Sở hữu khối tài sản 300 triệu USD, Brad Pitt vẫn bị tố xây nhà từ thiện “dỏm”?

Thu nhập của Brad Pitt không chỉ đến từ việc đóng phim, anh còn kiếm tiền từ công việc kinh doanh trang trại rượu vang và các hợp đồng quảng cáo với Cadillac, Chanel, Heineken, Tag Heuer, DeLonghi… Báo chí Anh cho rằng Pitt "chả có gì ngoài tiền" khi tậu một chiếc máy bay Supermarine Spitfire thời Thế chiến II với giá 3 triệu USD sau khi quay bộ phim Fury. Gần đây nhất, Brad Pitt mua một ngôi nhà cổ trị giá 40 triệu USD xây trên vách núi ở Carmel, California, Mỹ.

Brad Pitt luôn được ngưỡng mộ khi tiêu rất nhiều tài sản của mình để làm từ thiện, từ việc gửi hàng hóa đến tận nhà người dân cho đến quyên góp hàng triệu USD cho các quỹ. Khi siêu bão Katrina năm 2005 gây ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân vùng New Orleans, Brad Pitt đã sáng lập quỹ từ thiện phi lợi nhuận "Make It Right" nhằm mục đích xây nhà giá rẻ bán cho công dân New Orleans, hỗ trợ họ an cư sau khi nhà cửa bị phá hủy vì siêu bão.

Quỹ này đã xây và bán ra khoảng 150 ngôi nhà với giá chỉ 150.000 USD mỗi nhà. Những ngôi nhà này ngoài giá rẻ còn có tiêu chí thiết kế đặc biệt, màu sắc tươi sáng, thân thiện với môi trường và bền. Brad Pitt không chỉ gây quỹ từ thiện, mà còn mời các kiến trúc sư danh tiếng thiết kế, đến thăm những người dân vùng bị thiên tai. Nghĩa là, anh bỏ thời gian – điều vốn rất quý với những siêu sao với lịch trình bận rộn, vào công việc thiện nguyện này.

14 công ty kiến trúc đã được chọn để tham gia vào dự án. Họ đã bắt tay vào công việc từ tháng 6/2007. Ý tưởng sử dụng năng lượng mặt trời cho khu nhà ở này được Brad Pitt đưa ra đầu tiên. Anh cho rằng trong tương lai, sẽ có khoảng 40 - 50% các khu dân cư trên thế giới sẽ sử dụng loại năng lượng này. Các khu nhà đều được thiết kế dạng "nhà sàn", một giải pháp lý tưởng để tránh bão lụt trong tương lai.

Tuy nhiên, sau hơn 10 năm, một vài cư dân New Orleans đã khởi kiện "Make It Right". Họ cho rằng quỹ từ thiện bán cho họ những ngôi nhà khiếm khuyết và không xây dựng đúng chuẩn. Họ cáo buộc quỹ từ thiện vi phạm hợp đồng, gian lận khi sử dụng loại gỗ mục, giá rẻ, mà chẳng cảnh báo cho người mua. Luật sư đại diện nguyên cáo nói những ngôi nhà xuống cấp nhanh chóng gây rắc rối cho chủ nhà đang phải thế chấp tài sản có giá trị giảm không phanh. "Chúng tôi phải kiện để "Make It Right" phải làm điều đúng đắn như cái tên của nó", vị luật sư khẳng định.

Đứng trước những lời đấu tố với bằng chứng xác thực, quỹ "Make It Right" của Brad Pitt buộc phải chi trả 20,5 triệu USD tiền đền bù. Mặc dù chỉ có sáu chủ nhà chính thức khởi kiện, quỹ sẽ bồi thường cho tất cả hộ dân tại Lower Nineth Ward (New Orleans) 25.000 USD, trừ khi họ từ chối. Số tiền này dùng để sửa chữa các căn nhà từng xây thuộc dự án ban đầu. Việc thanh toán và phân phối 20,5 triệu USD sẽ được giao cho tổ chức phi lợi nhuận Global Green, một tổ chức chuyên giải quyết các vấn đề môi trường.

Trong một tuyên bố ngày 18/8/2022, Brad Pitt nói: "Hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ cho phép mọi người tiếp tục tìm kiếm cơ hội để củng cố cộng đồng đáng tự hào này trong tương lai”. Tuy nhiên, cho đến nay, nhiều tháng sau đợt thương lượng, vụ việc vẫn chưa kết thúc, khi Global Green có ý thoái thác, không tiếp tục chi trả thay quỹ của Brad Pitt.

Giám đốc của tổ chức Global Green - ông Bill Bridges nói việc tổ chức không tiếp tục trả thay quỹ Make It Right không phải vì không huy động được tiền, mà do những ồn ào đời tư của Brad Pitt và vợ cũ – Angelina Jolie, ảnh hưởng đến việc kêu gọi các cá nhân, tổ chức muốn ủng hộ. Ngoài ra, ông Bill Bridges cho biết tổ chức rất muốn “gánh” thay Brad Pitt, tuy nhiên, họ không thể xoay sở nhanh chóng giữa tình hình kinh tế khó khăn như hiện tại.

Khoản nợ 20,5 triệu USD hiện vẫn bị “đóng băng”. Người đại diện phía Brad Pitt phủ nhận một số cáo buộc từ Global Green về việc nam diễn viên không thiện chí hỗ trợ, hay những ồn ào cá nhân ảnh hưởng đến việc chung. Người này cho biết khi lập quỹ, Brad Pitt đã ủng hộ 6 triệu USD cho việc xây nhà, và làm hết vai trò của mình. Hiện cá nhân Brad Pitt và quỹ "Make It Right" chỉ mong tổ chức Global Green tôn trọng các cam kết đã từng đưa ra trước đây.

Từ lâu, Brad Pitt đã nổi tiếng là một nhà từ thiện. Nam diễn viên đã cống hiến một phần tài sản và địa vị của mình để hỗ trợ nhiều hoạt động từ thiện khác nhau. Cùng với người bạn đời trước đây là Angelina Jolie, anh đã tới Pakistan vào tháng 11/2005 để chứng kiến hậu quả của trận động đất kinh hoàng ở Kashmir. Vào tháng 5/2007, cặp đôi đã quyên góp đáng kể cho 3 tổ chức nhân đạo cung cấp viện trợ cho Chad và Darfur để đối phó với cuộc khủng hoảng ở vùng Darfur của Sudan.

Nhờ các công việc ý nghĩa, tờ Newsweek từng công nhận nam diễn viên là một trong "15 người làm cho nước Mỹ vĩ đại" vì vai trò của anh trong việc nâng cao nhận thức về các hoạt động nhân đạo ở Châu Phi. Mặc dù những nỗ lực phi lợi nhuận ấy đã kéo dài nhiều năm, nhưng Brad Pitt vẫn đảm bảo rằng anh ấy sẽ giúp đỡ những người gặp khó khăn bằng hết khả năng của mình. Năm 2020, Brad Pitt đã vận chuyển và phân phát thực phẩm cũng như hàng tạp hóa cho các gia đình có thu nhập thấp ở Los Angeles.

Gần đây, một người hàng xóm cũ tiết lộ rằng Brad Pitt rất thích giúp đỡ những người xung quanh trong cuộc sống cá nhân. Một trong những bất động sản mà Brad Pitt mua lại ban đầu thuộc sở hữu của một người đàn ông góa vợ khoảng 90 tuổi. Do đó, nam diễn viên đã để cho người hàng xóm của mình sống miễn phí tại đây cho đến khi mất ở tuổi 105.

Trước đó, hồi cuối tháng 3/2023, tờ TMZ đưa tin tài tử Brad Pitt rao bán thành công căn biệt thự có trị giá 39 triệu USD ở Los Angeles. Ngôi sao phim World War Z bán bất động sản từng là tổ ấm của anh và vợ cũ để chuyển đến sống tại thành phố ven biển Carmel ở Bắc California. Anh có vẻ như đang suy tính đến chuyện "nghỉ hưu" sau khi bán phần lớn cổ phần của mình trong công ty sản xuất Plan B Entertainment.