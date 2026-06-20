Số tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz tăng mạnh

Hãng tin CNBC dẫn số liệu từ công ty tình báo thương mại Kpler cho biết ít nhất 20 tàu chở dầu đã vượt qua eo biển Hormuz từ lúc Mỹ dỡ lệnh phong tỏa hải quân đối với các hải cảng của Iran quanh khu vực Hormuz và Iran ngừng cản trở tàu bè ra vào eo biển này. Số lượng tàu chở dầu đi qua eo Homruz vào ngày 18/6 đạt mức cao nhất kể từ ngày 2/6.
Dù vậy, lưu lượng giao thông đi qua eo biển hẹp này vẫn chưa trở lại mức trước chiến tranh. Trước khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran bùng nổ vào cuối tháng 2, có hơn 100 tàu thương mại đi qua Hormuz mỗi ngày, trong đó có hàng chục tàu chở dầu.
Tổng cộng đã có 25 tàu vượt qua Hormuz trong ngày 18/6, bao gồm các loại tàu hàng, tàu container, tàu chở dầu và các loại tàu khác - theo Kpler.
Theo biên bản ghi nhớ mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký kết vào ngày 17/6, Hải quân Mỹ ngay sau đó đã kết thúc phong tỏa Iran, còn Tehran cho phép tàu thuyền đi qua Hormuz trong 60 ngày mà không phải trả phí.
Ngày 18/6, Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói với báo giới rằng cho đến thời điểm đó Iran "đang thực hiện đúng cam kết của họ”.
Ông Matt Smith, Giám đốc phụ trách nghiên cứu thị trường hàng hóa cơ bản của Kpler, nói về giao thông qua eo Hormuz sau khi tuyến đường này mở lại: "Lưu lượng tàu khá cân bằng, với 13 lượt đi từ Tây sang Đông và 12 lượt đi từ Đông sang Tây”.
Ba tàu siêu chở dầu từ Saudi Arabia và một tàu từ Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã vượt qua Hormuz trong ngày 18/6 - theo Kpler. Những tàu khổng lồ này, được gọi là tàu chở dầu thô rất lớn (VLCC), có thể chở tới 2 triệu thùng dầu mỗi chuyến.
Các tàu siêu chở dầu của Iran bắt đầu bật máy phát tín hiệu trở lại sau khi tắt trong thời gian chiến tranh - các nhà phân tích của Kpler cho biết trong một báo cáo vào ngày 19/6. Có 5 tàu siêu chở dầu của Iran đã được quan sát thấy rời khỏi khu vực vào cùng ngày - theo báo cáo này.
"Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz theo cả hai chiều cho thấy thương mại dầu thô của Iran đang dần trở lại gần hơn với các mô hình hoạt động bình thường”, các nhà phân tích của Kpler cho biết.
Trong số các tàu đi qua eo biển Hormuz trong ngày 18/6, có 18 tàu đi theo tuyến đường được Iran chỉ định, theo Kpler. Chỉ có một tàu sử dụng tuyến đường được Tổ chức Hàng hải Quốc tế xác định. Các tuyến đường được 6 tàu còn lại sử dụng không thể được xác định - Kpler cho biết.
Thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đã đặt ra những câu hỏi về cách quản lý eo biển Hormuz. Sau khi kết thúc giai đoạn miễn phí 60 ngày, Iran sẽ tổ chức các cuộc đàm phán với Oman và các quốc gia vùng Vịnh về cách quản lý eo biển, theo các điều khoản của thỏa thuận. Điều này dường như để ngỏ khả năng rằng phí có thể được áp dụng trong tương lai.
Trong khi đó, mục tiêu của Tổng thống Trump là eo biển Hormuz phải được mở cửa hoàn toàn miễn phí và vĩnh viễn cho tàu cả tàu bè.
Tại hội nghị thượng đỉnh của khối trong tuần này, Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định hoãn lại cuộc đối đầu thương mại với Trung Quốc...
Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (19/6), khi nhà đầu tư tiếp tục bất an vì tín hiệu cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và xu hướng mạnh lên của đồng USD...
Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...