S&P 500 lập kỷ lục dù lạm phát Mỹ cao nhất gần 40 năm, giá dầu chốt tuần tăng mạnh nhất 4 tháng

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/12), với chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy, cho dù lạm phát tháng 11 lên mức cao nhất 39 năm. Giá dầu thô cũng đi lên và chốt tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 8.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,95%, đạt 4.712,02 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 0,6%, đạt 35.970,99 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,7%, đạt 15.630,6 điểm.

Tuần này, Dow Jones đã tăng 4%, khép lãi chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp trước đó. Đây là tuần tăng mạnh nhất của chỉ số này kể từ tháng 3.

S&P 500 và Nasdaq tăng tương ứng 3,8% và 3,6%, đều là tuần tăng tốt nhất của cả hai chỉ số kể từ tháng 2.

Bản báo cáo được chờ đợi từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 của nước này tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1982 và cao hơn so với mức dự báo tăng 6,7% mà khảo sát của Dow Jones đưa ra trước đó. Nếu so với tháng 10, CPI tăng 0,8%.

CPI lõi, chỉ số không bao gồm giá lương thực-thực phẩm và dịch vụ, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đều phù hợp với dự báo.

Trước khi báo cáo được công bố, một số nhà đầu tư đã kỳ vọng một con số lạm phát thậm chí “nóng” hơn cả dự báo của các chuyên gia kinh tế. Bởi vậy, khi số liệu được đưa ra, tâm lý lo ngại được giải toả, và các chỉ số chứng khoán mỹ đồng loạt đi lên.

Số liệu CPI công bố ngày thứ Sáu “có thể cho thấy mức lạm phát cao nhất trong nhiều thập niên, nhưng vẫn nằm trong vùng dự báo. Đây thực sự là một điều tốt, bởi thị trường trước đó đã phản ánh mức lạm phát cao hơn. Vì thế, đây có thể được xem như một sự ‘thở phào’”, chiến lược gia trưởng Ryan Detrick của LPL Financial nhận định.

Một điểm sáng trong báo cáo CPI này là giá các hàng hoá và dịch vụ gồm ô tô đã qua sử dụng, khách sạn và vé máy bay đều thấp hơn dự báo, ông Detrick nói. Đây là những nhóm hàng hoá và dịch vụ đã tăng giá kéo dài trong thời gian qua, và sự xuống thang này có thể là một trong những dấu hiệu đầu tiên cho thấy lạm phát ở Mỹ có thể đã gần đỉnh, vị chiến lược gia nhấn mạnh.

Trong tay đã có báo cáo lạm phát, nhà đầu tư ở Phố Wall đang chờ xem liệu trong cuộc họp vào ngày 14-15/12, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có đẩy nhanh tiến độ cắt giảm chương trình mua tài sản.

Một trong những cổ phiếu tăng ấn tượng nhất phiên này là Oracle với mức tăng 15,6%, sau khi hãng phần mềm công bố kết quả kinh doanh tốt hơn dự báo. Trái lại, cổ phiếu hãng sản xuất máy tập Peloton giảm thêm 5,4% sau khi giảm 11,3% trong phiên ngày thứ Năm, sau khi Credit Suisse cắt giảm triển vọng của Peloton, cho rằng việc các phòng gym mở cửa trở lại sẽ gây áp lực lên lợi nhuận của công ty.

Giá dầu tăng khi nhà đầu tư lạc quan rằng biến chủng Omicron sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu tiêu thụ xăng dầu.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London đóng cửa với mức tăng 0,73 USD/thùng, tương đương tăng 1%, đạt 75,15 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,73 USD/thùng, tương đương tăng hơn 1%, chốt ở 71,67 USD/thùng.

Tuần này, giá của cả hai loại dầu cùng tăng khoảng 8%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau chuỗi 7 tuần liên tục giảm.

“Các nhà giao dịch đang thoát khỏi cú sốc và cảm thấy tin tưởng hơn về nhu cầu tiêu thụ dầu trong bối cảnh biến chủng Omicron lây lan”, nhà phân tích Phil Flynn thuộc Price Futures Group nhận định.