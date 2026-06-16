Thứ Ba, 16/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Nếu eo biển Hormuz mở lại, giao thông sẽ tăng như thế nào?

Bình Minh

16/06/2026, 10:30

Eo biển Hormuz có thể sắp được mở cửa trở lại sau một thời gian dài bị phong tỏa do xung đột giữa Mỹ và Iran...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Việc khai thông một trong những tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới này là một nội dung trong thỏa thuận hòa bình mà Washington và Tehran dự kiến sẽ chính thức ký kết vào ngày 19/6 tới.

Một báo cáo từ công ty dữ liệu thương mại Kpler cho rằng nếu thỏa thuận giữa Mỹ và Iran được thực hiện mà không gặp trở ngại lớn, trong vòng 1 tháng, lưu lượng tàu qua eo biển này có thể tăng lên mức tương đương gần 50% so với trước chiến tranh - hãng tin CNBC đưa tin

Trước khi chiến tranh nổ ra vào ngày 28/2, eo biển Hormuz là nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu, với khoảng 100 lượt tàu qua lại mỗi ngày. Tuy nhiên, sau khi Iran bắt đầu tấn công các tàu chở dầu vào đầu tháng 3, đồng nghĩa giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz, con số này đã giảm chóng mặt xuống còn chỉ vài tàu đi qua mỗi ngày. Tình trạng bế tắc này đã duy trì trong suốt hơn 3 tháng qua.

Theo Kpler, số lượng tàu qua eo biển Hormuz có thể tăng lên 40 lượt mỗi ngày trong vòng 1 tháng sau khi eo biển Hormuz mở lại. Các tàu chở đầy hàng hóa đang mắc kẹt trong Vịnh Ba Tư, sẽ là những tàu đầu tiên vượt qua eo biển này sau khi tuyến đường được khai thông. Theo uớc tính, sẽ có khoảng 118 tàu chở dầu trong Vịnh Ba Tư có thể rời khỏi khu vực này trong vòng 15 ngày sau khi eo biển mở lại.

Tuy nhiên, sự gia tăng đột biến của các tàu mắc kẹt rời khỏi khu vực chỉ là một sự kiện nhất thời và không nên được hiểu là sự gia tăng bền vững của lưu lượng giao thông. Câu hỏi quan trọng là có bao nhiêu tàu sẽ đi qua eo biển Hormuz để vào Vịnh Ba Tư sau khi tình trạng ùn tắc được giải quyết.

Một số lượng lớn tàu đang ở Vịnh Oman và Biển Arab để chờ eo biển Hormuz mở cửa - theo ông Matt Wright, nhà phân tích vận tải hàng đầu tại Kpler. Số lượng tàu chở dầu vào Vịnh Ba Tư có thể tăng lên 12 lượt mỗi ngày, tương đương khoảng 50% so với mức trước chiến tranh, trong 30 ngày đầu tiên của thỏa thuận Mỹ-Iran.

Các nhà vận tải thận trọng hơn sẽ chờ đợi và quan sát để xem các chuyến đi ban đầu diễn ra như thế nào. Họ sẽ xem xét việc quay trở lại Vịnh Ba Tư nếu các tàu không bị tấn công và không có mìn sót lại ở eo biển, theo ông Wright. Giá bảo hiểm cho tàu và hàng hóa sẽ giảm xuống khi các tàu bắt đầu lại các chuyến đi qua Hormuz, ông nói thêm.

CEO Lars Barstad của công ty tàu chở dầu Frontline tin rằng “các tàu sẽ bắt đầu di chuyển rất nhanh chóng khi thỏa thuận được ký kết”. Frontline vận hành 80 tàu trên toàn thế giới và đang có 5 tàu bị mắc kẹt trong Vịnh Ba Tư.

Tuy nhiên, vẫn có những rủi ro có thể đe dọa việc mở cửa eo biển Hormuz. Mỹ và Iran dường như có những cách diễn giải khác nhau về nội dung của thỏa thuận. Truyền thông nhà nước Iran cho biết các tàu có thể qua lại eo biển Hormuz trong 60 ngày mà không phải trả phí. Sau đó, Iran và Oman sẽ quản lý eo biển này - theo hãng thông tấn nhà nước Tasnim.

Nhưng Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói với hãng tin CNBC rằng kỳ vọng của Mỹ là eo biển Hormuz sẽ miễn phí lâu dài.

Ngoài ra, không rõ mối đe dọa từ mìn đối với các tàu qua lại eo biển Hormuz lớn đến mức nào. Tổng thống Donald Trump đã hạ thấp vấn đề này, nhưng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nói với Quốc hội Mỹ vào đầu tháng này rằng Iran đã đặt mìn ở nhiều đoạn của eo biển.

Công ty thương mại vận tải toàn cầu Bimco cảnh báo rằng “mối đe dọa từ mìn trong khu vực vẫn là một mối quan ngại.” Họ khuyến cáo các tàu rằng tình hình an ninh vẫn có rủi ro cao.

“Do thiếu chi tiết của thỏa thuận và do lịch sử của những lời trấn an quá lạc quan, chúng tôi tin rằng tình hình an ninh đối với ngành vận tải biển vẫn còn biến động, và chúng tôi vẫn coi mức độ rủi ro còn lớn đối với các tàu bắt đầu hành trình vào thời điểm này”, ông Jakob Larsen, Giám đốc an toàn và an ninh tại Bimco, nhận định.

Giới chuyên gia cảnh báo cú sốc giá dầu chưa thể kết thúc ngay

07:45, 16/06/2026

Giới chuyên gia cảnh báo cú sốc giá dầu chưa thể kết thúc ngay

Iraq và UAE chạy đua xây đường ống dẫn dầu thay thế eo biển Hormuz

22:05, 09/06/2026

Iraq và UAE chạy đua xây đường ống dẫn dầu thay thế eo biển Hormuz

Tỷ phú vận tải biển Hy Lạp: “Thà phải đóng phí để đi qua eo biển Hormuz”

18:26, 04/06/2026

Tỷ phú vận tải biển Hy Lạp: “Thà phải đóng phí để đi qua eo biển Hormuz”

Từ khóa:

Hormuz Iran thế giới

Chủ đề:

Xung đột ở Iran

Đọc thêm

Tổng thống Trump dọa áp thuế quan 100% lên rượu vang Pháp

Tổng thống Trump dọa áp thuế quan 100% lên rượu vang Pháp

Đáp lại, Tổng thống Macron cùng ngày nói Pháp sẽ không khuất phục trước sức ép từ nhà lãnh đạo Mỹ...

Những tài sản có thể hưởng lợi khi Mỹ - Iran đạt thỏa thuận hòa bình

Những tài sản có thể hưởng lợi khi Mỹ - Iran đạt thỏa thuận hòa bình

Ngân hàng Bank of America (BofA) khuyến nghị nhà đầu tư chú ý tới những đồng tiền đã chịu áp lực mạnh trong thời gian qua, như rupee của Ấn Độ và rupiah của Indonesia...

Động cơ phát điện bằng 100% hydro đầu tiên trên thế giới hòa lưới điện quốc gia

Động cơ phát điện bằng 100% hydro đầu tiên trên thế giới hòa lưới điện quốc gia

Việc một động cơ phát điện quy mô lớn vận hành hoàn toàn bằng hydro tinh khiết và hòa vào lưới điện quốc gia Tây Ban Nha được xem là cột mốc quan trọng của ngành năng lượng. Thành công này không chỉ chứng minh tính khả thi của hydro trong phát điện quy mô lớn mà còn mở ra lời giải tiềm năng cho bài toán lưu trữ năng lượng tái tạo đang ngày càng cấp thiết trên toàn cầu…

Những điều cần biết về thỏa thuận Mỹ - Iran

Những điều cần biết về thỏa thuận Mỹ - Iran

Nhà đầu tư toàn cầu đã “ăn mừng” sau khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt một thỏa thuận để kết thúc cuộc chiến tranh đã kéo dài gần 4 tháng ở Vùng Vịnh. Tuy nhiên, với những gì đã được công bố tới thời điểm này, sự thận trọng có thể là điều cần thiết...

Finacial Times: Mỹ cân nhắc cho phép thành lập quỹ đầu tư 300 tỷ USD để tái thiết Iran

Finacial Times: Mỹ cân nhắc cho phép thành lập quỹ đầu tư 300 tỷ USD để tái thiết Iran

Quỹ này sẽ không dùng ngân sách từ các chính phủ. Thay vào đó, đây sẽ là cơ chế dành cho các doanh nghiệp muốn đầu tư vào Iran...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Video

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thanh khoản giảm mạnh, đà tăng chững lại

Chứng khoán

2

LOTTE MART ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong vận hành và kinh doanh

Doanh nghiệp

3

Nhu cầu tuyển dụng nhân sự tại thị trường lao động Hà Nội duy trì ở mức cao

Dân sinh

4

Tổng thống Trump dọa áp thuế quan 100% lên rượu vang Pháp

Thế giới

5

Việt Nam và ADB tăng cường hợp tác phát triển các dự án quy mô lớn

Nhà đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy