Số tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz tăng mạnh

Sau khi Mỹ và Iran bắt đầu mở cửa trở lại eo biển Hormuz theo thỏa thuận hòa bình sơ bộ được ký kết trong tuần này, số lượng tàu chở dầu đi qua tuyến đường biển huyết mạch đã tăng mạnh trở lại...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Hãng tin CNBC dẫn số liệu từ công ty tình báo thương mại Kpler cho biết ít nhất 20 tàu chở dầu đã vượt qua eo biển Hormuz từ lúc Mỹ dỡ lệnh phong tỏa hải quân đối với các hải cảng của Iran quanh khu vực Hormuz và Iran ngừng cản trở tàu bè ra vào eo biển này. Số lượng tàu chở dầu đi qua eo Homruz vào ngày 18/6 đạt mức cao nhất kể từ ngày 2/6.

Dù vậy, lưu lượng giao thông đi qua eo biển hẹp này vẫn chưa trở lại mức trước chiến tranh. Trước khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran bùng nổ vào cuối tháng 2, có hơn 100 tàu thương mại đi qua Hormuz mỗi ngày, trong đó có hàng chục tàu chở dầu.

Tổng cộng đã có 25 tàu vượt qua Hormuz trong ngày 18/6, bao gồm các loại tàu hàng, tàu container, tàu chở dầu và các loại tàu khác - theo Kpler.

Theo biên bản ghi nhớ mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký kết vào ngày 17/6, Hải quân Mỹ ngay sau đó đã kết thúc phong tỏa Iran, còn Tehran cho phép tàu thuyền đi qua Hormuz trong 60 ngày mà không phải trả phí.

Ngày 18/6, Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói với báo giới rằng cho đến thời điểm đó Iran "đang thực hiện đúng cam kết của họ”.

Ông Matt Smith, Giám đốc phụ trách nghiên cứu thị trường hàng hóa cơ bản của Kpler, nói về giao thông qua eo Hormuz sau khi tuyến đường này mở lại: "Lưu lượng tàu khá cân bằng, với 13 lượt đi từ Tây sang Đông và 12 lượt đi từ Đông sang Tây”.

Ba tàu siêu chở dầu từ Saudi Arabia và một tàu từ Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã vượt qua Hormuz trong ngày 18/6 - theo Kpler. Những tàu khổng lồ này, được gọi là tàu chở dầu thô rất lớn (VLCC), có thể chở tới 2 triệu thùng dầu mỗi chuyến.

Các tàu siêu chở dầu của Iran bắt đầu bật máy phát tín hiệu trở lại sau khi tắt trong thời gian chiến tranh - các nhà phân tích của Kpler cho biết trong một báo cáo vào ngày 19/6. Có 5 tàu siêu chở dầu của Iran đã được quan sát thấy rời khỏi khu vực vào cùng ngày - theo báo cáo này.

"Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz theo cả hai chiều cho thấy thương mại dầu thô của Iran đang dần trở lại gần hơn với các mô hình hoạt động bình thường”, các nhà phân tích của Kpler cho biết.

Trong số các tàu đi qua eo biển Hormuz trong ngày 18/6, có 18 tàu đi theo tuyến đường được Iran chỉ định, theo Kpler. Chỉ có một tàu sử dụng tuyến đường được Tổ chức Hàng hải Quốc tế xác định. Các tuyến đường được 6 tàu còn lại sử dụng không thể được xác định - Kpler cho biết.

Thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đã đặt ra những câu hỏi về cách quản lý eo biển Hormuz. Sau khi kết thúc giai đoạn miễn phí 60 ngày, Iran sẽ tổ chức các cuộc đàm phán với Oman và các quốc gia vùng Vịnh về cách quản lý eo biển, theo các điều khoản của thỏa thuận. Điều này dường như để ngỏ khả năng rằng phí có thể được áp dụng trong tương lai.

Trong khi đó, mục tiêu của Tổng thống Trump là eo biển Hormuz phải được mở cửa hoàn toàn miễn phí và vĩnh viễn cho tàu cả tàu bè.