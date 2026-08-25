Dân số siêu già hóa, Singapore trợ cấp mỗi cặp vợ chồng 55.000 USD khi sinh con

Với dân số chỉ hơn 6 triệu người, Singapore đã ghi nhận tỷ suất sinh thấp kỷ lục 0,87 trẻ trên mỗi phụ nữ trong năm ngoái...

Ảnh minh họa - Ảnh: Straits Times.

Singapore đang triển khai một loạt biện pháp nhằm khuyến khích các gia đình sinh thêm con, trong bối cảnh đảo quốc sư tử đang phải đối mặt với tỷ lệ sinh giảm mạnh, trở thành một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới.

Trong bài phát biểu nhân lễ mít tinh hàng năm National Day Rally vào hôm 23/8, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã công bố gói hỗ trợ tài chính hơn 55.000 USD cho mỗi trẻ được sinh ra. Ông nhấn mạnh rằng Chính phủ muốn "tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân Singapore trong việc xây dựng và nuôi dưỡng một gia đình".

Với dân số chỉ hơn 6 triệu người, Singapore đã ghi nhận tỷ suất sinh thấp kỷ lục 0,87 trẻ trên mỗi phụ nữ trong năm ngoái, giảm từ 0,97 vào năm 2024 và gần với tỷ lệ thấp nhất thế giới của Hàn Quốc là 0,8. Các nhà nhân khẩu học cho rằng một quốc gia cần đạt tỷ suất sinh 2,1 để duy trì dân số ổn định nếu không có sự nhập cư ròng.

Tỷ suất sinh giảm, cùng với những tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe kéo dài tuổi thọ, đã đưa Singapore vào tình trạng "siêu già hóa" trong năm nay. Theo định nghĩa của Liên hợp quốc, một quốc gia được coi là "siêu già hóa" khi hơn 21% dân số từ 65 tuổi trở lên. Theo dự báo, đến năm 2030, cứ 4 người Singapore thì có một người đạt ngưỡng này.

Thủ tướng Wong khẳng định: "Chúng tôi muốn mọi gia đình biết rằng nếu bạn chọn có con, Chính phủ sẽ luôn đồng hành cùng bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp nhiều hỗ trợ hơn, trong nhiều năm hơn".

Theo đó, Chính phủ Singapore sẽ cung cấp khoản hỗ trợ tài chính trực tiếp gần 70.000 đôla Singapore (tương đương 55.150 USD) cho các gia đình khi mỗi đứa trẻ được sinh ra. Khoản hỗ trợ này sẽ được cấp thành nhiều đợt cho đến khi trẻ 17 tuổi, bao gồm khoản quà tặng 10.000 đôla Singapore khi mới sinh và một khoản 10.000 đôla Singapore để hỗ trợ giáo dục sau này.

Chính sách hỗ trợ này được xây dựng dựa trên các khoản trợ cấp hiện có mà Chính phủ Singapore đã cung cấp cho các gia đình, nhưng cấu trúc mới tăng mức hỗ trợ và phân bổ tiền hỗ trợ nhiều hơn trong những năm đầu đời của trẻ thay vì tập trung vào lúc mới sinh.

Ngoài ra, Thủ tướng Wong cũng cho biết Singapore sẽ mở rộng chính sách trợ cấp nghỉ thai sản cho cha mẹ, đặc biệt là đối với các gia đình có nhiều con. Trong đó, Chính phủ sẽ giúp chủ sử dụng lao động trang trải thêm chi phí của các trường hợp người lao động nghỉ thai sản. Ông cũng cho biết Chính phủ sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các gia đình có con mua nhà lần đầu tiên thông qua chương trình nhà ở được trợ cấp.

Tuy nhiên, ông Wong cũng cảnh báo rằng Chính phủ Singapore chỉ có thể làm được một phần trong việc khuyến khích các gia đình sinh thêm con. Nhiều người trẻ ở Singapore đang trì hoãn việc làm cha mẹ để theo đuổi sự ổn định tài chính hoặc quyết định không có con.

"Dù chúng ta đã rất cố gắng để hỗ trợ các gia đình, chúng ta phải nhìn vào thực tế rằng tổng tỷ suất sinh của chúng ta có khả năng vẫn sẽ thấp hơn nhiều so với mức thay thế. Nếu chỉ dựa vào sinh đẻ, dân số của chúng ta sẽ giảm. Đất nước sẽ lão hóa nhanh hơn. Và sẽ có ít người Singapore trẻ hơn để hỗ trợ số lượng người cao tuổi ngày càng tăng”, vị Thủ tướng nói.

Ông Wong cho biết Chính phủ Singapore sẽ duy trì chính sách bấy lâu nay là bổ sung tăng trưởng dân số trong nước bằng nhập cư. Tuy nhiên, quan điểm này không phải lúc nào cũng được người dân Singapore ủng hộ, vì họ thường có quan điểm rằng mức độ nhập cư gia tăng dẫn tới giá bất động sản tăng và mức độ cạnh tranh việc làm lớn hơn.

Số lượng người nước ngoài được cấp quyền thường trú và quốc tịch tại Singapore đã dần tăng lên kể từ đại dịch Covid-19, với tương ứng 35.264 và 22.766 trường hợp được phê duyệt trong năm 2024 - theo số liệu sẵn có mới nhất.

Thủ tướng Wong cho biết Chính phủ Singapore sẽ tiếp nhận người nhập cư "với tốc độ chừng mực và bền vững" để đảm bảo rằng "người Singapore vẫn chiếm đa số trong chính đất nước của mình".

Ông nói thêm: "Điều này có nghĩa là trong những năm tới, tổng dân số của chúng ta sẽ tăng trưởng chậm hơn. Và lực lượng lao động của chúng ta cũng sẽ tăng trưởng chậm hơn”.