000 tỷ đồng được Bộ Giao thông vận tải khởi công vào tháng 5/2020 nhằm cải tạo, nâng cấp một số vị trí trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP. HCM. Thời hạn hoàn thành dự án là hết năm 2021.

Các công việc của dự án là xây mới, cải tạo trên 100 cầu yếu, cải tạo, nâng cấp 30 nhà ga, mở mới 7 ga, cải tạo, nâng cấp hơn 200km đường sắt, gia cố vỏ hầm kết hợp thay thế kiến trúc tầng trên khoảng 10 hầm yếu trên tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Các dự án hoàn thành sẽ góp phần làm tăng tốc độ chạy tàu, đồng nhất tải trọng khai thác trên toàn tuyến đường sắt Hà Nội - TP. HCM từ 3,6 tấn/m lên 4,2 tấn/m. Tăng năng lực thông qua từ 18 đôi tàu/ngày đêm như hiện nay lên 23-25 đôi tàu/ngày đêm.

Đến nay, dự án đã triển khai 31/35 gói thầu, trong đó có 4/31 gói thầu cơ bản hoàn thành, 8/31 gói thầu đáp ứng tiến độ, còn lại 19/31 gói thầu chậm so với kế hoạch. Sản lượng đạt 57,5%, chậm khoảng 4,4% so với kế hoạch.